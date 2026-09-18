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ライブ
Juventus Inside Alajbegovic Yildiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、アラジベゴヴィッチがすでにユルディズより優れているのは何か。スパレッティは2人を共存させられるのか？

ユヴェントス
特集＆コラム
Opinion
ケリム・アライベゴヴィッチ
ケナン・ユルディズ

NECでのアライベゴヴィッチのパフォーマンスは、ユルディズとの共通点と相違点、そして2人がどのように共存していけるのかを考えさせる。

ユヴェントスがNECナイメヘンに大勝し、サッスオーロ戦で喫した衝撃的な敗戦の後遺症を和らげる意味でも、チームにとっては一息つける結果となった。 オランダ勢に5-0。グラバラのアシストから決まったニコ・ゴンサレスの得点をはじめ、アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデ、チェリク、コロ・ムアニがゴールを奪うゴールショーとなったが、もちろん額面通りには受け取れない。大胆な姿勢で臨んだNECと、ディック・スフロイデル率いるチームの決して高くはない技術レベルを踏まえれば、ルチアーノ・スパレッティとユヴェントスは地に足をつけておく必要がある。それでも、90分間を通して見せた良い姿勢、そして何よりアライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデ、とりわけコロ・ムアニにゴールが生まれたことは持ち帰るべき収穫だ。


ヨーロッパリーグ初戦での勝利が実際にどれほどの重みを持つのかという前提を踏まえた上で、昨夜アリアンツ・スタジアムで行われた試合で最も印象に残ったのは、ケリム・アライベゴヴィッチのパフォーマンスだった。18歳のボスニア人選手（3日後に19歳になる）は、1ゴールを挙げ、何度か拍手を誘うプレーも見せるなど、ハイレベルな出来だった。ユヴェントスのファンだけでなく、アレッサンドロ・コスタクルタのようなSkyの解説陣も称賛している。『アライベゴヴィッチはとても良い選手になりつつあるし、その点を強調したい。彼を過小評価する声を耳にするからこそ、私はこの選手には大きな未来があると言いたい』。 アライベゴヴィッチの出来が貴重なのは、これが単発ではなく、ここまでの好パフォーマンスの流れの中にあるからだ。サッスオーロ戦でも及第点を与えられる数少ないユヴェントスの選手の一人であり、フロジノーネ戦のデビューでは90分間ベンチに座った後、ミラン戦とパルマ戦でも良い内容を見せていた。


  • アラジベゴヴィッチとユルディズ

    フロジノーネ戦ではケナン・ユルディズがピッチに立っていたが、その試合で負傷した。 トルコ代表の彼、そして昨日のアラジベゴビッチのプレーを考えれば、2人が今後どのように共存できるのかを早くも思い描くのは自然なことだ。10番が11月初旬に復帰すれば、なおさらだ。 実際、17番はまさにユルディズが普段プレーしているエリアで自らのポジションを見いだしつつある。左から入り、そこから中へ絞る形だ。もちろん、こうした“うれしい悩み”は、どのチームにとっても、どの監督にとっても歓迎すべきものだ。 2人を共存させる解決策を見つける喜びと責任を担うのは、スパレッティということになる。


    一方で、ピッチ上での立ち位置というユルディズとアラジベゴビッチの共通点とともに、ユヴェントスでのボスニア人選手のここまでのプレーは、2人の違いも明らかにしているユルディズと比べると、アラジベゴビッチは短い距離を一気に持ち運ぶ局面でのパワーや爆発力では劣る。一方で、ユルディズよりも顔を上げてプレーする場面が多く、長い距離でゲームを見る力に優れているように見える。そのことは、NEC戦でユヴェントスが得たPKにつながった場面で、ニコ・ゴンサレスへ通した極めて正確なスルーパスが証明している。こうした種類のパスは、頭を下げて加速し、その後マイナスのボールでアシストを供給する傾向が強いユルディズには、これまであまり見られなかったものだ。 要するに、2人には似た資質がありながら、はっきりとした違いもある。2人を共存させられる監督がいて、その資質の補完関係を引き出し、似ている部分をうまく整えることができれば、ユヴェントスの未来は明るいものになり得る。





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