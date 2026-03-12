エミリアーノ・ヴィヴィアーノが再びユヴェントスと、同クラブの最近の移籍市場について語った。元ゴールキーパーはSportium Funのポッドキャストに出演し、ユヴェントスの現CEOであるダミアン・コモリの仕事を評価し、前任者のクリスティアーノ・ジュントリと比較した。以下が彼の発言である。
ユヴェントス、ヴィヴィアーノ：「ジュントーリはコモリより150倍優れている。フランス人がしたまともな補強を一つ挙げてみろ」
コモッリかジュントーリか？
「コモリのまともな買い付けを一つ挙げてみろよ。ジュントーリはコモリの150倍も上手くやってる。5000万ユーロの給与総額を削減しろと言われて、それを達成した後で結果を出せなかったと言われるなら、コモリのように振る舞うのは簡単だ。 あちこちで金を散財する。ジュントーリは給与総額を削減しなければならなかった。経営者をファンタジーサッカーのように評価することはできない。買い売りだけではない、彼はさまざまなことをしなければならない。チームを管理し、他のことも行う。彼はディ・グレゴリオを獲得したが、それは失敗だったかもしれない。あるいは、誰もが獲得したかったクープマイナーズを獲得したかもしれない。しかし、コモリは何をした？彼はデビッドとオペンダを獲得した。 成功した選手は一人もいない。彼を「素晴らしい」と評価できる選手はいない。
ゴールキーパーについて
別の機会にも、ヴィヴィアーノはディ・グレゴリオとペリンのゴールキーパー交代について意見を述べていた。ペリンは控えからスタートしたが、最近では正式な正ゴールキーパーとなった。ラジオ・ラジオのインタビューで、彼は次のように語っている。
「個人的にはペリンの方が好きだけど、ディ・グレゴリオも素晴らしいゴールキーパーだよ。40年間、世界トップクラスのゴールキーパーが守ってきたチームでプレーするのは確かに簡単じゃないし、期待もすごく大きい。それに加えて、ユヴェントスのユニフォームを着て犯したミスは、良いパフォーマンスよりも大きく取り上げられがちなんだ。 彼が将来有望なゴールキーパーだったのが、突然、最下位の不運な選手になったとは思いません」
