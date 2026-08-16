ユヴェントスは、この夏に未解決のまま残っている最重要の移籍案件の整理を進めている。夏の移籍市場が始まって以来、ルチアーノ・スパレッティはクラブに対し、ディ・グレゴリオやペリンよりも足元のプレーを含めて安定感のある新たなGKの補強を求めてきた。

そして、調査やアイデア、提示された候補や接触した候補、さらに多くが立ち消えとなった数週間を経て、最終的に話はエミリアーノ・“ディブ”・マルティネスに収束しつつある。The Athleticによると、アストン・ヴィラとの取引は成立目前だという。



