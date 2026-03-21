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Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

ユヴェントス対サッスオーロ、PKを巡る論争：マレッリ主審は、ヴラホヴィッチに対するイジェスのハンドをPKとする判断は正しかった、その理由

この審判の判定に関する分析。

土曜の夜に行われた第30節のユヴェントス対サッスオーロ1-1の引き分けでも、審判の判定を巡る論争が再び巻き起こった。試合終盤にハンドの反則としてユヴェントスに与えられたPKが物議を醸しており、ロカテッリがこれを外した。元審判で、現在はDAZNの審判解説者を務めるルカ・マレッリによるPKの分析は以下の通りだ。


  • ユヴェントス対サッスオーロ戦の84分に行われたVARチェックについて、マレッリ氏は次のように述べた


    「ロカテッリのヘディングシュートに対し、イジェスの左腕が完全に体から外れていた。接触があったかどうか、そしてそれが反則となるかどうかを判断する必要があった。接触があったことが確認された。接触があったことを明確にするため、正面からの映像が示された」。


    「腕による接触があったかどうかを判断する必要があったためチェックに時間がかかった。イジェスが腕でボールに触れたことが確認された後、その接触は、腕が肩の高さを超えていたこと、そして完全に体から外れていたことの双方から、反則とみなされる


    前述の通り、このプレーは結果に影響を与えなかった。PKを蹴ったロカテッリがムリッチに翻弄されたためだ。

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