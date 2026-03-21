ユヴェントス対サッスオーロ、CMの選手評価：ブレメルとロカテッリ、あのミスは痛かった！グロッソの奇跡、ムリッチは圧倒的

ユヴェントスが失速、サッスオーロが大きな一撃。スタディオ・ジュヴェントゥスでの試合は1-1の引き分けに終わり、チャンピオンズリーグ出場権争いのペースが鈍り、貴重な勝ち点を逃したユヴェントスにとっては非常に苦い結果となった。百日咳の騒動を経てトリノに乗り込んだサッスオーロは、予想外の相手にとっては思いがけない1点を奪い取ったが、精神面においてホームチームよりもはるかに強い姿勢を見せた「ネロヴェルディ」にとっては当然の結果だった。
以下、ユヴェントス対サッスオーロの選手評価です。
ユヴェントスが失速、サッスオーロが大きな一撃。スタディオ・ジュヴェントゥスでの試合は1-1の引き分けに終わり、チャンピオンズリーグ出場権争いのペースが鈍り、貴重な勝ち点を逃したユヴェントスにとっては非常に苦い結果となった。百日咳の騒動を経てトリノに乗り込んだサッスオーロは、予想外の相手にとっては思いがけない1点を奪い取ったが、精神面においてホームチームよりもはるかに強い姿勢を見せた「ネロヴェルディ」にとっては当然の結果だった。
以下、ユヴェントス対サッスオーロの選手評価です。
ペリン 6：司令塔としての彼のパスから1-0の得点につながるプレーが生まれた。ピナモンティのゴールについては、特に責任があるようには見えない
カルル 6：終盤にかけてプレーの強度を高め、中央へ放った数本のボールがロカテッリのPK失敗やその他の危険な場面につながった。
ブレマー 5：ここ数試合、精彩を欠き、ベストコンディションには程遠い様子だ。単なる印象ではなく、ピナモンティに抜かれた動きがそれを如実に物語っている。
ケリー 6：守備陣の安定感をもたらした。サッスオーロが彼のエリアに攻め込んでくると、相手を引きつけ、他のスペースを探さざるを得なかった。
80分より ヴラホヴィッチ 6：復帰し、投入されるとすぐにPKを獲得。おかえりなさい
カンビアソ 5.5：ボールを持った時のプレーは特に印象に残るものではなかったが、最悪だったのは守備局面で、ヴォルパトに何度も置き去りにされたことだ。
60分より ミレッティ 6：攻撃の展開に流動性をもたらした。
マッケニー 5：ユヴェントスが今夜自ら招いた複雑な状況の渦中で、彼は方向感覚もリズムも失い、自ら抜け出すことも、チームを救い出すこともできなかった。
ロカテッリ 5：昨年のヴェネツィア戦でのPKと同じくらい重みがあったが、今回はひどく外してしまった。パフォーマンスを評価するのはこうした細部ではないが、多くのミスを犯したため、及第点には達しない。
トゥラム 5.5：好調なスタートを切り、中盤での突進でユヴェントスに様々な可能性を広げたように見えた。しかしその後、勢いを失い、突破口を探し続けるあまり縮こまってしまった。その突破口は、結局訪れなかったか、あるいはサッスオーロに即座に跳ね返されてしまった。
60分～ クープマイナーズ 5.5：リズムを変えるべき局面での交代だったが、印象に残るプレーはなかった。
コンセイサオ 6.5：周囲が動いていないように見える時でさえ、最も脅威となる存在。イリディズへのアシストは彼によるものであり、彼自身やチームメイトが活かせなかった数々の好機も彼が作り出したものだ。
87分～ ゼグロヴァ 評価なし
ボガ 6：相手の戦術を崩し、決定的な役割を果たそうと奮闘したが、常に何かが欠けていた
80分より ミリク 6：665日ぶりにピッチに立ち、これが本当に新たなスタートになるかもしれない。
イルディズ 6：ゴールは一瞬の閃光だったが、試合全体には暗い部分が多かった
スパレッティ監督 5.5：ユヴェントスは極めて重要な勝ち点を失った。同点ゴールを許す前までは、この試合の重要性を過小評価して臨んでいるような印象があった。
ムリック 7.5：試合終盤で決定的な役割を果たし、何度もピンチを救った。
ワルキエヴィッチ 6.5：イルディズにマークされると苦戦したが、それは数回に過ぎない。それ以外は注意深く、リスクを冒すことは少なかった。
イジェス 6.5：ネロヴェルデの守備陣に重みと安定感をもたらし、守備面では良いパフォーマンスを見せた。PKの場面では不運だった。
ムハレモヴィッチ 6.5：いいえ、親友の一人であるイルディズを前にしても、また、近い将来再び所属することになるかもしれない元チームを前にしても、足は震えていない。いや、そんなことは考えず、自分の役割を果たし、いくつかの危険な攻めも阻止した。
ガルシア 5.5：1-0のゴールシーンではコンセイサオに完敗した。ポルトガル人選手との1対1で苦戦したのはこの場面だけではない。むしろ、この対決は何度も繰り返され、そのたびにビアンコネロの背番号7が勝利を収める場面が目立った。
バコラ 5.5：全体として見れば、彼のパフォーマンスも肯定的なものだったと言える。2007年生まれのこの若者が、目の前に現れたチャンスを最大限に活かした、と評価できる内容だ。しかし、一つ問題がある。1-0の場面で、彼はイリディズのマークを外してしまった。イリディズは逆の動きで彼を翻弄し、これは試合の流れを左右する決定的なミスとなった。
67分より ラウリエンテ 6：サッスオーロに活気を与え、守備でも貢献した
ヴランクス 5.5：動きが鈍く反応も遅く、彼の前を通るユヴェントスの選手たちは、彼を突破するのがあまりにも容易だったように見えた。
80分～ イアンノーニ 評価なし
I. コネ 6：試合への関与は少なく、とりわけ他の試合に比べて精度も低かったが、時間が経つにつれて調子を上げていった。
ベラルディ 7：鋭く危険なプレーを見せ、ユヴェントスの左サイドを苦しめ続け、1-1の同点ゴールにつながるプレーではアシストを記録した。
ピナモンティ 7：序盤は眠たげなプレーでミスを重ねたが、後半開始直後に完全に覚醒。ブレマーを抜き去り、1-1の同点ゴールを決めた。
80分～ ンゾラ 評価なし
ヴォルパト 7：チーム内でもトップクラスの活躍を見せたが、時折、些細なミスで流れを断ち切ってしまうこともあった。しかし、全体としては予想を覆し、サッスオーロの攻撃の切り札としての存在感を示した。1-1の場面でベラルディにパスを出したのは彼だ。
67分より リパニ 6：良い投入
グロッソ監督 8：練習スケジュールが大幅に狂い、扱いにくい問題を抱えながらもトリノに戻り、ユヴェントスを震え上がらせた。彼とサッスオーロ全員に脱帽だ。