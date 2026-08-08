アルトゥール・メロの将来は、再びユヴェントスから遠ざかる可能性がある。1996年生まれのブラジル人MFにはベシクタシュが関心を示しており、同クラブの新指揮官ビンチェンツォ・イタリアーノは、自らがよく知る選手との再会を望んでいるようだ。アルトゥールは2023-24シーズン、イタリアーノの下でフィオレンティーナにおいて継続性と自信を取り戻していた。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、イタリアーノは中盤強化に向けて検討すべき候補の1人として、まさにアルトゥールの名前をトルコのクラブ首脳陣に挙げたという。そのため指揮官はクラブに対し、ユヴェントスとの最初の接触を始め、ブラジル人MFの獲得に向けた交渉の可能性を探るよう求めたとされている。
アルトゥールにとっては、度重なるユニフォーム変更に彩られてきたキャリアの新たな1章となるかもしれない。グレミオへの前回のレンタル移籍を終えてトリノに戻ったMFは、再び自身の将来を見極める状況にある。ただ今回は、やや事情が異なる可能性もある。選手はユヴェントスの夏季合宿に参加しており、ルチアーノ・スパレッティ体制の下で、首脳陣に自身を戦力として考慮するようアピールしようとしている。