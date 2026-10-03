ケリム・アラジベゴビッチは、ボスニアがスウェーデンと1-1で引き分けたネーションズリーグの一戦で絶対的な主役となった。この試合では、代表チームがゼニツァの要塞で、国際舞台からの引退を控える自国の英雄エディン・ジェコに事実上の別れを告げた。
しかし、ユヴェントスのファンタジスタにあったのは終盤の同点ゴールだけではない。ゴール直後の87分に筋肉の問題でピッチを後にせざるを得ず、ユヴェントスのファンにとっては少なからぬ不安も残した。
ケリム・アラジベゴビッチは、ボスニアがスウェーデンと1-1で引き分けたネーションズリーグの一戦で絶対的な主役となった。この試合では、代表チームがゼニツァの要塞で、国際舞台からの引退を控える自国の英雄エディン・ジェコに事実上の別れを告げた。
しかし、ユヴェントスのファンタジスタにあったのは終盤の同点ゴールだけではない。ゴール直後の87分に筋肉の問題でピッチを後にせざるを得ず、ユヴェントスのファンにとっては少なからぬ不安も残した。
アラジベゴヴィッチは、ボスニアの一夜におけるまさに主役の一人だった。ユヴェントスに所属する2007年生まれのこの選手は、前半に決定機を迎え、11分には枠内シュートを放ったがスウェーデンのGKに好セーブで阻まれた。その後、終盤に存在感を発揮し、後半にやや幸運な形ながら同点ゴールを決めた。スウェーデンは61分にヴィクトル・ギョケレシュのゴールで先制していたが、ボスニアは終了10分前に反撃した。
そして80分、アラジベゴヴィッチはサイドからのFKのこぼれ球を拾うと、ボールを中央へ入れようとした。そのクロスは意表を突く軌道を描き、誰も触れないままボールはファーサイドのポスト方向へ弾み、GKヴィクトル・ヨハンソンも止めることができず、そのままゴールを割った。
ただ、ユヴェントスのファンを不安にさせたのは、87分のアライベゴヴィッチの負傷交代だった。バルバレス監督は、ボスニア代表が良い流れにあった時間帯に彼をベンチへ下げ、ジネディン・スマイロヴィッチを投入する決断を下した。
この判断は、当初からユヴェントスのファンタジスタのコンディションに関係しているように見られていた。実際、同選手は筋肉のトラブルを訴えており、交代前には右太ももの内転筋をマッサージしてもらうため、メディカルスタッフの介入を求めていた。
試合後、記者会見で話したボスニア代表の指揮官は、それでもアラジベゴヴィッチの状態について周囲を安心させた。「ケリムは交代したがっていなかった。けいれんを起こしていたので、そこで交代させた。彼と同じような選手は大勢いた。これほど短い期間に4試合をこなせば厳しくなる」。
バルバレスはその結果、実質的に負傷に伴う筋肉系の問題を否定し、交代はあくまでけいれんによるものだったと説明した。したがって深刻なものではないようだが、ボスニアのメディカルスタッフは今後の代表戦とトリノ帰還を見据え、引き続き状態を見極めていくことになる。
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