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Goal.com
ライブ
cm suzuki psg
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス対PSG、鈴木だけではない。ジョナサン・デイヴィッドも候補に浮上。

ユヴェントス
パリ・サンジェルマン
移籍情報
鈴木彩艶
ジョナサン・デイヴィッド

フランス側はGKをめぐってユヴェントスからの返答を待っている一方、ユーベはカナダ人選手の放出を検討している。

ユヴェントスとパリ・サンジェルマンのパイプは、鈴木彩艶だけにとどまらず、さらに熱を帯びる可能性がある。ファブリツィオ・ロマーノは、日本人GKを巡るPSGとパルマの交渉状況について整理し、約3500万ユーロのこの取引は、すでにほぼまとまっていると説明した。 ただし、鈴木の将来はまだ決まっていない。パリ残留となり、その場合はシュヴァリエが退団するのか、それともレンタル移籍となるのか。後者のシナリオではユヴェントスが関与する可能性があるが、同クラブはまだ最終決断を下していない。 PSGはロマーノによれば、まさにユヴェントスからの返答を待っている。


  • ダビド・パッリーノ・ディ・カンポス

    一方で、『コッリエレ・デッロ・スポルト』が伝えたところによると、両クラブの関係は、もう一つの取引への道を開く可能性もある。ジョナサン・デイヴィッドだ。カナダ代表FWは実際、ユヴェントスが新たなストライカー獲得の資金を捻出するため、放出を検討している選手の一人とみられている。PSGは、ゴンサロ・ラモスの退団後に攻撃陣を強化する必要性も踏まえれば、現実的な選択肢となり得る。


    デイヴィッド獲得を後押ししているのはルイス・カンポスでもあるようだ。彼は同選手をリールに連れてきた経緯があり、よく知っている。焦点は、実現する場合の取引形態だ。ユヴェントスはこのカナダ代表FWの移籍金を2000万～3000万ユーロと評価しており、完全移籍を望んでいる一方、レンタル移籍の可能性も排除されていない。鈴木とデイヴィッドは、こうしてユヴェントスとPSGの同じ交渉の二つの案件となる可能性がある。


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