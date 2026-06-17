ユヴェントスとボローニャは、今後数時間で複数の選手を巡り交渉する見込みだ。対象はサンティアゴ・カストロ、ファビオ・ミレッティ、ジョアン・マリオ、エミル・ホルム、レモ・フレウラー。
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ユヴェントス対ボローニャの注目カード。カルネヴァリはカストロに注目し、ミレッティ、ジョアン・マリオ、ホルム、フレウラーも要チェック。
カストロ
ユヴェントスは、2026年6月30日に契約が切れるヴラホヴィッチの交渉再開を待ちつつ、ソルロットを最優先で狙う。 代替候補としては、ボローニャに所属する2004年生まれのアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロにも注目が集まる。TuttoJuve.comによると、ユヴェントスは依然として興味を示しており、ボローニャは彼の評価額を4000万ユーロ以上と見積もる。チェルシー、クリスタル・パレス、ノッティンガム・フォレストも近日中にオファーを検討しており、ユヴェントスはその動向を注視している。
ミレッティ
「老婦人」の愛称で知られるユヴェントスは、2024-25シーズンにジェノアへレンタル移籍し、2025-26シーズンを31試合1得点で終えたファビオ・ミレッティの放出を検討している。 クラブは2028年まで契約を結ぶユース出身選手を売却し、約1200万～1500万ユーロの利益を見込む。 スポーツイタリアのジャーナリスト、ジャンルイジ・ロンガリ氏はXに「ボローニャがユヴェントスに接触、ミレッティ獲得へ。フィオレンティーナも注目」と投稿した。
ジョアン・マリオとホルム
ジョアン・マリオとエミル・ホルムの運命が再び交錯するかもしれない。ポルトガル出身のジョアン・マリオは昨夏1200万ユーロでトリノに加入したが、1月にボローニャへ期限付き移籍した。ホルムもまた、買い取りオプションの1500万ユーロが過大とされ、立場は逆ながら状況は似ている。 両クラブの関係は良好なため、2人を軸にした新たなレンタル交換も十分に考えられる。
フリーラー
1992年生まれのベテラン、レモ・フレウラーの去就にも注目が集まる。スイス人MFにはユヴェントス移籍の噂など、多くの憶測が流れている。