ヴィカーリオ 5.5：前半はゴール前でほとんど仕事がなく、足元での簡単な処理をいくつか見せた程度。ミランの最初で唯一のシュートで失点。シセのシュートがカルルの股間を抜け、ファーサイドに決まった。





カルル 5：左でチェリクがより高い位置を取る中、右のフランス人DFは主にカバー役に徹した。シセのゴールの場面では、ロカテッリとともにミランの選手の仕掛けにしてやられた。





ブレーメル 6：立ち上がりからラモスの近くでその体格の強さを見せつけた。後半には、ミランの見事なカウンター後、自身の対応で追加点を防ぐ決定的なプレーを見せた。





ルクミ 6：ブレーメルとともに、ミランのワントップであるラモスのマークを分担。後半立ち上がりには大きなミスでピンチを招きかけたが、うまく立て直した。





チェリク 5.5：試合の入りでは攻撃面で存在感を示し、モレイラとのマッチアップでも優勢に立つ場面が多かった。時間の経過とともに勢いを失い、その後は味方をサポートしつつ守備に重きを置き、もう押し上げる場面はなかった（89分 ガッティ 7：追加のセンターフォワードとして入り、アディショナルタイムにヘディングで同点ゴール）





ロカテッリ 5.5：おそらく昨季のいくつかのミスを引きずっているのか、間違いを恐れているようにも見え、その結果パスを急いだり、前を見ずに何度かロングボールを蹴り込んだりした。シセのゴールでは、カルルとともにミランの選手の仕掛けにやられた。





ドウグラス・ルイス 6：落ち着いたテンポでプレーし、できるだけリスクを避けながら正確にパスを散らした。前半終盤にはコンセイソンにアシストを供給したが、ポルトガル人MFのシュートは止められた。後半もスムーズにボールをさばき、とりわけコンセイソンを使おうとしていたが、守備面では苦しみ、交代まで続いた（75分 ヴォルテマーデ 6.5：その長身と体格を生かし、いい位置でFKを獲得。その流れから左足でチャンスを迎えたが、シュートは高く外れた）





コンセイソン 6.5：前半半ばに初めて見せ場を作り、左足のシュートでメニャンにセーブを強いた。前半終了間際にも再び好機。ドウグラス・ルイスのアシストを受け、好位置から放ったシュートはまたしても止められた。後半立ち上がりには見事なトランジションの後、エリア外からの左足グラウンダーでポストを直撃。後半のユヴェントスで最も活気のある存在だったが、終盤にスパレッティはおそらく軽いフィジカル面の落ち込みを理由に交代させた（89分 ジェグロヴァ：採点なし）





ニコ・ゴンサレス 6：見事なドリブル突破からエリア外で左足を振り抜き、メニャンに止められた。非常に動き回り、トップ下を起点にしながら主に左へ流れ、あるいは中盤から鋭く速い縦への侵入を見せるなど、前線全体でポジションを変え続けた。後半は苦しむ場面が増え、シュートも縦パスも見せられなかった（65分 コープマイネルス 6.5：投入後はドウグラス・ルイスに代わって最終ラインの前に入り、ガッティのゴールを導く見事なアシストを記録した）





アラジベゴヴィッチ 6：開始1分で最初のチャンス。ミラン守備陣のミスをうまく突いたが、20メートル付近からの右足シュートは大きく外し、決め切れなかった。狭い局面での動きは活発で、左から右へ流れ、拍手を誘うトラップも見せた。後半は目に見えてトーンダウンし、交代となった（65分 ボガ 6：活気をもたらそうとしたが、突破の難しいヒラを相手に実らず。アディショナルタイムにはシュートを放ったが、メニャンに止められた）





コロ・ムアニ 5：立ち上がりは前線でほとんどボールに触れられず、ユヴェントス陣内の高い位置で痛手になりかねないボールロストもあった。ボールコントロールも終始安定せず、後半立ち上がりにはコンセイソンからの好パスに対して、かかとでの無謀なドリブルまで試みた。後半も同じ流れが続き、ボールをうまく収められず、常にゴールに背を向けた形でのプレーとなり、最後までシュートに持ち込めなかった。





監督 スパレッティ 6：試合の入り方はよく、チームは前半により多くのチャンスを作った。後半序盤は拮抗した展開だったが、失点するまで交代のタイミングがやや遅すぎた。それでも終盤の交代策が同点ゴールをもたらした。



















