ユヴェントス、アリソンの獲得は問題ではない：ブラジル人選手とリヴァプールを説得する鍵はスパレッティにある

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が指摘するように、アリソンの年俸も問題にはならないだろう。年俸は手取りで600万ユーロであり、これはユヴェントスの背番号10、イルディズが最近の契約更新で受け取った額より100万ユーロ少ない。したがって、スパレッティ監督がアリソンを説得し、リヴァプールも放出に前向きになれば、ユヴェントスにとっては道がすぐに開けることになるだろう。