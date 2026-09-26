ケリム・アラジベゴヴィッチ。2007年生まれのボスニア人で、ユヴェントスの新星がSportmediasetに語った。『ユーヴェのオファー？ 二つ返事だった』。
今季序盤、ユヴェントスの一員としてすでに5試合に出場し、1ゴール（ヨーロッパリーグのNEC戦）を記録しているアラジベゴヴィッチは、さらにこう続けた。『スパレッティは偉大な指導者で、トップレベルの監督だ。あらゆる細部を改善しようとする。それが僕をトッププレーヤーへと成長させてくれる』。
ケリム・アラジベゴヴィッチ。2007年生まれのボスニア人で、ユヴェントスの新星がSportmediasetに語った。『ユーヴェのオファー？ 二つ返事だった』。
今季序盤、ユヴェントスの一員としてすでに5試合に出場し、1ゴール（ヨーロッパリーグのNEC戦）を記録しているアラジベゴヴィッチは、さらにこう続けた。『スパレッティは偉大な指導者で、トップレベルの監督だ。あらゆる細部を改善しようとする。それが僕をトッププレーヤーへと成長させてくれる』。
今季の目標について、ユヴェントスの背番号17は慎重な姿勢を示した。 「スクデット？ 今はまだ早い。1試合1試合に集中している。でも、スクデットを目指すのは当然だ。大きな野心を持っている」
昨日、アラジベゴヴィッチはネーションズリーグ第1節、アウェーでのポーランド戦にボスニア・ヘルツェゴビナ代表の一員として出場し、試合は0-0で引き分けた。アラジベゴヴィッチは良いプレーを見せ、警告を受け、後半アディショナルタイム1分に交代した。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。