アルトゥールとユヴェントスの6年間にわたる関係は、突然の終わりに近づいている。ユヴェントスはMFの新たな期限付き移籍先を探すのではなく、現在は契約解除に向けて積極的に動いている。かつてバルセロナとリヴァプールでプレーした同選手は、現時点で2027年6月までアリアンツ・スタジアムとの契約を残しているが、新天地で再出発するため、双方は契約の残り年数を打ち切ることを望んでいると報じられている。

『Sky Sport Italia』によると、両者はブラジル代表が契約満了を迎える前に退団するための合意を目指しているという。この動きは、イタリアで苦しい時期を過ごしてきた同選手にとって、その章の終わりを意味するものだ。ユヴェントスは、指揮官の長期的な構想に含まれていない高給取りの放出を優先している。