ユヴェントス対ミラン 1-1の採点。2026-27シーズンのセリエA第3節、今夜トリノのアリアンツ・スタジアムで行われた一戦だ。
翻訳者：
ユヴェントス対ミラン、CM採点：ガッティがスパレッティを救う。コロ・ムアニは不発、ラモスとラビオも期待外れ、シセは圧巻
ユヴェントス
ヴィカーリオ 5.5：前半はゴール前でほとんど仕事がなく、足元での簡単な処理をいくつか見せた程度。ミランの最初で唯一のシュートで失点。シセのシュートがカルルの股間を抜け、ファーサイドに決まった。
カルル 5：左でチェリクがより高い位置を取る中、右のフランス人DFは主にカバー役に徹した。シセのゴールの場面では、ロカテッリとともにミランの選手の仕掛けにしてやられた。
ブレーメル 6：立ち上がりからラモスの近くでその体格の強さを見せつけた。後半には、ミランの見事なカウンター後、自身の対応で追加点を防ぐ決定的なプレーを見せた。
ルクミ 6：ブレーメルとともに、ミランのワントップであるラモスのマークを分担。後半立ち上がりには大きなミスでピンチを招きかけたが、うまく立て直した。
チェリク 5.5：試合の入りでは攻撃面で存在感を示し、モレイラとのマッチアップでも優勢に立つ場面が多かった。時間の経過とともに勢いを失い、その後は味方をサポートしつつ守備に重きを置き、もう押し上げる場面はなかった（89分 ガッティ 7：追加のセンターフォワードとして入り、アディショナルタイムにヘディングで同点ゴール）
ロカテッリ 5.5：おそらく昨季のいくつかのミスを引きずっているのか、間違いを恐れているようにも見え、その結果パスを急いだり、前を見ずに何度かロングボールを蹴り込んだりした。シセのゴールでは、カルルとともにミランの選手の仕掛けにやられた。
ドウグラス・ルイス 6：落ち着いたテンポでプレーし、できるだけリスクを避けながら正確にパスを散らした。前半終盤にはコンセイソンにアシストを供給したが、ポルトガル人MFのシュートは止められた。後半もスムーズにボールをさばき、とりわけコンセイソンを使おうとしていたが、守備面では苦しみ、交代まで続いた（75分 ヴォルテマーデ 6.5：その長身と体格を生かし、いい位置でFKを獲得。その流れから左足でチャンスを迎えたが、シュートは高く外れた）
コンセイソン 6.5：前半半ばに初めて見せ場を作り、左足のシュートでメニャンにセーブを強いた。前半終了間際にも再び好機。ドウグラス・ルイスのアシストを受け、好位置から放ったシュートはまたしても止められた。後半立ち上がりには見事なトランジションの後、エリア外からの左足グラウンダーでポストを直撃。後半のユヴェントスで最も活気のある存在だったが、終盤にスパレッティはおそらく軽いフィジカル面の落ち込みを理由に交代させた（89分 ジェグロヴァ：採点なし）
ニコ・ゴンサレス 6：見事なドリブル突破からエリア外で左足を振り抜き、メニャンに止められた。非常に動き回り、トップ下を起点にしながら主に左へ流れ、あるいは中盤から鋭く速い縦への侵入を見せるなど、前線全体でポジションを変え続けた。後半は苦しむ場面が増え、シュートも縦パスも見せられなかった（65分 コープマイネルス 6.5：投入後はドウグラス・ルイスに代わって最終ラインの前に入り、ガッティのゴールを導く見事なアシストを記録した）
アラジベゴヴィッチ 6：開始1分で最初のチャンス。ミラン守備陣のミスをうまく突いたが、20メートル付近からの右足シュートは大きく外し、決め切れなかった。狭い局面での動きは活発で、左から右へ流れ、拍手を誘うトラップも見せた。後半は目に見えてトーンダウンし、交代となった（65分 ボガ 6：活気をもたらそうとしたが、突破の難しいヒラを相手に実らず。アディショナルタイムにはシュートを放ったが、メニャンに止められた）
