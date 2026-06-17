グレミオは公式声明で、MFアーサーとの契約を延長せず、2026年6月30日に終了するユヴェントスからのレンタル契約満了後に放出すると発表した。 残留希望を受けクラブは新契約を提示したが、金銭面で合意至らず。グレミオは彼の貢献に感謝し、今後の成功を祈念する。
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ユヴェントス、アーサーの復帰が正式決定。カルネヴァリにとっては頭痛の種が増えた。
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1996年生まれのブラジル人選手で、ユヴェントスが保有権を持ち、2027年6月30日まで契約している。彼はコンティナーサに戻り、ユヴェントス新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリと将来を話し合う。 帳簿上は650万ユーロの価値が残っており、完全移籍ならこの金額を下回れない。
現時点では代替案はない。フィオレンティーナで共に働いたヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるベシクタシュが関心を示しているが、現時点では控えめだ。また、元バルセロナ所属の彼がヨーロッパでプレーしたいかどうかも不透明で、グレミオ残留を望んでいた。 昨日まで残留を希望していたが、状況は一変。新情報が出るまでスパレッティ率いるユベントスで新シーズンを迎える見込みだ。リバプール、フィオレンティーナ、ジローナ、グレミオでのレンタルを経て、彼は再びトリノでプレーする。最も可能性が高いのは、再度レンタル移籍することだ。