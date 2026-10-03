アラジベゴヴィッチは、ボスニアの一夜におけるまさに主役の一人だった。ユヴェントスに所属する2007年生まれのこの選手は、前半に決定機を迎え、11分には枠内シュートを放ったがスウェーデンのGKに好セーブで阻まれた。その後、終盤に存在感を発揮し、後半にやや幸運な形ながら同点ゴールを決めた。スウェーデンは61分にヴィクトル・ギョケレシュのゴールで先制していたが、ボスニアは終了10分前に反撃した。

そして80分、アラジベゴヴィッチはサイドからのFKのこぼれ球を拾うと、ボールを中央へ入れようとした。そのクロスは意表を突く軌道を描き、誰も触れないままボールはファーサイドのポスト方向へ弾み、GKヴィクトル・ヨハンソンも止めることができず、そのままゴールを割った。