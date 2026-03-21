ユヴェントス対サッスオーロ、PKを巡る論争：マレッリ主審は、ヴラホヴィッチに対するイジェスのハンドをPKとする判断は正しかった、その理由

ユヴェントス対サッスオーロ戦の84分に行われたVARチェックについて、マレッリ氏は次のように述べた。





「ロカテッリのヘディングシュートに対し、イジェスの左腕が完全に体から外れていた。接触があったかどうか、そしてそれが反則となるかどうかを判断する必要があった。接触があったことが確認された。接触があったことを明確にするため、正面からの映像が示された」。





「腕による接触があったかどうかを判断する必要があったため、チェックに時間がかかった。イジェスが腕でボールに触れたことが確認された後、その接触は、腕が肩の高さを超えていたこと、そして完全に体から外れていたことの双方から、反則とみなされる」





前述の通り、このプレーは結果に影響を与えなかった。PKを蹴ったロカテッリがムリッチに翻弄されたためだ。