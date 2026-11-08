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ライブ
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ユヴェントス、またも足踏み。フィオレンティーナに追いついて2-2のドロー、スパレッティ監督は4位と勝ち点6差

セリエA第11節を、ライブで一緒に振り返ろう。

セリエA第11節

フィオレンティーナ対ユヴェントス 2-2

得点者：4分 ペッレグリーノ（F）、32分 ヴォルテマーデ（J）、54分 エンジエ（F）、66分 ブレーメル（J）

ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスが、リーグ戦でまたも足踏みした。相手は、対戦のたびに特別な一戦となるフィオレンティーナ。試合は2-2で終了した。20時45分からフィレンツェのスタディオ・アルテミオ・フランキで行われたセリエA第11節の日曜夜の試合で、パオロ・ヴァノーリ率いるフィオレンティーナと対戦。ペッレグリーノ、ヴォルテマーデ、エンジエ、そしてデ・ヘアのミスからブレーメルが得点した。終盤にはドラグシンのゴールが取り消され、ユヴェントスは古巣対戦のジョアン・マリオによるペナルティーエリア内でのハンドを主張し、PKを求めた。ナポリ戦に勝利してこの試合を迎えたユヴェントスだが、直近4試合では2敗を喫しており、順位は7位。4位ミランとはすでに勝ち点6差だ。またしても勝ち点を取りこぼし、指揮官の将来は依然として不透明なまま。一方、フィオレンティーナは15位で、降格圏とは勝ち点2差となっている。

  • ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    ゴールと主なプレー

    90＋3分：再びヴィカーリオが好セーブ。ペナルティーエリアに入ったばかりのマスタントゥオーノが左足で放ったシュートを防いだ。

    90＋2分：ペナルティーエリア外からブレシャニーニが左足で放ったシュートを、ヴィカーリオがスーパーセーブ。ユヴェントスのGKがスコアを守った。

    85分：ジェグロヴァが左からクロス。エカトルがペナルティーエリア中央で頭で合わせるも、シュートは枠を越えた。

    82分：フィオレンティーナのゴールは取り消し！元ユヴェントスのドラグシンがペナルティーエリア中央でヘディングシュートを放ち、ヴィカーリオを破った。しかし、対応しようとしたブレーメルを両手で押していた。

    76分：アライベゴヴィッチが右から鋭いシュートを放つが、今度はデ・ヘアがセーブ。

    66分：ブレーメルのゴールでユヴェントスが同点、2－2！ドウグラス・ルイスが左からコーナーキック。デ・ヘアは飛び出しを誤り、ブラジル人のヘディングに先んじられる痛恨のミスを犯した。

    59分：ユヴェントスが同点まであと一歩！ 左からのクロスにドウグラス・ルイスが高く跳んで合わせるも、シュートは枠を越えた。

    56分：フィオレンティーナが再び攻める。マスタントゥオーノが中央へ切り込み、左足でシュートを放つが、ボールは枠の外へ。

    54分：エンジエのゴールでフィオレンティーナが再びリード！ヒメネスが左からシュート。ヴィカーリオがペナルティーエリア中央にはじくと、ボールは元トリノのエンジエへ。マッケニーより先に反応して押し込み、2－1とした。

    45＋1分：ゴンサルヴェスが左からクロス。ペレグリーノが高く跳んで頭で合わせるも、シュートはわずかに枠を越えた。

    43分：ルクミが絡んだユヴェントスのビルドアップで痛恨のミス。ボールはゴンサルヴェスに渡ったが、ペナルティーエリア中央でフリーだったにもかかわらず、まさかのミスで好機を逃した。

    42分：エンドゥールがペナルティーエリア外からシュート。ボールはわずかに枠を外れた。

    37分：勢いづくユヴェントス。再びコロ・ムアニが右からヴォルテマーデへクロスを送ると、ダイレクトシュートをデ・ヘアが足ではじいて防ぐ。こぼれ球を拾ったコープマイネルスがペナルティーエリア外から左足でシュートを放つも、わずかに枠を外れた。

    32分：ヴォルテマーデのゴールでユヴェントスが同点！ヴィエリーがコロ・ムアニより先にボールに触れようとするも、かわされてペナルティーエリア内へ侵入を許す痛恨のプレー。フランス人が右からクロスを送り、ドイツ人が右足のインサイドで合わせて1－1。リーグ戦初ゴールを記録した。

    22分：またしてもユヴェントス、そしてカバル。ペナルティーエリア中央で不用意にもフリーにされたコロンビア人だが、シュートをうまく打てず枠を外した。

    21分：ユヴェントスが再びチャンス。コロ・ムアニが右からクロスを送り、カバルがボレーシュート。デ・ヘアが見事なダイビングセーブでコーナーキックに逃れた。

    10分：ユヴェントスもコーナーキックから反撃。マッケニーがDF陣より先に反応して頭で合わせるも、ボールはわずかに枠を外れた。

    4分：フィオレンティーナが早くも先制、ペレグリーノ！ペドロ・ゴンサルヴェスが左からコーナーキック。アルゼンチン人が高く跳んで頭で合わせ、ヴィカーリオを破って1－0とすると、バティストゥータのようなゴールパフォーマンスを見せた。

  • 試合記録

    フィオレンティーナ対ユヴェントス 2-2

    得点者：4分 ペッレグリーノ（フィオレンティーナ）、32分 ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、54分 エンジエ（フィオレンティーナ）、66分 ブレーメル（ユヴェントス）

    フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ヴィエリ、ジョアン・マリオ；エンドゥール、ウライ（65分からファジョーリ）、ゴンサウヴェス（65分からブレシャニーニ）；マスタントゥオーノ、ペッレグリーノ（86分からベト）、エンジエ（86分からニョント）。監督：ヴァノーリ。

    ユヴェントス（4-3-3）： ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ（89分からガッティ）、カバル（57分からチェリク）；マッケニー（78分からエカトル）、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス；コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ（57分からジェグロヴァ）、ボガ（57分からアライベゴヴィッチ）。 監督：スパレッティ

    警告：カバル（ユヴェントス）、ブレーメル（ユヴェントス）、ウライ（フィオレンティーナ）、コロ・ムアニ（ユヴェントス）

    退場：なし

    アシスト：ペドロ・ゴンサウヴェス（フィオレンティーナ）、コロ・ムアニ（ユヴェントス）

    主審：コロンボ

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