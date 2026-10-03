アラジベゴヴィッチは、ボスニアの夜を代表する主役の一人だった。ユヴェントス所属の2007年生まれのこの選手は、前半に良いチャンスを迎え、11分には枠内シュートを放ったもののスウェーデンのGKに好守で阻まれた。その後、試合終盤に存在感を強めると、後半にやや幸運な形ながら同点ゴールを決めた。スウェーデンは61分にヴィクトル・ギョケレシュのゴールで先制していたが、ボスニアの反撃は終了10分前に訪れた。

実際、80分にアラジベゴヴィッチはサイドからのFKのこぼれ球を拾い、ボールを中へ入れようとした。そのクロスは意表を突く軌道を描き、誰もボールに触れないまま、ファーへ向かって弾んだボールがGKヴィクトル・ヨハンソンを越え、同点を許さないことはできなかった。