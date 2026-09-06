ヴィカーリオ 5.5：前半はゴール前でほとんど出番がなく、足元での簡単な処理をいくつか見せた程度。ミランの最初のシュートで失点。シセのシュートがカルルの股間を抜け、ファーへ吸い込まれた。





カルル 5：チェリクが左でより高い位置を取ったことで、右のフランス人は主にカバー役に回った。シセのゴールの場面では、ロカテッリとともにミランの選手の仕掛けにやられた。





ブレーメル 6：立ち上がりからラモス相手にその体格の強さを見せつけた。後半には、ミランの見事なカウンターの後、自身の対応で追加点を防ぐ決定的なプレーを見せた。





ルクミ 6：ブレーメルとともに、ミランの1トップであるラモスのマークを分担。後半立ち上がりには大きなミスでピンチを招きかけたが、うまく立て直した。





チェリク 5.5：立ち上がりは攻撃面で存在感を示し、モレイラとのデュエルでもたびたび優位に立った。時間の経過とともに勢いが落ち、守備と味方へのつなぎに専念し、攻め上がる場面は減った（89分 ガッティ 7：追加のセンターフォワードとして入り、アディショナルタイムにヘディングで同点弾）





ロカテッリ 5.5：おそらく昨季のミスをいくつか引きずっているのか、ミスを恐れているようにも見え、何本かのパスを急ぎ、前を見ずにロングボールを蹴り込む場面も2度ほどあった。シセのゴールでは、カルルとともにミランの選手の仕掛けにやられた。





ドウグラス・ルイス 6：落ち着いたテンポでプレーし、リスクを最小限に抑えながら正確にパスを散らした。前半終盤にはコンセイソンにアシストを通したが、ポルトガル人のシュートは止められた。後半も主にコンセイソンを探しながらスムーズにボールを配給したが、守備面では苦しみ、交代までその傾向が続いた（75分 ヴォルテマーデ 6.5：高さと体格を生かし、良い位置でFKを獲得。その流れから左足でチャンスを迎えたが、シュートは高く外れた）





コンセイソン 6.5：前半半ばに初めて見せ場を作り、左足のシュートでメニャンにセーブを強いた。前半終盤にも再びチャンスがあり、ドウグラス・ルイスのアシストから好位置で放ったシュートは止められた。後半立ち上がりには、見事なトランジションの後、ボックス外からの左足グラウンダーでポストを叩いた。後半のユヴェントスで最も活気のある存在だったが、終盤にスパレッティはおそらくわずかなフィジカル面の低下を理由に交代させた（89分 ジェグロヴァ：採点なし）





ニコ・ゴンサレス 6：ドリブルでの見事な個人技から、ボックス外より左足シュートを放ったが、メニャンに止められた。非常に流動的に動き、セカンドトップとしてスタートしながら主に左へ流れたり、中盤から鋭く素早い縦への仕掛けを見せたりと、前線全体を幅広く動いた。後半はやや苦しみ、シュートも縦パスも出せなかった（65分 クープマイネルス 6.5：投入されると、ドウグラス・ルイスの交代後に最終ラインの前へ入り、ガッティのゴールを導く見事なアシストを記録した）





アライベゴヴィッチ 6：開始1分で最初のチャンスを迎えたが、ミラン守備陣のミスをうまく突いて得た場面で、20メートルからの右足シュートを大きく上へ外してしまった。狭い局面で活気を見せ、左から右へ動き回り、拍手を誘うトラップも披露。後半は目に見えて失速し、交代となった（65分 ボガ 6：活気をもたらそうとしたが、突破の難しいヒラを相手に実らず。アディショナルタイムにはシュートを放ったが、メニャンに止められた）





コロ・ムアニ 5：立ち上がりは前線でほとんどボールに触れられず、自陣高い位置で危険になりかねないボールロストもあった。ボールコントロールにも常に正確さを欠き、後半立ち上がりには、コンセイソンから良いボールを受けながら、かかとでの無理なドリブルも試みた。後半も同じ流れのままだった。





監督 スパレッティ 6：試合への入り方をうまく整え、チームは前半により多くのチャンスを作った。後半立ち上がりは拮抗していたが、失点するまで交代のタイミングがやや遅すぎた。それでも終盤の交代策が同点をもたらした。



















