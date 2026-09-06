ユヴェントス対ミランの採点。2026-27シーズンのセリエA第3節にあたる一戦は、今夜トリノのアリアンツ・スタジアムで行われた。
翻訳者：
ユヴェントス対ミラン、CM採点：ガッティがスパレッティを救う。コロ・ムアニは精彩を欠き、ラモスとラビオは期待外れ、シセは圧巻
ユヴェントス
ヴィカーリオ 5.5：前半はゴール前でほとんど出番がなく、足元での簡単な処理をいくつか見せた程度。ミランの最初のシュートで失点。シセのシュートがカルルの股間を抜け、ファーへ吸い込まれた。
カルル 5：チェリクが左でより高い位置を取ったことで、右のフランス人は主にカバー役に回った。シセのゴールの場面では、ロカテッリとともにミランの選手の仕掛けにやられた。
ブレーメル 6：立ち上がりからラモス相手にその体格の強さを見せつけた。後半には、ミランの見事なカウンターの後、自身の対応で追加点を防ぐ決定的なプレーを見せた。
ルクミ 6：ブレーメルとともに、ミランの1トップであるラモスのマークを分担。後半立ち上がりには大きなミスでピンチを招きかけたが、うまく立て直した。
チェリク 5.5：立ち上がりは攻撃面で存在感を示し、モレイラとのデュエルでもたびたび優位に立った。時間の経過とともに勢いが落ち、守備と味方へのつなぎに専念し、攻め上がる場面は減った（89分 ガッティ 7：追加のセンターフォワードとして入り、アディショナルタイムにヘディングで同点弾）
ロカテッリ 5.5：おそらく昨季のミスをいくつか引きずっているのか、ミスを恐れているようにも見え、何本かのパスを急ぎ、前を見ずにロングボールを蹴り込む場面も2度ほどあった。シセのゴールでは、カルルとともにミランの選手の仕掛けにやられた。
ドウグラス・ルイス 6：落ち着いたテンポでプレーし、リスクを最小限に抑えながら正確にパスを散らした。前半終盤にはコンセイソンにアシストを通したが、ポルトガル人のシュートは止められた。後半も主にコンセイソンを探しながらスムーズにボールを配給したが、守備面では苦しみ、交代までその傾向が続いた（75分 ヴォルテマーデ 6.5：高さと体格を生かし、良い位置でFKを獲得。その流れから左足でチャンスを迎えたが、シュートは高く外れた）
コンセイソン 6.5：前半半ばに初めて見せ場を作り、左足のシュートでメニャンにセーブを強いた。前半終盤にも再びチャンスがあり、ドウグラス・ルイスのアシストから好位置で放ったシュートは止められた。後半立ち上がりには、見事なトランジションの後、ボックス外からの左足グラウンダーでポストを叩いた。後半のユヴェントスで最も活気のある存在だったが、終盤にスパレッティはおそらくわずかなフィジカル面の低下を理由に交代させた（89分 ジェグロヴァ：採点なし）
ニコ・ゴンサレス 6：ドリブルでの見事な個人技から、ボックス外より左足シュートを放ったが、メニャンに止められた。非常に流動的に動き、セカンドトップとしてスタートしながら主に左へ流れたり、中盤から鋭く素早い縦への仕掛けを見せたりと、前線全体を幅広く動いた。後半はやや苦しみ、シュートも縦パスも出せなかった（65分 クープマイネルス 6.5：投入されると、ドウグラス・ルイスの交代後に最終ラインの前へ入り、ガッティのゴールを導く見事なアシストを記録した）
アライベゴヴィッチ 6：開始1分で最初のチャンスを迎えたが、ミラン守備陣のミスをうまく突いて得た場面で、20メートルからの右足シュートを大きく上へ外してしまった。狭い局面で活気を見せ、左から右へ動き回り、拍手を誘うトラップも披露。後半は目に見えて失速し、交代となった（65分 ボガ 6：活気をもたらそうとしたが、突破の難しいヒラを相手に実らず。アディショナルタイムにはシュートを放ったが、メニャンに止められた）
