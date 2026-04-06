ユヴェントス、アル・ヒラルのダーウィン・ヌニェス獲得に向け調査中

シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは移籍市場に向けた戦略の策定を始めている。ターゲットに定めた選手たちとの最初の接触が行われ、他クラブに先んじて動き、競争に先手を打つことを目指している。この点において、ユヴェントスは低コストでの獲得機会を探るべく、市場を注視している。 スカイ・スポーツの報道によると、ユヴェントスはダーウィン・ヌニェスについて打診を行った。彼はサウジアラビアのアル・ヒラルでの初シーズンで完全には期待に応えられず、今夏に欧州へ復帰する可能性がある。 ユヴェントスはサウジアラビアのクラブに最初の問い合わせを行い、その後、交渉を深めるか、あるいは他のターゲットに移るかを判断する予定だ。すでに昨夏、ユヴェントスはこのウルグアイ人FWに注目しており、ナポリもルッカを獲得する前に彼を候補として検討していた。