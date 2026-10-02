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Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス対クレモネーゼは0-1。リチーナはアシストを記録した一方で負傷、スパレッティはカンビアーゾとケリーを再び起用できるようになった。

ユヴェントス
クレモネーゼ
セリエ A

スパレッティ率いるユヴェントスの親善試合

ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは今日、コンティナッサでクレモネーゼと親善試合を行った。 この試合でスパレッティは各国代表選手を欠いた一方、それぞれの負傷から復帰したアンドレア・カンビアーゾとロイド・ケリーの2選手を計算に入れることができた。一方で新戦力のノルベルト・ネトは、まだ再調整の段階にあり不在だった。 スパレッティの招集メンバーには多くの若手も含まれており、その中には“2世選手”も2人いる。2009年生まれのダビデ・マルキージオ2007年生まれのアルフォンソ・モンテーロで、いずれもユヴェントスのレジェンドであるクラウディオとパオロの息子だ。一方、ファビオ・ペッキア率いるクレモネーゼでは、ユヴェントス保有の2007年生まれアディン・リチナに注目が集まった。 リチナはクレモネーゼにレンタル移籍中で、今季序盤のセリエBとコッパ・イタリアで強い印象を残している。前半終了時、この試合でゴールをアシストしていたリチナは、試合中に受けた右手への打撲のためJ|Medicalへ向かった。


試合を決めたのは、前半のボナッツォーリのゴールだった。しかもリチナのアシストから生まれたものだ。ユヴェントスは前半、ルペルトがコロ・ムアニに接触した場面でPKを要求。その後、試合終盤にはポスト直撃（ドゥルミシ）とクロスバー直撃（グエッラ）もあった。 ユヴェントスでは後半、マルキージオJR、モンテーロJRらもピッチに立った。 スパレッティにとっての好材料は、カンビアーゾ（セントラルMFとして起用）とケリーの戦列復帰だが、一方でコロ・ムアニにはいくつか不安も残った。この日もボックス内で大きく苦しみ、最後まで枠内シュートに持ち込めなかった。



ユヴェントス 0-1 クレモネーゼ

得点者: 12分 ボナッツォーリ（C）


  • ゴールと主なプレー

    89分 - リパーニがエリア外から放った見事な左足シュートは、クレモネーゼのゴールのクロスバーとポストの交点をかすめた


    85分 - ユヴェントスに2度のポスト直撃。左サイドからのシュート性のクロスでドゥルミシのシュートがポストに当たる。その直後のプレーでは、ゲッラの右からのクロスがクロスバーを叩いた


    79分 - マルキージオのFKにゲッラが反応するも、フリニャーティが見事に先に触れた


    66分 - ユヴェントスも多くの交代。ラドゥ、ゲッラ、マルキージオ、モンテーロ、サヴィオが入り、ピンソーリオ、マキオボ、コロ・ムアニ、ケリー、ガッティが下がった。


    58分 - クレモネーゼも多くの交代。バスキオット、コッロコロ、ジェルシ、ボナッツォーリが下がり、ビニャミーニ、バロス、ジュリッチ、ヘルツアーが入った。


    34分 - クレモネーゼのペナルティーエリア内で、コロ・ムアニがルペルトをかわして軽い接触のあとに倒れるも、主審はPKを宣告しない


    27分 - アマラディオが右足を振り抜いてアガッツィを破るが、対角線のシュートはゴール右へ外れた。


    13分 - ピンソーリオが連続セーブ。まずはエリア、続いてバルビエリのシュートを止めた


    12分 - アウェーのクレモネーゼが先制。グリジョロッシのカウンターからリチーナのアシストを受けたボナッツォーリが、左足で決めた

  • 公式メンバーと試合結果詳細

    ユヴェントス 0-1 クレモネーゼ

    得点者12分 ボナッツォーリ（C）


    ユヴェントス（4-2-3-1）: ピンソーリオ（66分 ラドゥ）；ガッティ（66分 サヴィオ）、ブレーメル（46分 リッツォ）、ルガーニ（66分 モンテーロ）、ケリー（66分 ドゥルミシ）；マッケニー（66分 コリリアーノ）、マキオボ（66分 マルキージオ）；カンビアーゾ（66分 コッラーディ）、アマラディオ（82分 ブランカート）、グルロー（46分 リパーニ）；コロ・ムアニ（66分 グエッラ）

    控え：マンジャポーコ、ブランカート

    監督：ルチアーノ・スパレッティ


    クレモネーゼ（4-2-3-1）: アガッツィ（46分 フリニャーティ）；バルビエーリ（46分 ヴォッリアッコ）、ルペルト（58分 マルシ）、バスキロット（58分 ビニャミーニ）、ペッツェッラ（46分 ロッケッティ）；ジェルリ（58分 バロス）、グラッシ（58分 ヴィッラ）；コッロコロ（58分 ヘルツアー）；リチーナ（46分 トルスビー）、エリア（46分 ファンデプッテ）；ボナッツォーリ（58分 ジュリッチ）

    控え：フェスタ、ストゥックラー、ビアンケッティ

    監督：ファビオ・ペッキア


    主審: ガブリエレ・レスタルド。副審ニコラ・ディ・メオ、ウンベルト・ガラッソ。

    警告：92分 バロス（C）

    退場：-



  • ユヴェントスの招集メンバー

    3 ブレーメル

    4 ガッティ

    6 ケリー

    9 コロ・ムアニ

    20 カンビアーゾ

    22 マッケニー

    23 ピンソーリオ

    24 ルガーニ

    40 ラドゥ

    44 リッツォ

    47 ドゥルミシ

    49 マキオボ

    51 アマラディオ

    52 コリリアーノ

    53 モンテーロ

    54 グレロー

    55 ブランカート

    56 リパーニ

    57 マルキージオ

    58 サヴィオ

    59 コッラーディ

    60 グエッラ

    61 マンジャポーコ




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