ユヴェントス、アルベルト・コスタのポルトへの移籍益を計上：ジョアン・マリオとは別件

昨夏、つまり2025年の夏の移籍市場から始めましょう。

アルベルト・コスタは1500万ユーロでポルトに売却され、一方ユヴェントスはジョアン・マリオをドラゴエスから1140万ユーロの固定金額で完全移籍で獲得しました。これらの金額は、ユヴェントス自身が発表したプレスリリースで明らかにされています。

Calcio&Finanzaが強調しているように、これらの取引は、固定金額と一部の付随的費用の差額に基づいて、ユヴェントスに約300万ユーロの収入、つまり金銭的な調整額をもたらした。

ユヴェントスは、「詳細な調査の結果、これらの取引は、契約上および実質的な観点から、別個かつ独立したものと見なすことができる」と説明している。