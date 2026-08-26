『Tuttosport』によると、リチーナにはナポリが関心を示している。 そのプロフィールは、ナポリのスポーツディレクターで元ユベントスのジョバンニ・マンナに高く評価されている。移籍市場の終了前に獲得へ動くかどうかが注目される。昨季、ユベントスU-23でセリエC8試合に出場し1得点を記録したリチーナは、プレーすること、そして高いレベルでそれを実現することを望んでいる。



