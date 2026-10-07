今朝、コンティナッサのユヴェントス陣営に安堵が広がった。 好材料が届いたのはケリム・アライベゴヴィッチで、ボスニア代表としてスウェーデン戦に出場した同選手は、得点後に右太ももの違和感により交代し、その後ポーランド戦を欠場していた。 ユヴェントスの背番号17は今日、別メニュー調整を行い、早ければ明日にも全体練習に復帰する可能性がある。日曜夜に行われるセリエA第6節、カリアリの本拠地での一戦に向けて調整を進めている。数日前には、ボスニア代表監督のバルバレスがこう安心材料を口にしていた。"ただのけいれんだ。本人はピッチを離れたがらなかった"。 精密検査では損傷は確認されておらず、その点は今日の別メニュー調整でも裏付けられた。
翻訳者：
ユヴェントス、アライベゴビッチに朗報。ニコ・ゴンサレス、ルクミ、コンセイソンは不在
コンセイソン、到着へ
ルチアーノ・スパレッティは、長期離脱中の負傷者を除けば、ニコ・ゴンサレスとジョン・ルクミを起用できなかった。両者はそれぞれの代表活動から、まだ戻っていないためだ。フランシスコ・コンセイソンも不在で、悪天候によるフライトの遅れが理由となっている。このポルトガル人選手は今日の午後、ユヴェントスに再合流する。
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