トルコのクラブによる最後の条件引き上げが事実上の決め手となり、元フィオレンティーナの同選手は、ボーナスに加えて高額の契約ボーナスが付く3年契約、総額1000万をベースとしたこの取引に最終的なゴーサインを出した。今後は慎重に弁護士による契約承認を待つ段階で、その後、ヴラホヴィッチのトルコ移籍が成立することになる。