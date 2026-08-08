ユヴェントスはオーストラリア・パースのオプタス・スタジアムで行われた親善試合のイタリア・ダービーでインテルに1-2で敗れた。インテルはディマルコとディウフが得点し、ユヴェントスはコンセイソンが1点を返した。





以下、ユヴェントスのチーム内における高評価と低評価を紹介する。







