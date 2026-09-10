バロンドールの30候補、そしてメインの賞にあわせてフランス・フットボールが授与するその他の賞の候補者の中で、セリエAでプレーしている選手はわずか2人しかいない。インテルのキャプテンであるラウタロ・マルティネス（30候補入り）と、ケリム・アラジベゴヴィッチ（最優秀若手賞の候補）だ。一方には1997年生まれのアルゼンチン代表で、セリエA優勝、ワールドカップ制覇、得点王の実績を持つ選手がいる。そしてもう一方には、ユヴェントスの若き才能がいる。彼はこれまでのところ、将来的に大きなキャリアを築く可能性を感じさせる下地を示してきたにすぎない。ユヴェントスには、パフォーマンスの面で候補入りを検討されるレベルにさえ近づいた他の選手はいない。





この評価の証し、そして2007年生まれの彼がトリノにやって来た際に示した実績、とりわけボスニア代表のユニフォームを着て臨んだワールドカップでの好パフォーマンスは、ユヴェントス、そしてルチアーノ・スパレッティがアラジベゴヴィッチに全面的に賭けることを考えるには十分なものだろう。もちろんトリノでその確信がないわけではなく、筆頭はフレデリック・マッサーラ、ユヴェントスのスポーツディレクターだ。



