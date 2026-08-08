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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、アルトゥールにベシクタシュが関心：イタリアーノ監督が獲得を希望している

ユヴェントス
移籍情報
ベシクタシュ
アルトゥール

ブラジル人選手に対し、トルコからの関心が浮上している。

アルトゥール・メロの将来は、再びユヴェントスから遠ざかる可能性がある。1996年生まれのブラジル人MFにはベシクタシュが関心を示しており、同クラブの新指揮官ビンチェンツォ・イタリアーノは、自らがよく知る選手との再会を望んでいるようだ。アルトゥールは2023-24シーズン、イタリアーノの下でフィオレンティーナにおいて継続性と自信を取り戻していた。


『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、イタリアーノは中盤強化に向けて検討すべき候補の1人として、まさにアルトゥールの名前をトルコのクラブ首脳陣に挙げたという。そのため指揮官はクラブに対し、ユヴェントスとの最初の接触を始め、ブラジル人MFの獲得に向けた交渉の可能性を探るよう求めたとされている。


アルトゥールにとっては、度重なるユニフォーム変更に彩られてきたキャリアの新たな1章となるかもしれない。グレミオへの前回のレンタル移籍を終えてトリノに戻ったMFは、再び自身の将来を見極める状況にある。ただ今回は、やや事情が異なる可能性もある。選手はユヴェントスの夏季合宿に参加しており、ルチアーノ・スパレッティ体制の下で、首脳陣に自身を戦力として考慮するようアピールしようとしている。


  • イタリア語はよく分かっている

    ただし、競争の激しさとチーム事情を踏まえると、ユヴェントス残留は決して既定路線とは言えない。だからこそベシクタシュ行きの可能性は現実味のある選択肢になり得る。とりわけ、ベンチにイタリアーノがいることを考えればなおさらだ。


    イタリア人指揮官は、かつてフィオレンティーナ時代に指導していたこともあり、アルトゥールの特徴をよく理解している。その時期、ブラジル人MFはより高い継続性を手にし、キャリア初期に欧州屈指の注目株の中盤選手と見なされていた理由でもある技術力とボール保持の質を示すことに成功していた。


    したがって、トルコ移籍が実現すれば、プロフェッショナルな再会という意味合いも帯びることになる。 イタリアーノは、すでに築かれている関係性と選手の特徴への理解を踏まえれば、アルトゥールにとって大きな安心材料になり得る。一方で、このMFにとっても、過去に自分の価値を引き出してくれた指揮官のもとで再びプレーできる可能性は魅力となりそうだ。


    もっとも、現時点でベシクタシュから具体的なオファーはまだ届いておらず、ユヴェントスは今後届く可能性のあるあらゆる提案を慎重に見極める必要がある。一方のアルトゥールは、夏場の取り組みとスパレッティの評価に集中している。彼の将来はまだ白紙だ。トリノで自らの力を示す可能性がある一方で、ベシクタシュでの新たな挑戦に向けてイタリアーノに従うという選択肢もある。


    今後数日が決定的なものになる。ブラジル人MFのキャリアがどの道を進むのかを見極める上で重要な時間となる。


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