一方で、『コッリエレ・デッロ・スポルト』が伝えたところによると、両クラブの関係は、もう一つの取引への道を開く可能性もある。ジョナサン・デイヴィッドだ。カナダ代表FWは実際、ユヴェントスが新たなストライカー獲得の資金を捻出するため、放出を検討している選手の一人とみられている。PSGは、ゴンサロ・ラモスの退団後に攻撃陣を強化する必要性も踏まえれば、現実的な選択肢となり得る。





デイヴィッド獲得を後押ししているのはルイス・カンポスでもあるようだ。彼は同選手をリールに連れてきた経緯があり、よく知っている。焦点は、実現する場合の取引形態だ。ユヴェントスはこのカナダ代表FWの移籍金を2000万～3000万ユーロと評価しており、完全移籍を望んでいる一方、レンタル移籍の可能性も排除されていない。鈴木とデイヴィッドは、こうしてユヴェントスとPSGの同じ交渉の二つの案件となる可能性がある。



