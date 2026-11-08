90＋3分：再びヴィカーリオが好セーブ。ペナルティーエリアに入ったばかりのマスタントゥオーノが左足で放ったシュートを防いだ。

90＋2分：ペナルティーエリア外からブレシャニーニが左足で放ったシュートを、ヴィカーリオがスーパーセーブ。ユヴェントスのGKがスコアを守った。

85分：ジェグロヴァが左からクロス。エカトルがペナルティーエリア中央で頭で合わせるも、シュートは枠を越えた。

82分：フィオレンティーナのゴールは取り消し！元ユヴェントスのドラグシンがペナルティーエリア中央でヘディングシュートを放ち、ヴィカーリオを破った。しかし、対応しようとしたブレーメルを両手で押していた。

76分：アライベゴヴィッチが右から鋭いシュートを放つが、今度はデ・ヘアがセーブ。

66分：ブレーメルのゴールでユヴェントスが同点、2－2！ドウグラス・ルイスが左からコーナーキック。デ・ヘアは飛び出しを誤り、ブラジル人のヘディングに先んじられる痛恨のミスを犯した。

59分：ユヴェントスが同点まであと一歩！ 左からのクロスにドウグラス・ルイスが高く跳んで合わせるも、シュートは枠を越えた。

56分：フィオレンティーナが再び攻める。マスタントゥオーノが中央へ切り込み、左足でシュートを放つが、ボールは枠の外へ。

54分：エンジエのゴールでフィオレンティーナが再びリード！ヒメネスが左からシュート。ヴィカーリオがペナルティーエリア中央にはじくと、ボールは元トリノのエンジエへ。マッケニーより先に反応して押し込み、2－1とした。

45＋1分：ゴンサルヴェスが左からクロス。ペレグリーノが高く跳んで頭で合わせるも、シュートはわずかに枠を越えた。

43分：ルクミが絡んだユヴェントスのビルドアップで痛恨のミス。ボールはゴンサルヴェスに渡ったが、ペナルティーエリア中央でフリーだったにもかかわらず、まさかのミスで好機を逃した。

42分：エンドゥールがペナルティーエリア外からシュート。ボールはわずかに枠を外れた。

37分：勢いづくユヴェントス。再びコロ・ムアニが右からヴォルテマーデへクロスを送ると、ダイレクトシュートをデ・ヘアが足ではじいて防ぐ。こぼれ球を拾ったコープマイネルスがペナルティーエリア外から左足でシュートを放つも、わずかに枠を外れた。

32分：ヴォルテマーデのゴールでユヴェントスが同点！ヴィエリーがコロ・ムアニより先にボールに触れようとするも、かわされてペナルティーエリア内へ侵入を許す痛恨のプレー。フランス人が右からクロスを送り、ドイツ人が右足のインサイドで合わせて1－1。リーグ戦初ゴールを記録した。

22分：またしてもユヴェントス、そしてカバル。ペナルティーエリア中央で不用意にもフリーにされたコロンビア人だが、シュートをうまく打てず枠を外した。

21分：ユヴェントスが再びチャンス。コロ・ムアニが右からクロスを送り、カバルがボレーシュート。デ・ヘアが見事なダイビングセーブでコーナーキックに逃れた。

10分：ユヴェントスもコーナーキックから反撃。マッケニーがDF陣より先に反応して頭で合わせるも、ボールはわずかに枠を外れた。

4分：フィオレンティーナが早くも先制、ペレグリーノ！ペドロ・ゴンサルヴェスが左からコーナーキック。アルゼンチン人が高く跳んで頭で合わせ、ヴィカーリオを破って1－0とすると、バティストゥータのようなゴールパフォーマンスを見せた。