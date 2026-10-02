ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは今日、コンティナッサでクレモネーゼと親善試合を行った。 この試合でスパレッティは各国代表選手を欠いた一方、それぞれの負傷から復帰したアンドレア・カンビアーゾとロイド・ケリーの2選手を計算に入れることができた。一方で新戦力のノルベルト・ネトは、まだ再調整の段階にあり不在だった。 スパレッティの招集メンバーには多くの若手も含まれており、その中には“2世選手”も2人いる。2009年生まれのダビデ・マルキージオと2007年生まれのアルフォンソ・モンテーロで、いずれもユヴェントスのレジェンドであるクラウディオとパオロの息子だ。一方、ファビオ・ペッキア率いるクレモネーゼでは、ユヴェントス保有の2007年生まれアディン・リチナに注目が集まった。 リチナはクレモネーゼにレンタル移籍中で、今季序盤のセリエBとコッパ・イタリアで強い印象を残している。前半終了時、この試合でゴールをアシストしていたリチナは、試合中に受けた右手への打撲のためJ|Medicalへ向かった。





試合を決めたのは、前半のボナッツォーリのゴールだった。しかもリチナのアシストから生まれたものだ。ユヴェントスは前半、ルペルトがコロ・ムアニに接触した場面でPKを要求。その後、試合終盤にはポスト直撃（ドゥルミシ）とクロスバー直撃（グエッラ）もあった。 ユヴェントスでは後半、マルキージオJR、モンテーロJRらもピッチに立った。 スパレッティにとっての好材料は、カンビアーゾ（セントラルMFとして起用）とケリーの戦列復帰だが、一方でコロ・ムアニにはいくつか不安も残った。この日もボックス内で大きく苦しみ、最後まで枠内シュートに持ち込めなかった。









ユヴェントス 0-1 クレモネーゼ

得点者: 12分 ボナッツォーリ（C）



