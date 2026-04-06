シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは移籍市場に向けた戦略の策定を始めている。ターゲットに定めた選手たちとの最初の接触が行われ、他クラブに先んじて動き、競争に先手を打つことを目指している。この点において、ユヴェントスは低コストでの獲得機会を探るべく、市場を注視している。 スカイ・スポーツの報道によると、ユヴェントスはダーウィン・ヌニェスについて打診を行った。彼はサウジアラビアのアル・ヒラルでの初シーズンで完全には期待に応えられず、今夏に欧州へ復帰する可能性がある。 ユヴェントスはサウジアラビアのクラブに最初の問い合わせを行い、その後、交渉を深めるか、あるいは他のターゲットに移るかを判断する予定だ。すでに昨夏、ユヴェントスはこのウルグアイ人FWに注目しており、ナポリもルッカを獲得する前に彼を候補として検討していた。
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ユヴェントス、アル・ヒラルのダーウィン・ヌニェス獲得に向け調査中
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最も注目されている選手の一人にベルナルド・シルバが挙げられる。このポルトガル人選手はマンチェスター・シティとの契約が満了を迎えようとしており、クラブからは将来の計画に契約更新の予定はないとすでに通告されている。 したがって、シーズン終了とともに両者の道は分かれることになり、ユヴェントスはいつ、どのような形でアプローチすべきかを見極めるべく動き始めている。ユヴェントスに加え、現時点ではサウジ・プロリーグやMLSのいくつかのクラブもベルナルド・シルバに、イングランドでの年俸（約1000万ユーロの手取り、ユヴェントスの予算にとって重要な金額）を上回るオファーを提示する準備を整えている。
その他の目標
移籍市場では、移籍金ゼロで獲得できる有望な選手が見つかる可能性がある中、ユヴェントスはボーンマスのアルゼンチン人センターバック、マルコス・セネシ（すでに接触がある）と、ライプツィヒのオーストリア人選手ザヴェル・シュラーガー（1月に1000万ユーロの移籍金が提示された際に関心を示していた）もリストに加えた。 中盤では、アル・アハリとの契約が満了を迎えるフランク・ケシエが注目すべき名前であり、ニューカッスルのサンドロ・トナリに次ぐ有力な代替候補となっている。シーズン終了後にフリーで獲得可能な選手としては、ローマのチェリックやバルセロナのレヴァンドフスキもユヴェントスの候補として挙げられている。