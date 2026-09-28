現在のルチアーノ・スパレッティのスカッド構成を見れば、ユヴェントスが関心を示す戦術的な理由は明白だ。ビアンコネリの指揮官はこれまで、ドウグラス・ルイスとパペ・マタル・サールの中盤コンビをたびたび起用してきたが、両者はいずれも守備的な位置でゲームを組み立てるスペシャリスト、あるいは伝統的な「レジスタ」とは見なされていない。その役割で欧州屈指のゲームコントローラーへと自らを再構築してきたチャルハノールであれば、スパレッティが求める戦術プロファイルに完璧に合致し、現在のトリノに欠けているパスレンジとビジョンをもたらすことができる。

一方で、明白な技術的メリットがあるにもかかわらず、ユヴェントスはこの大型補強に伴う大きな財政的、そしてフィジカル面のリスクも見極めなければならない。チャルハノールは2月に33歳の誕生日を迎える予定で、最近の稼働状況はネラッズーリにとって大きな懸念材料となっている。 このトルコ代表プレーメーカーは現在、2025年11月以降で7度目の負傷により戦列を離れているが、進行中のインターナショナルブレークが終われば、クリスティアン・キヴのチームで復帰できることを期待している。