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ユヴェントス、アルトゥール・メロとの契約解除へ ブラジル人MFの期待外れなトリノ滞在は終わりへ近づく
契約解除に向けた協議が進行中
アルトゥールとユヴェントスの6年間にわたる関係は、突然の終わりに近づいている。ユヴェントスはMFの新たな期限付き移籍先を探すのではなく、現在は契約解除に向けて積極的に動いている。かつてバルセロナとリヴァプールでプレーした同選手は、現時点で2027年6月までアリアンツ・スタジアムとの契約を残しているが、新天地で再出発するため、双方は契約の残り年数を打ち切ることを望んでいると報じられている。
『Sky Sport Italia』によると、両者はブラジル代表が契約満了を迎える前に退団するための合意を目指しているという。この動きは、イタリアで苦しい時期を過ごしてきた同選手にとって、その章の終わりを意味するものだ。ユヴェントスは、指揮官の長期的な構想に含まれていない高給取りの放出を優先している。
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記録破りの加入は期待に応えられず
アルトゥールの2020年のトリノ入りは、取引の複雑な財務的性質を主な理由として、近年のセリエA史で最も話題を集めた移籍の一つとして今なお記憶されている。彼は約8000万ユーロという驚異的な移籍金でバルセロナから加入し、その取引の一環としてミラレム・ピャニッチが6000万ユーロで反対方向のカタルーニャへ移った。
この交換は当時、両クラブが帳尻を合わせるための方法と見なされていたが、ピッチ上での結果は期待されたものからはほど遠かった。数字の上でも、クラブでの初期の数年間を通じて彼のインパクトは限定的なままだった。デビューシーズンのリーグ戦出場はわずか22試合で、2年目もさらに20試合の出場にとどまった。
流浪のようなレンタル移籍を4シーズン重ねた
このMFのキャリアは、ヨーロッパと南米での一時的な所属を繰り返してきたものだ。ユベントスで構想外となって以降、アーサーはリヴァプール、フィオレンティーナ、ジローナでプレーし、直近では母国に戻ってグレミオでもプレーしていた。
グレミオ復帰は、ここ数年で最も成功した期間となった。MFにとっては、キャリアを立て直すために必要な継続的な出場機会を得ることができたからだ。しかし、ブラジル復帰は短期間で終わった。グレミオの財政事情により、ユベントスが設定した評価額を満たすことができなかったためだ。その結果、選手はコンティナッサに戻ることになったが、トップチームに復帰する明確な道筋は見えていない。
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具体的なレンタルオファーはない
アーサーのクラブでの立場が最終的に確認されたのは、現在のプレシーズン準備期間中だった。ブラジル人MFは、直近のネクスト・ジェンとの親善試合で試合登録メンバーから外れており、今後のテクニカルプロジェクトの構想に含まれていないことを明確に示している。具体的なレンタル移籍のオファーは現時点でなく、本人の給与条件も多くの関心を示すクラブにとって障壁となっているため、双方合意による契約解除が最も理にかなった解決策に見える。
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