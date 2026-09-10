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ライブ
CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、アラジベゴヴィッチら11人：国際的な展望を持つビアンコネーリ所属選手は、このボスニア人だけだ

ユヴェントス
ケリム・アライベゴヴィッチ

ボスニア人選手は、ユヴェントスで唯一の選手である。

バロンドールの30候補、そしてメインの賞にあわせてフランス・フットボールが授与するその他の賞の候補者の中で、セリエAでプレーしている選手はわずか2人しかいない。インテルのキャプテンであるラウタロ・マルティネス（30候補入り）と、ケリム・アラジベゴヴィッチ（最優秀若手賞の候補）だ。一方には1997年生まれのアルゼンチン代表で、セリエA優勝、ワールドカップ制覇、得点王の実績を持つ選手がいる。そしてもう一方には、ユヴェントスの若き才能がいる。彼はこれまでのところ、将来的に大きなキャリアを築く可能性を感じさせる下地を示してきたにすぎない。ユヴェントスには、パフォーマンスの面で候補入りを検討されるレベルにさえ近づいた他の選手はいない。


この評価の証し、そして2007年生まれの彼がトリノにやって来た際に示した実績、とりわけボスニア代表のユニフォームを着て臨んだワールドカップでの好パフォーマンスは、ユヴェントス、そしてルチアーノ・スパレッティがアラジベゴヴィッチに全面的に賭けることを考えるには十分なものだろう。もちろんトリノでその確信がないわけではなく、筆頭はフレデリック・マッサーラ、ユヴェントスのスポーツディレクターだ。


  • ここまでアラジベゴヴィッチは段階的にチームへ組み込まれてきた。フロジノーネ戦では90分間ベンチ、パルマ戦では途中出場で33分、そしてミラン戦では先発して64分間プレーした。ミラン戦では、アラジベゴヴィッチは良い前半30分を見せた。左サイドから入りつつ中央へ絞る動きを見せたが、その後は時間の経過とともに落ち、最後はボガとの交代となった。


    11月に復帰予定のユルディズ、そして約1カ月の離脱となるボガの負傷も踏まえると、ユヴェントスは現時点でアラジベゴヴィッチに無条件の信頼を与えるべきだ。その理由は2つあり、必要性と確信の両面だ。というのも、『フランス・フットボール』の賞で考慮されたセリエA所属選手は2人しかおらず、そのうちの1人を起用しないのは少なくとも奇妙だからだ


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  • チャンスやゴールはもちろん、組み立てにも苦しむユヴェントスにおいて、アラジベゴヴィッチには現在の状況においても、そして将来を見据えても、継続的に出場機会が与えられなければならない。18歳（9月21日に19歳になる）の彼は、昨季ザルツブルクで44試合に出場して13ゴールを記録し、さらに代表でも14試合出場2得点をマークしている。このボスニア人選手は、イルディズ不在の今も、そしてトルコ人選手が復帰した後も、勝てるユヴェントスを再建するうえでの柱の一人になるべき存在だ。そしてその場合には、2人の才能を共存させる方法と解決策を見つけるのがスパレッティの役目となる。アラジベゴヴィッチとイルディズは、ユヴェントスで国際的な将来性を持つ唯一の2選手だ。現時点では、そのトルコ人選手が離脱しているため、ボスニア人選手だけが唯一の存在となっている。


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