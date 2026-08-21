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ユヴェントス移籍ニュース：パレルモへのマッティア・ペリンの移籍の可能性は難航、クラブはムッソとアウデロに注目か
移籍を巡る複雑な状況に直面している
『tuttomercatoweb』によると、ユヴェントスは新シーズンを前に、GK陣をめぐって現在デリケートな状況に対処している。パレルモは引き続きペリン獲得に強い関心を示しているものの、この移籍はここ数日で大きな障害に直面している。
ユヴェントス首脳陣は、いかなる放出を承認する前にも選択肢を慎重に見極めている。両クラブが実現可能な解決策を見いだそうとするなか、協議は現在も続いている。
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後任候補を評価中
ペリンがトリノからの移籍を無事に完了させた場合に備え、ユヴェントスはすでに控えGKの役割を埋める後任候補をリストアップしている。現時点の優先候補リストでは、チームに加わる有力候補として、エミル・アウデロ（インドネシア）よりもフアン・ムッソ（アルゼンチン）が筆頭と見なされている。
あらゆる可能性を想定して準備を進めることで、パレルモとの間で進展があった場合でもクラブが戦力不足に陥ることはない。経営陣は状況が変化した際、迅速に動けるよう万全の態勢を維持している。
チーム全体の戦力見通しを評価する
ペリンを巡る継続的な協議と並行して、ユヴェントスはミケーレ・ディ・グレゴーリオの去就も注視している。退団の可能性を残したまま市場に出ているものの、ディ・グレゴーリオに対する具体的なアプローチは、現時点ではまだ実現していない。
こうした同時進行のスカッド面の検討は、クラブの今夏の移籍戦略が複雑であることを浮き彫りにしている。移籍市場が閉まる前に、GK陣のバランスを整えることがテクニカルスタッフにとって重要な優先事項となっている。
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次のステップに向けて準備中
注目は今後数日間、ユヴェントスとパレルモの交渉がどのように進展するかに移る。移籍交渉を再び軌道に乗せるには、両者が現在の障害を解消する必要がある。
その一方で、ユヴェントスのコーチングスタッフは、現有戦力が完全に維持されたまま今後の試合に向けた準備を続けている。ペリンの将来を巡る協議が進展する中、さらなる続報が見込まれている。
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