ユヴェントス、ヴィヴィアーノ：「ジュントーリはコモリより150倍優れている。フランス人がしたまともな補強を一つ挙げてみろ」

別の機会にも、ヴィヴィアーノはディ・グレゴリオとペリンのゴールキーパー交代について意見を述べていた。ペリンは控えからスタートしたが、最近では正式な正ゴールキーパーとなった。ラジオ・ラジオのインタビューで、彼は次のように語っている。

「個人的にはペリンの方が好きだけど、ディ・グレゴリオも素晴らしいゴールキーパーだよ。40年間、世界トップクラスのゴールキーパーが守ってきたチームでプレーするのは確かに簡単じゃないし、期待もすごく大きい。それに加えて、ユヴェントスのユニフォームを着て犯したミスは、良いパフォーマンスよりも大きく取り上げられがちなんだ。 彼が将来有望なゴールキーパーだったのが、突然、最下位の不運な選手になったとは思いません」