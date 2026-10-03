ケリム・アラジベゴヴィッチは、ボスニアがスウェーデンと1-1で引き分けたネーションズリーグの一戦で絶対的な主役となった。この試合では、代表チームがゼニツァの要塞で、国際舞台からの引退を控える自らのアイドル、エディン・ジェコに事実上の別れを告げた。
しかし、ユヴェントスのアタッカーにとっては、終盤の同点ゴールだけではなかった。得点直後の87分、筋肉系のトラブルのためピッチを去ることを余儀なくされ、ユヴェントスファンを少しばかり心配させる場面もあった。
ケリム・アラジベゴヴィッチは、ボスニアがスウェーデンと1-1で引き分けたネーションズリーグの一戦で絶対的な主役となった。この試合では、代表チームがゼニツァの要塞で、国際舞台からの引退を控える自らのアイドル、エディン・ジェコに事実上の別れを告げた。
しかし、ユヴェントスのアタッカーにとっては、終盤の同点ゴールだけではなかった。得点直後の87分、筋肉系のトラブルのためピッチを去ることを余儀なくされ、ユヴェントスファンを少しばかり心配させる場面もあった。
アラジベゴヴィッチは、ボスニアの夜を代表する主役の一人だった。ユヴェントス所属の2007年生まれのこの選手は、前半に良いチャンスを迎え、11分には枠内シュートを放ったもののスウェーデンのGKに好守で阻まれた。その後、試合終盤に存在感を強めると、後半にやや幸運な形ながら同点ゴールを決めた。スウェーデンは61分にヴィクトル・ギョケレシュのゴールで先制していたが、ボスニアの反撃は終了10分前に訪れた。
実際、80分にアラジベゴヴィッチはサイドからのFKのこぼれ球を拾い、ボールを中へ入れようとした。そのクロスは意表を突く軌道を描き、誰もボールに触れないまま、ファーへ向かって弾んだボールがGKヴィクトル・ヨハンソンを越え、同点を許さないことはできなかった。
ただ、ユヴェントスのファンを不安にさせたのは、87分にアラジベゴヴィッチが負傷交代を強いられたことだった。実際、バルバレス監督はボスニア代表が良い流れにあった中で彼をベンチに下げ、ジネディン・スマイロヴィッチを投入した。
この判断は、ユヴェントスの攻撃的MFのコンディションに関係しているように当初から見られており、実際に同選手は筋肉系の問題を訴えていた。交代前には、右太ももの内転筋をマッサージしてもらうため、メディカルスタッフの介入を求めていた。
試合後、記者会見で話したボスニア代表の監督は、それでもアラジベゴヴィッチの状態について皆を安心させた。「ケリムは交代を望んでいなかった。けいれんがあったので、我々が交代させた。多くの選手が彼と同じ状態だった。これほど短期間に4試合をこなすのは厳しい」。
バルバレスはそのため、負傷に伴う筋肉系の問題を事実上否定し、交代はあくまでけいれんによるものだったと説明した。したがって深刻なものではないようだが、ボスニアのメディカルスタッフは今後の代表戦とトリノ復帰を見据え、引き続き状態を確認していく。
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