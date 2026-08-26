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Wales v Germany - 2026 UEFA Men's Under-19s European Championship Qualifying TournamentGetty Images Sport

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ユヴェントス：アディン・リチナが強硬姿勢、ナポリを巡る真実

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A. Licina

アディン・リチナは、かなり高い確率で移籍市場の終了前にユヴェントスを離れることになりそうだ。 2007年生まれのサイドアタッカーで、ユルディズの親友としても知られる同選手は、来季をネクストジェンで戦うことはなく、セリエCより上のカテゴリーでプレーするために送り出される見通しだ。

  • アヴェッリーノはなしだ

    1月に2029年までの契約を結んだ元バイエルン・ミュンヘン所属の同選手は、「ユルディズ」のような軌道を思い描いていた。しかし、ユベントスは現時点でトップチームでの出場機会を保証できず、そのためセリエBのアヴェッリーノへ武者修行に出す考えだった。だが、リチーナはこの行き先を拒否。セリエAでプレーすることを望んでいる。

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  • ナポリが獲得を狙う

    Tuttosport』によると、リチーナにはナポリが関心を示している。 そのプロフィールは、ナポリのスポーツディレクターで元ユベントスのジョバンニ・マンナに高く評価されている。移籍市場の終了前に獲得へ動くかどうかが注目される。昨季、ユベントスU-23でセリエC8試合に出場し1得点を記録したリチーナは、プレーすること、そして高いレベルでそれを実現することを望んでいる。


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