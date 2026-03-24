ユヴェントス対サッスオーロ戦のPKに関するOpen VARの分析：「腕の位置が非常に高く、その手前では何もない」。トノーリニ氏：「問題は反則の有無ではなく、実際にボールに触れたかどうかだ。明らかなPKだ」

審判：「いや、いやいや！ いやいや、僕にはそうは見えない、明らかに地面に落ちているよ。」

VAR：「待って、待って。行け、高すぎる気がする。待って、もう一つある…うん、腕がかなり高いみたいだ、行け。タッチを確認する必要がある、待って…うん、うん、うん。プレーを止めて、止めて、止めて、ストップ。ちょっとだけアプリを確認するから」。

主審：「いや、大丈夫、今確認中だ、ちょっと待って、確認している（ピッチ上の選手たちと話し合い中、筆者注）。ハンドの判定を確認しているようだ」。

VAR：「接触点は明確で、ここです（イジェスの腕を広げた映像を見せながら、編注）。明確な接触点が必要です、別のカメラで探します。そうです、これです。アプリを確認します、フラッグはありません。ちょっと待ってください、適切なカメラ映像をお見せします。 ほら、そうだ、これが一番いい。マッテ、こっちへ来い。ハンドの可能性についてオンフィールドレビューを勧める。その選手は21番か2番か？後で確認するが、サッスオーロの21番だ」。

審判：「完璧だ。上腕二頭筋が動いている。つまり腕の位置が不自然だ。その前の動きには何もない。よし、サッスオーロの21番だ。」