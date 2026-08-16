ユヴェントスは、この夏に未解決のまま残っている最重要の移籍案件の整理を進めている。夏の移籍市場が始まって以来、ルチアーノ・スパレッティはクラブに対し、ディ・グレゴリオやペリンよりも足元のプレーを含めて安定感のある新たなGKの補強を求めてきた。
そして、調査やアイデア、提示された候補や接触した候補、さらに多くが立ち消えとなった数週間を経て、最終的に話はエミリアーノ・“ディブ”・マルティネスに収束しつつある。The Athleticによると、アストン・ヴィラとの取引は成立目前だという。
ユヴェントスは、この夏に未解決のまま残っている最重要の移籍案件の整理を進めている。夏の移籍市場が始まって以来、ルチアーノ・スパレッティはクラブに対し、ディ・グレゴリオやペリンよりも足元のプレーを含めて安定感のある新たなGKの補強を求めてきた。
そして、調査やアイデア、提示された候補や接触した候補、さらに多くが立ち消えとなった数週間を経て、最終的に話はエミリアーノ・“ディブ”・マルティネスに収束しつつある。The Athleticによると、アストン・ヴィラとの取引は成立目前だという。
移籍市場の終了直後から、アルゼンチン人GKはアストン・ヴィラに対し、環境を変えたい意向と、以前からユヴェントスと合意に達していたことを伝えていた。
直近数時間でヴィランズは、パルマとパリ・サンジェルマンの間で進んでいたザイオン・スズキの移籍が頓挫したこと（今後数年間の扱い、とりわけユヴェントスへのレンタルの可能性を含めて合意に至らなかった）を利用し、エミリア勢に対して新たな3000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロのオファーを提示。受諾が迫っており、ここでユヴェントスは再びディブを獲得できる望みを抱いている。
実際、鈴木のバーミンガム到着によってマルティネスが放出可能となり、当初求められていた少なくとも1500万ユーロのオファーという条件は、この数日で引き下げられている。『The Athletic』のデイヴィッド・オーンスタイン記者によると、今日午前、CEOのカルネヴァーリとスポーツディレクターのマッサーラは、固定額700万ユーロに加えて300万ユーロのボーナス、総額1000万ユーロの新たなオファーを提示した。一方でアストン・ヴィラは、ボーナス抜きで固定額1000万ユーロを求めている。隔たりはごくわずかで、選手本人との合意もすでにできており、この取引はついにスパレッティにとって喜ばしい形でまとまる可能性がある。
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