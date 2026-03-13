ディ・グレゴリオは定位置を失ったが、ペリンもユヴェントスのゴールを長く守り続ける運命にはないようだ。フィオレンティーナのデ・ヘアやトッテナムのヴィカリオなど、夏に移籍が噂されるゴールキーパーの名前が次々と挙がっているが、中でも最も頻繁に名前が挙がっているのは、リヴァプールのアリソン・ベッカーだ。
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ユヴェントス、アリソンの獲得は問題ではない：ブラジル人選手とリヴァプールを説得する鍵はスパレッティにある
契約は2027年まで有効だが、リヴァプールはすでにかなり前から明確な方向性を示しており、バレンシアからママルダシュヴィリを獲得する決断を下した。さらに、スパレッティ監督の存在も大きな要因だ。チェルタルド出身の同監督は、アリソンがローマでプレーしていた頃から彼を知っており、ゴールマウスで信頼できる守護神を必要としている。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が指摘するように、アリソンの年俸も問題にはならないだろう。年俸は手取りで600万ユーロであり、これはユヴェントスの背番号10、イルディズが最近の契約更新で受け取った額より100万ユーロ少ない。したがって、スパレッティ監督がアリソンを説得し、リヴァプールも放出に前向きになれば、ユヴェントスにとっては道がすぐに開けることになるだろう。
アリソンのシーズン
これまでのところ、このブラジル人ゴールキーパーはプレミアリーグで24試合に出場し、9試合で無失点、29失点を記録している。一方、カップ戦では、チャンピオンズリーグで5試合に出場し、3失点、無失点も3回を記録。コミュニティ・シールドの決勝では2失点、そしてFAカップでは2試合に出場し、1失点、1試合で無失点を記録している。
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