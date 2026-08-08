ただし、競争の激しさとチーム事情を踏まえると、ユヴェントス残留は決して既定路線とは言えない。だからこそベシクタシュ行きの可能性は現実味のある選択肢になり得る。とりわけ、ベンチにイタリアーノがいることを考えればなおさらだ。





イタリア人指揮官は、かつてフィオレンティーナ時代に指導していたこともあり、アルトゥールの特徴をよく理解している。その時期、ブラジル人MFはより高い継続性を手にし、キャリア初期に欧州屈指の注目株の中盤選手と見なされていた理由でもある技術力とボール保持の質を示すことに成功していた。





したがって、トルコ移籍が実現すれば、プロフェッショナルな再会という意味合いも帯びることになる。 イタリアーノは、すでに築かれている関係性と選手の特徴への理解を踏まえれば、アルトゥールにとって大きな安心材料になり得る。一方で、このMFにとっても、過去に自分の価値を引き出してくれた指揮官のもとで再びプレーできる可能性は魅力となりそうだ。





もっとも、現時点でベシクタシュから具体的なオファーはまだ届いておらず、ユヴェントスは今後届く可能性のあるあらゆる提案を慎重に見極める必要がある。一方のアルトゥールは、夏場の取り組みとスパレッティの評価に集中している。彼の将来はまだ白紙だ。トリノで自らの力を示す可能性がある一方で、ベシクタシュでの新たな挑戦に向けてイタリアーノに従うという選択肢もある。





今後数日が決定的なものになる。ブラジル人MFのキャリアがどの道を進むのかを見極める上で重要な時間となる。



