ユヴェントスは、2026年6月30日に契約が切れるヴラホヴィッチの交渉再開を待ちつつ、ソルロットを最優先で狙う。 代替候補としては、ボローニャに所属する2004年生まれのアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロにも注目が集まる。TuttoJuve.comによると、ユヴェントスは依然として興味を示しており、ボローニャは彼の評価額を4000万ユーロ以上と見積もる。チェルシー、クリスタル・パレス、ノッティンガム・フォレストも近日中にオファーを検討しており、ユヴェントスはその動向を注視している。



