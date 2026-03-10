ユヴェントス、アルベルト・コスタのポルトへの移籍益を計上：ジョアン・マリオとは別件

ジョアン・マリオ（ユヴェントスへ移籍）とアルベルト・コスタ（同時にポルトへ移籍）が関わった取引は、それぞれ別個の取引であり、関係クラブの決算においてキャピタルゲインを生み出すことができた。
ジョアン・マリオ（ユヴェントスへ移籍）とアルベルト・コスタ（同時にポルトへ移籍）が関わった取引は、それぞれ別個の取引であり、関係クラブの決算においてキャピタルゲインを生み出すことができた。
これは、2025年12月31日付の半期連結報告書（Calcio&Finanzaの同僚が文書を閲覧）の中で、ポルトガルクラブとの取引および前述の移籍に関する決定について詳細を明らかにしたユヴェントス社が確認したものです。
昨夏、つまり2025年の夏の移籍市場から始めましょう。
アルベルト・コスタは1500万ユーロでポルトに売却され、一方ユヴェントスはジョアン・マリオをドラゴエスから1140万ユーロの固定金額で完全移籍で獲得しました。これらの金額は、ユヴェントス自身が発表したプレスリリースで明らかにされています。
Calcio&Finanzaが強調しているように、これらの取引は、固定金額と一部の付随的費用の差額に基づいて、ユヴェントスに約300万ユーロの収入、つまり金銭的な調整額をもたらした。
ユヴェントスは、「詳細な調査の結果、これらの取引は、契約上および実質的な観点から、別個かつ独立したものと見なすことができる」と説明している。
ピエモンテの会社は、Calcio&Finanzaが参照した文書の中で、次のように発表している。 「一方、この問題を規定するIAS 38によれば、取引が交換とみなされ、公正価値で取引を会計処理するために必要な2つの要件（商業的実質および公正価値の信頼できる測定）のうち、少なくとも1つ（したがって、前述の損益計算書へのプラスの影響の認識）が満たされていないとみなされた場合、 取引は公正価値で認識することはできない」
しかし、このケースではそうではありません。ユベントスは、アルベルト・コスタの売却により、240万ユーロ以上のキャピタルゲインを計上しました。また、ポルトも、ジョアン・マリオのユベントスへの移籍により、1,040万ユーロのキャピタルゲインを計上しています。