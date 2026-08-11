元ユヴェントスFWドゥシャン・ヴラホヴィッチとその代理人陣営は、ベシクタシュからのオファーに初期承認を与えた。年俸1000万ユーロの3年契約については今日、口頭で合意に達しており、今後は選手側が法的観点から書類を承認する必要がある。その後、セルビア代表FWは48時間以内にイスタンブールへ向かう可能性がある。
翻訳者：
ユヴェントス復帰はなし。ヴラホヴィッチがベシクタシュのオファーを受諾、成立は目前に迫る。詳細はこちら。
ユヴェントスからユヴェントスへ
ユヴェントス復帰はなし。ただし、移籍先はオールド・レディの白黒ではなく、イスタンブールのトルコ勢の白黒だ。本人は3年契約にゴーサインを出しており、現在は最終局面に入っている。セルビア人FWは自身の将来について決断を下し、トルコのクラブから提示された契約オファーを受け入れた。
ベシクタシュへの承諾
ヴラホヴィッチの将来をめぐる謎は、ついに完全に解決した。 ユヴェントスでの4年間を終え、7月1日からフリーとなっていた2000年生まれの同選手は、Fabrizio Romanoが伝えたように、最終的に決断を下し、ベシクタシュからの正式オファーを受け入れた。
最後の再提案
トルコのクラブによる最後の条件引き上げが事実上の決め手となり、元フィオレンティーナの同選手は、ボーナスに加えて高額の契約ボーナスが付く3年契約、総額1000万をベースとしたこの取引に最終的なゴーサインを出した。今後は慎重に弁護士による契約承認を待つ段階で、その後、ヴラホヴィッチのトルコ移籍が成立することになる。
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