土曜の夜に行われた第30節のユヴェントス対サッスオーロ戦（1-1の引き分け）でも、審判の判定を巡る論争が再び巻き起こった。試合終盤にハンドの反則としてユヴェントスに与えられたPKが物議を醸しており、ロカテッリがこれを外した。元審判で、現在はDAZNの審判解説者を務めるルカ・マレッリによるPKの分析は以下の通りだ。
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ユヴェントス対サッスオーロ、PKを巡る論争：マレッリ主審は、ヴラホヴィッチに対するイジェスのハンドをPKとする判断は正しかった、その理由
ユヴェントス対サッスオーロ戦の84分に行われたVARチェックについて、マレッリ氏は次のように述べた。
「ロカテッリのヘディングシュートに対し、イジェスの左腕が完全に体から外れていた。接触があったかどうか、そしてそれが反則となるかどうかを判断する必要があった。接触があったことが確認された。接触があったことを明確にするため、正面からの映像が示された」。
「腕による接触があったかどうかを判断する必要があったため、チェックに時間がかかった。イジェスが腕でボールに触れたことが確認された後、その接触は、腕が肩の高さを超えていたこと、そして完全に体から外れていたことの双方から、反則とみなされる」
前述の通り、このプレーは結果に影響を与えなかった。PKを蹴ったロカテッリがムリッチに翻弄されたためだ。
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