前日の記者会見で、スパレッティはアライベゴビッチとフォーメーションについてこう語った。「ボスニア人選手を3-5-2のローテーションにどう組み込めるか。それはもっともな問いだ。3-5-2は選手の評価をある程度踏まえたもので、当然ながら我々の選手層の構成を忘れるわけにはいかない。異なる特徴を持つ選手を不利にしてはならない。配置をほんの少し変えるだけで、3-4-2-1になるのだから。2人のセカンドトップには誰でも入れる。コロ・ムアニでもそれは可能だ。ハーフスペースに入り、よりトップ下寄りにも、よりサイドのFW寄りにもなれる。アライベゴビッチもこうした選手の一人だ」





つまり、ある形で試合を始め、別の形で終えることもできる。ただし、大きく変えるのではなく（例えば4バックにはしない）、小さな調整、スパレッティの言う「ほんのわずかな配置変更」によってだ。その意味で重要になるのが、ベンチから投入される選手の貢献だ。スパレッティはさらにこう話した。「前線では何かを変えることができる。特に5人の交代枠を考えればね。プレーする16人を見極めるのは難しくない。重要なのは、途中出場の選手たちがプレーする20分間をどう使うかだ」。つまり、まずは守りを固めてリスクを冒さず、試合終盤にベンチから投入する選手の技術を生かして違いを生み出そうということだ。ローマ時代にスパレッティの「実行役」だったデ・ロッシが率いるジェノアには、それほどの選手をベンチに置く余裕はない。



