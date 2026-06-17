ユヴェントス、アーサーの復帰が正式決定。カルネヴァリにとっては頭痛の種が増えた。

1996年生まれのブラジル人選手で、ユヴェントスが保有権を持ち、2027年6月30日まで契約している。彼はコンティナーサに戻り、ユヴェントス新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリと将来を話し合う。 帳簿上は650万ユーロの価値が残っており、完全移籍ならこの金額を下回れない。





現時点では代替案はない。フィオレンティーナで共に働いたヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるベシクタシュが関心を示しているが、現時点では控えめだ。また、元バルセロナ所属の彼がヨーロッパでプレーしたいかどうかも不透明で、グレミオ残留を望んでいた。 昨日まで残留を希望していたが、状況は一変。新情報が出るまでスパレッティ率いるユベントスで新シーズンを迎える見込みだ。リバプール、フィオレンティーナ、ジローナ、グレミオでのレンタルを経て、彼は再びトリノでプレーする。最も可能性が高いのは、再度レンタル移籍することだ。



