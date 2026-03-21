ユヴェントス対サッスオーロ、CMの選手評価：ブレメルとロカテッリ、あのミスは痛かった！グロッソの奇跡、ムリッチは圧倒的

ペリン 6：司令塔としての彼のパスから1-0の得点につながるプレーが生まれた。ピナモンティのゴールについては、特に責任があるようには見えない





カルル 6：終盤にかけてプレーの強度を高め、中央へ放った数本のボールがロカテッリのPK失敗やその他の危険な場面につながった。





ブレマー 5：ここ数試合、精彩を欠き、ベストコンディションには程遠い様子だ。単なる印象ではなく、ピナモンティに抜かれた動きがそれを如実に物語っている。





ケリー 6：守備陣の安定感をもたらした。サッスオーロが彼のエリアに攻め込んでくると、相手を引きつけ、他のスペースを探さざるを得なかった。

80分より ヴラホヴィッチ 6：復帰し、投入されるとすぐにPKを獲得。おかえりなさい





カンビアソ 5.5：ボールを持った時のプレーは特に印象に残るものではなかったが、最悪だったのは守備局面で、ヴォルパトに何度も置き去りにされたことだ。

60分より ミレッティ 6：攻撃の展開に流動性をもたらした。





マッケニー 5：ユヴェントスが今夜自ら招いた複雑な状況の渦中で、彼は方向感覚もリズムも失い、自ら抜け出すことも、チームを救い出すこともできなかった。





ロカテッリ 5：昨年のヴェネツィア戦でのPKと同じくらい重みがあったが、今回はひどく外してしまった。パフォーマンスを評価するのはこうした細部ではないが、多くのミスを犯したため、及第点には達しない。





トゥラム 5.5：好調なスタートを切り、中盤での突進でユヴェントスに様々な可能性を広げたように見えた。しかしその後、勢いを失い、突破口を探し続けるあまり縮こまってしまった。その突破口は、結局訪れなかったか、あるいはサッスオーロに即座に跳ね返されてしまった。

60分～ クープマイナーズ 5.5：リズムを変えるべき局面での交代だったが、印象に残るプレーはなかった。





コンセイサオ 6.5：周囲が動いていないように見える時でさえ、最も脅威となる存在。イリディズへのアシストは彼によるものであり、彼自身やチームメイトが活かせなかった数々の好機も彼が作り出したものだ。

87分～ ゼグロヴァ 評価なし





ボガ 6：相手の戦術を崩し、決定的な役割を果たそうと奮闘したが、常に何かが欠けていた

80分より ミリク 6：665日ぶりにピッチに立ち、これが本当に新たなスタートになるかもしれない。





イルディズ 6：ゴールは一瞬の閃光だったが、試合全体には暗い部分が多かった





スパレッティ監督 5.5：ユヴェントスは極めて重要な勝ち点を失った。同点ゴールを許す前までは、この試合の重要性を過小評価して臨んでいるような印象があった。