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CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、アライベゴビッチは若手選手の中で世界7位。フォーメーションを問わず常に出場

ケリム・アライベゴヴィッチ
ユヴェントス
セリエ A

ボスニア人選手は、バロンドール授賞式でコパ賞の候補に選ばれた唯一のユヴェントス所属選手だった。

バロンドールの授賞式が行われたロンドンの夜。数々の賞の候補者の中で、ユヴェントスから唯一名を連ねたのはケリム・アライベゴビッチだった。若手最優秀選手に贈られるコパ賞の候補に選ばれたのだ。2007年生まれのボスニア人選手は最終的に7位となった。最終順位は、1位ヤマル、2位クバルシ、3位ザイール＝エメリ、4位レナルト・カール、5位ヤン・ディオマンデ、6位アイユブ・ブアディ、7位ケリム・アライベゴビッチ、8位ジュニオール・クルピ、9位イブラヒム・マザ、10位ヨハン・マンザンビ。悪くない結果だ。ユヴェントスは今夏、ミラレム・ピャニッチの後押しもあり、アーセナルとの獲得競争を制してこの才能を確保していた。


今季序盤、アライベゴビッチは好調なスタートを切ったが、その後は調子を落とした。本人にもいくらか責任はあるものの、主な原因はチームの不振だ。そしてラツィオ戦の敗北後、ルチアーノ・スパレッティがシステムを変更するに至った。新たな3-5-2は守備時のカバーを厚くする一方、アライベゴビッチをはじめ、ユヴェントスのチームに数多くいるサイドの選手を犠牲にする。今夜のジェノヴァでの試合でも、ユヴェントスは3-5-2を採用する。このシステムなら、アライベゴビッチが2トップの一角として、先発するとみられるニック・ヴォルテマーデよりやや下がった位置で、開始からプレーする余地もある。あるいは試合途中に投入され、3-5-2から3-4-2-1へ移行する形も考えられる。


  • 3-5-2と3-4-2-1におけるアライベゴビッチ

    前日の記者会見で、スパレッティはアライベゴビッチとフォーメーションについてこう語った。「ボスニア人選手を3-5-2のローテーションにどう組み込めるか。それはもっともな問いだ。3-5-2は選手の評価をある程度踏まえたもので、当然ながら我々の選手層の構成を忘れるわけにはいかない。異なる特徴を持つ選手を不利にしてはならない。配置をほんの少し変えるだけで、3-4-2-1になるのだから。2人のセカンドトップには誰でも入れる。コロ・ムアニでもそれは可能だ。ハーフスペースに入り、よりトップ下寄りにも、よりサイドのFW寄りにもなれる。アライベゴビッチもこうした選手の一人だ」


    つまり、ある形で試合を始め、別の形で終えることもできる。ただし、大きく変えるのではなく（例えば4バックにはしない）、小さな調整、スパレッティの言う「ほんのわずかな配置変更」によってだ。その意味で重要になるのが、ベンチから投入される選手の貢献だ。スパレッティはさらにこう話した。「前線では何かを変えることができる。特に5人の交代枠を考えればね。プレーする16人を見極めるのは難しくない。重要なのは、途中出場の選手たちがプレーする20分間をどう使うかだ」。つまり、まずは守りを固めてリスクを冒さず、試合終盤にベンチから投入する選手の技術を生かして違いを生み出そうということだ。ローマ時代にスパレッティの「実行役」だったデ・ロッシが率いるジェノアには、それほどの選手をベンチに置く余裕はない。


  • 見逃せない逸材

    こうした状況で、アライベゴビッチに先発のチャンスはあるのか。それとも途中出場に限られるのか。目先の状況はさておき、スパレッティとユヴェントス、特にフレデリック・マッサーラは、元ザルツブルクの選手が投資すべき才能の持ち主だと認識している。背番号17はシーズンを好調にスタートさせ、代表チームでも見せていたような技術と大きな可能性を示した。だが、最近の試合では逆の兆候が見られる。もちろんアライベゴビッチ自身にも原因はある。しかし、チームの不安定さやシステムの変更（特に前述の3-5-2）、監督の去就を巡って生じていた不透明感、そして本来ならチームを引っ張るべきベテラン勢の苦戦が、今は彼がチームになじむうえで悪影響を及ぼしているのではないか。ユヴェントスはそうした事態を何としても避けなければならない。言い換えれば、限界の多さと長所の少なさが明白な選手たちに出場機会を与えるより、経験不足によるミスのリスクを負ってでも、将来のスター候補である19歳により多くの出場機会を与えるべきだ。


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