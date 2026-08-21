ペリンがトリノからの移籍を無事に完了させた場合に備え、ユヴェントスはすでに控えGKの役割を埋める後任候補をリストアップしている。現時点の優先候補リストでは、チームに加わる有力候補として、エミル・アウデロ（インドネシア）よりもフアン・ムッソ（アルゼンチン）が筆頭と見なされている。

あらゆる可能性を想定して準備を進めることで、パレルモとの間で進展があった場合でもクラブが戦力不足に陥ることはない。経営陣は状況が変化した際、迅速に動けるよう万全の態勢を維持している。