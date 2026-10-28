バロンドールの授賞式が行われたロンドンの夜。数々の賞の候補者の中で、ユヴェントスから唯一名を連ねたのはケリム・アライベゴビッチだった。若手最優秀選手に贈られるコパ賞の候補に選ばれたのだ。2007年生まれのボスニア人選手は最終的に7位となった。最終順位は、1位ヤマル、2位クバルシ、3位ザイール＝エメリ、4位レナルト・カール、5位ヤン・ディオマンデ、6位アイユブ・ブアディ、7位ケリム・アライベゴビッチ、8位ジュニオール・クルピ、9位イブラヒム・マザ、10位ヨハン・マンザンビ。悪くない結果だ。ユヴェントスは今夏、ミラレム・ピャニッチの後押しもあり、アーセナルとの獲得競争を制してこの才能を確保していた。
今季序盤、アライベゴビッチは好調なスタートを切ったが、その後は調子を落とした。本人にもいくらか責任はあるものの、主な原因はチームの不振だ。そしてラツィオ戦の敗北後、ルチアーノ・スパレッティがシステムを変更するに至った。新たな3-5-2は守備時のカバーを厚くする一方、アライベゴビッチをはじめ、ユヴェントスのチームに数多くいるサイドの選手を犠牲にする。今夜のジェノヴァでの試合でも、ユヴェントスは3-5-2を採用する。このシステムなら、アライベゴビッチが2トップの一角として、先発するとみられるニック・ヴォルテマーデよりやや下がった位置で、開始からプレーする余地もある。あるいは試合途中に投入され、3-5-2から3-4-2-1へ移行する形も考えられる。