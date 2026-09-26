ケリム・アラジベゴヴィッチ。2007年生まれのボスニア人で、ユヴェントスの新星がSportmediasetに語った。『ユーヴェのオファー？ 二つ返事だった』。





今季序盤、ユヴェントスの一員としてすでに5試合に出場し、1ゴール（ヨーロッパリーグのNEC戦）を記録しているアラジベゴヴィッチは、さらにこう続けた。『スパレッティは偉大な指導者で、トップレベルの監督だ。あらゆる細部を改善しようとする。それが僕をトッププレーヤーへと成長させてくれる』。