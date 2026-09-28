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ユヴェントス、インテルとの契約延長交渉が行き詰まるなかハカン・チャルハノールの状況を注視
ネラッズーリとの協議が行き詰まり、ユヴェントスに警戒感
『Calciomercato.it』経由でエクレム・コヌルが伝えたところによると、ユヴェントスはインテルにおけるチャルハノールの将来をめぐる状況の推移を注視している。経験豊富なMFは現在、2027年6月までサン・シーロで契約を残しているが、契約延長に向けた協議は行き詰まったと報じられており、関心を持つクラブにとってはわずかながら可能性が残されている。
トルコ・スーパーリーグからの関心も高まっている一方、セリエA内での移籍となれば、イタリアサッカー界の勢力図に大きな変化をもたらすことになる。ユヴェントスは長期的な戦力強化に向けて選択肢を精査している段階であり、直接のライバルから実績ある創造的な戦力を引き抜く機会を、クラブ上層部は真剣に検討しているようだ。
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スパレッティ、理想のディープライイング・プレーメーカーを模索へ
現在のルチアーノ・スパレッティのスカッド構成を見れば、ユヴェントスが関心を示す戦術的な理由は明白だ。ビアンコネリの指揮官はこれまで、ドウグラス・ルイスとパペ・マタル・サールの中盤コンビをたびたび起用してきたが、両者はいずれも守備的な位置でゲームを組み立てるスペシャリスト、あるいは伝統的な「レジスタ」とは見なされていない。その役割で欧州屈指のゲームコントローラーへと自らを再構築してきたチャルハノールであれば、スパレッティが求める戦術プロファイルに完璧に合致し、現在のトリノに欠けているパスレンジとビジョンをもたらすことができる。
一方で、明白な技術的メリットがあるにもかかわらず、ユヴェントスはこの大型補強に伴う大きな財政的、そしてフィジカル面のリスクも見極めなければならない。チャルハノールは2月に33歳の誕生日を迎える予定で、最近の稼働状況はネラッズーリにとって大きな懸念材料となっている。 このトルコ代表プレーメーカーは現在、2025年11月以降で7度目の負傷により戦列を離れているが、進行中のインターナショナルブレークが終われば、クリスティアン・キヴのチームで復帰できることを期待している。
セリエA優勝経験者
チャルハノールはセリエAで豊富な経験を持つ。2017年にACミランへ加入し、初めてイタリアサッカーの舞台に立った。MFはロッソネリで4シーズンを過ごした後、2021年夏にフリー移籍で同じ街のライバルであるインテルへ移籍。リーグ屈指のプレーメーカーとしての地位を確立した。
ACミランでの在籍期間にタイトル獲得はなかったが、ネラッズーリへの移籍はトロフィーに彩られた時代の始まりとなった。インテルではセリエAを2度制し、コッパ・イタリア3回、スーペルコッパ・イタリアーナ3回を獲得。さらにチャンピオンズリーグでは2度準優勝を経験している。
- AFP
現在の調子とインテルの優勝争い
今季のピッチ上では、チャルハノールはインテルで公式戦4試合に出場し、2得点を記録している。その貢献もあり、キヴのチームは国内でのシーズンを好スタートで切っており、ネラッズーリは現在、勝ち点13でセリエA順位表の2位につけ、首位ローマとは得失点差のみで後れを取っている。
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