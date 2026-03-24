ユヴェントス対サッスオーロ戦のPKに関するOpen VARの分析：「腕の位置が非常に高く、その手前では何もない」。トノーリニ氏：「問題は反則の有無ではなく、実際にボールに触れたかどうかだ。明らかなPKだ」

リッソーネのVARセンターで開催された恒例の番組『Open VAR』には、DAZNのスタジオに全国審判委員会（CAN）のメンバーであるマウロ・トノーリーニ氏が出演し、セリエA第30節の先週末に話題となったすべてのプレーを検証した。
番組で最初に分析されたのは、サッスオーロ戦（主審マルケッティ、VAR担当アビッソ＆カンプローネ）で、途中出場して数分後のヴラホヴィッチとの空中戦において、ペナルティエリア内でイドゼスがハンドをしたとしてユヴェントスに与えられたPKでした。
リッソーネのVARセンターで開催された恒例の番組『Open VAR』には、DAZNのスタジオに全国審判委員会（CAN）のメンバーであるマウロ・トノーリーニ氏が出演し、セリエA第30節の先週末に話題となったすべてのプレーを検証した。
番組で最初に分析されたのは、サッスオーロ戦（主審マルケッティ、VAR担当アビッソ＆カンプローネ）で、途中出場して数分後のヴラホヴィッチとの空中戦において、ペナルティエリア内でイドゼスがハンドをしたとしてユヴェントスに与えられたPKでした。
審判：「いや、いやいや！ いやいや、僕にはそうは見えない、明らかに地面に落ちているよ。」
VAR：「待って、待って。行け、高すぎる気がする。待って、もう一つある…うん、腕がかなり高いみたいだ、行け。タッチを確認する必要がある、待って…うん、うん、うん。プレーを止めて、止めて、止めて、ストップ。ちょっとだけアプリを確認するから」。
主審：「いや、大丈夫、今確認中だ、ちょっと待って、確認している（ピッチ上の選手たちと話し合い中、筆者注）。ハンドの判定を確認しているようだ」。
VAR：「接触点は明確で、ここです（イジェスの腕を広げた映像を見せながら、編注）。明確な接触点が必要です、別のカメラで探します。そうです、これです。アプリを確認します、フラッグはありません。ちょっと待ってください、適切なカメラ映像をお見せします。 ほら、そうだ、これが一番いい。マッテ、こっちへ来い。ハンドの可能性についてオンフィールドレビューを勧める。その選手は21番か2番か？後で確認するが、サッスオーロの21番だ」。
審判：「完璧だ。上腕二頭筋が動いている。つまり腕の位置が不自然だ。その前の動きには何もない。よし、サッスオーロの21番だ。」
その後、ビデオ判定のアナウンスを経て、ペナルティが宣告された。この判定についてトノーリニは次のようにコメントしている。「このケースにおいて、最も難しい点は、肩の高さより上にあるイジェスの腕の位置が反則に当たるかどうかを判断することではなく、実際にボールが腕に触れているかどうかを確認することだ。 VARルームのすべてのカメラ映像が再生され、16番カメラからは接触がより明確に確認できる。これを確認した後、マルケッティは当然ながらモニターに呼ばれ、その動きを把握した。接触はあり、明らかなペナルティキックであるため、最終的な判定は正しい。ヴラホヴィッチは右腕でマークしているが、イジェスの左腕の動きは不自然であるため、ペナルティキックとなる」。