コロ・ムアニ 5：立ち上がりは前線でほとんどボールに触れられず、自陣高い位置で危険になりかねないボールロストもあった。ボールコントロールにも常に正確さを欠き、後半立ち上がりには、コンセイソンから良いボールを受けながら、かかとでの無理なドリブルも試みた。後半も同じ流れのままだった。
監督 スパレッティ 6：試合への入り方をうまく整え、チームは前半により多くのチャンスを作った。後半立ち上がりは拮抗していたが、失点するまで交代のタイミングがやや遅すぎた。それでも終盤の交代策が同点をもたらした。
ミラン
メニャン 7点：コンセイソンとの一騎打ちに挑み、前半にはスーパーセーブ2本でゴールの喜びを許さなかった。ミランが踏みとどまれたのは、とりわけ主将である彼の存在が大きい。反応も鋭かった。
ヒラ 6.5点：ユヴェントスのトップ下3枚がもたらす強度をしっかり受け止め、激しい展開の中で持ち味を発揮。ボールを運び出しながらチームの重心を押し上げた点も見事だった。スペイン仕込みのカリスマ性。（87分 テラッチャーノ 採点なし）
デ・ヴィンター 7点：後半立ち上がり、ゴールへ向かったコロ・ムアニとコンセイソンに対して見事なカバーを2度披露。注意深く、集中を切らさず、常に試合に入り込んでいた。ミランのユニフォームを着て以降でも屈指のパフォーマンスだった。
パブロヴィッチ 5.5点：状況判断のミスがまだあまりにも目立ち、リスクも大きいため及第点には届かない。
モレイラ 5点：まだ非常に若く、イタリアに来てまだ20日ほど、しかもミランでのデビュー戦とあって、情状酌量の余地がないわけではない。だが、この日の出来には実質的にすべてが欠けていた。個性、1対1、そしてクロス。再試験だ。（60分 チュクウェゼ 7点：チッセのゴールを導いたアシストは、元ヴェローナの足元へ寸分たがわず通した魅惑的な長いパス。彼の投入によってミランの攻撃に厚みが生まれた）
ムサ 6点：2人分のように走り、労力も惜しまなかった。技術面では組み立ての局面で本来あるべきほどの正確さはなかった。終盤には自陣ペナルティーエリア内の難しい場面を切り抜ける。貴重な働きだった。
モドリッチ 6.5点：前半は味方がユヴェントスのプレスをかいくぐるため彼を頼ったことで、実に多くのボールに触れた。冷静で、安定感があり、彼ならではの賢さも見せた。違いを生む存在だった。（82分 ヤシャリ 採点なし）。
エストゥピニャン 6点：バランスを意識してプレーしようとしていた。攻撃面では時に慎重すぎたが、全体としては大きなミスもなく役割を果たした。
ラビオ 5.5点：立ち上がりはゲームメークの責任を引き受けたが、結果はまちまち。激しさと決断力が必要な場面であまりに気取りすぎており、アモリムにベンチへ下げられた時には、すでにガス欠のサインが灯っていた。（60分 ロフタス＝チーク 5.5点：広いスペースでのカウンターでは輝きを放ち、2度にわたって追加点の土台を築いた。1-1の場面でガッティを見失ったため、0.5点減点）
サレマーカーズ 5点： アモリムは彼を左から入るトップ下として再配置したが、アレクシスはミラノに置いてきてしまったかのようだった。デュエルはすべて敗れ、自チームにとって致命傷になり得るボールロストもいくつも犯した。存在感は希薄だった。（60分 チッセ 7点：黄金の少年だ。2度目のボールタッチで、技術、精度、そしてゴールを感じ取る力が詰まった見事なゴールを生み出した。元ヴェローナ、カタンツァーロの彼にとって3試合で2点目となった）
ラモス 5.5点：ミランのFWにとっては厳しい一夜となった。しばしばブレーメルとルクミの間で孤立し、自分らしく勝負を決めに行くプレーもあまりできなかった。忘れたい夜だ。
監督 アモリム 6点：先発メンバーとチームの試合への入り方にはいくつか疑問が残った。ただ、試合を変えた交代策で持ち直した。あと少しで勝ち点3を手にするところだった。
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