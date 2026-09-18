ユヴェントスがNECナイメヘンに大勝し、サッスオーロ戦で喫した衝撃的な敗戦の後遺症を和らげる意味でも、チームにとっては一息つける結果となった。 オランダ勢に5-0。グラバラのアシストから決まったニコ・ゴンサレスの得点をはじめ、アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデ、チェリク、コロ・ムアニがゴールを奪うゴールショーとなったが、もちろん額面通りには受け取れない。大胆な姿勢で臨んだNECと、ディック・スフロイデル率いるチームの決して高くはない技術レベルを踏まえれば、ルチアーノ・スパレッティとユヴェントスは地に足をつけておく必要がある。それでも、90分間を通して見せた良い姿勢、そして何よりアライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデ、とりわけコロ・ムアニにゴールが生まれたことは持ち帰るべき収穫だ。





ヨーロッパリーグ初戦での勝利が実際にどれほどの重みを持つのかという前提を踏まえた上で、昨夜アリアンツ・スタジアムで行われた試合で最も印象に残ったのは、ケリム・アライベゴヴィッチのパフォーマンスだった。18歳のボスニア人選手（3日後に19歳になる）は、1ゴールを挙げ、何度か拍手を誘うプレーも見せるなど、ハイレベルな出来だった。ユヴェントスのファンだけでなく、アレッサンドロ・コスタクルタのようなSkyの解説陣も称賛している。『アライベゴヴィッチはとても良い選手になりつつあるし、その点を強調したい。彼を過小評価する声を耳にするからこそ、私はこの選手には大きな未来があると言いたい』。 アライベゴヴィッチの出来が貴重なのは、これが単発ではなく、ここまでの好パフォーマンスの流れの中にあるからだ。サッスオーロ戦でも及第点を与えられる数少ないユヴェントスの選手の一人であり、フロジノーネ戦のデビューでは90分間ベンチに座った後、ミラン戦とパルマ戦でも良い内容を見せていた。