コロ・ムアニ 5：立ち上がりは前線でほとんどボールに触れられず、ユヴェントス陣内の高い位置で痛手になりかねないボールロストもあった。ボールコントロールも終始安定せず、後半立ち上がりにはコンセイソンからの好パスに対して、かかとでの無謀なドリブルまで試みた。後半も同じ流れが続き、ボールをうまく収められず、常にゴールに背を向けた形でのプレーとなり、最後までシュートに持ち込めなかった。
監督 スパレッティ 6：試合の入り方はよく、チームは前半により多くのチャンスを作った。後半序盤は拮抗した展開だったが、失点するまで交代のタイミングがやや遅すぎた。それでも終盤の交代策が同点ゴールをもたらした。
ミラン
メニャン 7点：コンセイソンとの一騎打ちに挑み、前半にはビッグセーブ2本でゴールの喜びを許さなかった。ミランが踏みとどまれたのは、とりわけキャプテンである彼のおかげだ。反応も鋭かった。
ヒラ 6.5点：ユヴェントスの攻撃的MF陣がもたらした強度を受け止め、激しい展開の中で持ち味を発揮した。ボールを持ち運ぶ持ち上がりでチームの重心を押し上げた点も見事。スペイン風味のカリスマ。87分から テッラッチャーノ 採点なし）
デ・ヴィンター 7点：後半立ち上がり、ゴールへ向かったコロ・ムアニとコンセイソンに対して見事なカバーを2度披露。注意深く、集中力を切らさず、常に試合に入り込んでいた。ミランのユニフォームを着て以降でも屈指のパフォーマンスだった。
パブロヴィッチ 5.5点：読みのミスが依然としてあまりに目立ち、危険でもあるため、合格点には届かない。
モレイラ 5点：まだ非常に若く、イタリアに来てまだ20日ほど、しかもミランでのデビュー戦とあって、考慮すべき事情は確かにある。とはいえ、この日の出来にはほとんどすべてが欠けていた。存在感、1対1、クロス。再試験だ。60分から チュクウェゼ 7点：チセのゴールを生んだアシストは、元ヴェローナの足元にぴたりと通した美しいロングボールで実に魅惑的。彼の投入によってミランの攻撃には厚みが生まれた）
ムサ 6点：1人で2人分走り、多くを費やした。技術面では、ビルドアップ時の精度が本来あるべき水準には達していなかった。終盤には自陣ペナルティーエリア内の難しい場面を切り抜ける。極めて貴重な働きだった。
モドリッチ 6.5点：前半は味方がユヴェントスのプレスを外すため彼を頼りにしたことで、実に多くのボールに触れた。冷静で、安定感があり、彼にしかできない賢さもあった。違いを生む存在だった。82分から ヤシャリ 採点なし）。
エストゥピニャン 6点：バランスを意識してプレーしようとしていた。攻撃面ではやや慎重すぎる場面もあったが、全体としては大きなミスなく自分の役割を果たした。
ラビオ 5.5点：立ち上がりにはゲームメークの責任を引き受けたが、結果はまちまち。必要だったのが激しさと決断力だった場面で、あまりに気取っていた。ガス欠のサインがすでに灯っていたところで、アモリムにベンチへ下げられた。60分から ロフタス＝チーク 5.5点：オープンスペースでのカウンターでは存在感を見せ、2度にわたって追加点の土台を作った。1-1の失点場面でガッティを見失ったため、0.5点減点だ）。
サーレマーケルス 5点： アモリムは彼を左から入るトップ下として再配置したが、アレクシスはミラノに置いてきてしまったかのようだった。デュエルはことごとく敗れ、チームにとって致命傷になり得たボールロストも複数。存在感は薄かった。60分から チセ 7点：黄金の少年だ。2度目にボールへ触れた場面で、技術、精度、ゴール感覚が詰まった見事なゴールを生み出した。ヴェローナとカタンザーロに在籍したこの選手にとって、3試合で2点目となった）。
ラモス 5.5点：ミランのFWにとっては厳しい一夜だった。しばしばブレーメルとルクミの間で孤立し、自分らしく決定的な仕事をするためのアクションも少なかった。忘れたい夜だ。
監督 アモリム 6点：先発メンバーとチームの試合への入り方にはいくつか疑問が残った。ただ、試合を変えた交代策で挽回。そしてあと少しで勝ち点3を持ち帰るところだった。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。