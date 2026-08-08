ユヴェントスはオーストラリア・パースのオプタス・スタジアムで行われた親善試合のイタリア・ダービーでインテルに1-2で敗れた。インテルはディマルコとディウフが得点し、ユヴェントスはコンセイソンが1点を返した。
以下、ユヴェントスのチーム内における高評価と低評価を紹介する。
ユヴェントスはオーストラリア・パースのオプタス・スタジアムで行われた親善試合のイタリア・ダービーでインテルに1-2で敗れた。インテルはディマルコとディウフが得点し、ユヴェントスはコンセイソンが1点を返した。
以下、ユヴェントスのチーム内における高評価と低評価を紹介する。
パスは正確で、中盤での組み立てや守備局面でも安定感を見せた。さらにカンビアーゾには見事なアシストも供給。 だが、カンビアーゾはシュートを打たず、中央への折り返しを選択した。このようなパフォーマンスを見せるブラジル人選手は、ユベントスのプレシーズンで屈指の出来を示しており、クラブに残留する意志、そしてその可能性をさらに高めている。
今季初出場で、準備状況もチームメートより遅れている。それでも、前半の存在感が薄かったダビドと比べると、すでにその存在ははっきりと感じられた。味方にとって前線のフィニッシャーであり基準点となり、周囲は彼を探し、そしてしばしば見つけていた。ユヴェントスの終盤の猛攻では、ペナルティーエリア内でもその重みを示した。
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そのインパクトはポジティブだ。顔を上げ、視線は相手に仕掛けることへ向いている。ドリブルからのシュート、あるいは味方へのラストパスという2つの選択肢を持ち、特にユヴェントスのユニフォームでの初戦となったコロ・ムアニを生かそうとしていた。コンディション作りは遅れているが、いくつかの輝きは今後への期待を抱かせる。ただ、試合終盤にはスパレッティ率いるチームに同点をもたらし得たボールを弱く蹴ってしまった。
良い入りを見せ、しばしば味方のパスが遅いことに不満ものぞかせる。試合終盤にはゴールを決め、ユヴェントスの敗戦の苦さをいくらか和らげた。
まさに幽霊のような存在で、前半を通してボールに触れずにさまよっていた。 自分のクラブが自分を放出しようとしていると分かった上でプレシーズンをこなし、試合に出るのは簡単ではないはずだが、カナダ人選手の（無）パフォーマンスは本当に目を覆いたくなるものだった。これが前提であるなら、選手にとってもユヴェントスにとっても、全員が納得できる移籍という解決策を見つけるのが望ましいだろう。
インテルの1点目、ディマルコのゴールでは、ディ・グレゴリオの反応がやや遅れた可能性はある。ただ、主な責任は、インテルの選手をフリーにして狙いを定めさせ、ペナルティーエリア内からプレッシャーなくシュートを打たせた側にある。 一方で、2点目のディウフのゴールでは、ディ・グレゴリオの責任は明白だ。インテルの選手による至近距離からのシュートは、止められないほどのものではなかったが、 ユヴェントスのGKのセーブの試みはぎこちなく、不安定だったため、ボールはそのままゴールへ吸い込まれた。
チェルシー戦ではチーム屈指の出来だったのに比べると、今日は精度を欠き、パスミスも多い。ドウグラス・ルイスのひらめきも生かせず、難しくない位置から左足で打てる場面で、中央への落としを選んでしまった。守備面でも攻撃面でもプレーは不安定で、小さなミスが目立つ内容となっている。
ユヴェントス 1-2 インテル
得点者：20分 ディマルコ（I）、62分 ディウフ（I）、85分 コンセイソン（J）。
ユヴェントス（4-2-3-1）：ディ・グレゴリオ；カルル（46分 チェリク）、ブレーメル（65分 ルガーニ）、ケリー（46分 カバル）、カンビアーゾ（77分 ボガ）；ドウグラス・ルイス（46分 コープマイネルス）、ロカテッリ（65分 アルトゥール）；ジェグロヴァ（46分 コンセイソン）、マッケニー（65分 ミレッティ）、ユルディズ（46分 アライベゴヴィッチ）；ダヴィド（46分 コロ・ムアニ）。（控え：ペリン、ピンソーリオ、ナーヴァ、ミリク、オウス、プチェ、オボアヴォドゥオ、リチーナ、ドゥルミシ）。監督 スパレッティ。
インテル（3-5-2）：プロヴェデル（65分 マルティネス）；パヴァール（65分 ビセック）、ボヴィオ、バストーニ（58分 ディウフ）；ルイス・エンリケ、バレッラ（58分 フラッテージ）、チャルハノール（46分 ジエリンスキ）、ムヒタリアン（58分 スタンコヴィッチ）、ディマルコ（46分 カルロス・アウグスト）；エスポジト（65分 ラヴェッリ）、ボニー（58分 イドリッソウ）。（控え：ディ・ジェンナーロ、モスコーニ、マレッロ、マイェ、トパロヴィッチ、ファッロナート）。監督 キヴ。
主審：ダナスコス（オーストラリア）。
警告：ルガーニ（J）。