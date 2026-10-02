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Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス対クレモネーゼは0-1。スパレッティは中盤でカンビアーゾを再び起用。リチーナはアシストも負傷

ユヴェントス
クレモネーゼ
セリエ A

スパレッティ率いるユヴェントスの親善試合

ルチアーノ・スパレッティ率いるユベントスが今日、コンティナッサでクレモネーゼとトレーニングマッチを行った。今回、スパレッティは各国代表選手を欠いたものの、負傷から復帰した選手、アンドレア・カンビアーゾを起用することができた。一方で新戦力のノルベルト・ネトは、まだリコンディショニング段階のため不在だった。スパレッティの招集メンバーには多くの若手も含まれており、その中には“レジェンドの息子”2人もいる。2009年生まれのダビデ・マルキジオと、2007年生まれのアルフォンソ・モンテーロで、それぞれクラウディオとパオロの息子だ。いずれもユベントスのレジェンドである。 ファビオ・ペッキア率いるクレモネーゼでは、ユベントス保有の2007年生まれで、レンタルでクレモネーゼに所属するアディン・リチナに注目が集まった。リチナは今季序盤、セリエBとコッパ・イタリアで存在感を示している。前半終了時、この試合でゴールをアシストしていたリチナは、試合中に右手を打撲したためJ|Medicalへ向かった。


試合を決めたのは、前半のボナッツォーリのゴールだった。 リチナのアシストから生まれた得点だ。ユベントスは前半、PKを要求ルペルトとコロ・ムアニの接触が疑わしい場面があり、その後、試合終盤にはポスト直撃（ドゥルミシ）とクロスバー直撃（グエッラ）もあった。ユベントスでは後半、マルキジオJr.やモンテーロJr.らもピッチに立った。スパレッティにとっての好材料は、カンビアーゾの復帰（セントラルMFとして起用）であり、一方で気がかりもある。 コロ・ムアニはこの日もボックス内で大きく苦しみ、最後まで枠内シュートに持ち込めなかった。



ユベントス 0-1 クレモネーゼ

得点者: 12分 ボナッツォーリ（C）


  • ゴールと主なプレー

    89分 - リパーニがボックス外から放った見事な左足シュートは、クレモネーゼのゴールのクロスバーとポストの交点をかすめた。


    85分 - ユヴェントスに2度のポスト直撃。左からのシュート性のクロスにデュルミシが合わせた場面はポスト直撃。続くプレーではグエッラの右からのクロスがクロスバーを叩いた。


    79分 - マルキージオのFKにグエッラが反応するも、フリニャーティが見事に先に触れた。


    66分 - ユヴェントスも多くの選手を交代。ラドゥ、グエッラ、マルキージオ、モンテーロ、サヴィオが入り、ピンソーリョ、マキオボ、コロ・ムアニ、ケリー、ガッティが下がった。


    58分 - クレモネーゼも多くの選手を交代。バスキオット、コッロコロ、ジェルシ、ボナッツォーリが下がり、ビニャミーニ、バロス、ジュリッチ、ヘルツアーが入った。


    34分 - クレモネーゼのボックス内で、コロ・ムアニがルペルトに対してフェイントを入れて倒れる。軽い接触はあったが、主審はPKを宣告しなかった。


    27分 - アマラディオが右足でクロス気味に流し込みアガッツィを破るも、その対角線のシュートは枠を外れた。


    13分 - ピンソーリョが連続セーブ。まずエリアのシュートを止め、続いてバルビエリのシュートも防いだ。


    12分 - カウンターからのグリジョロッシの攻撃の後、リチーナのアシストを受けたボナッツォーリが左足で決め、アウェーのクレモネーゼが先制

  • 公式メンバーと試合結果詳細

    ユヴェントス 0-1 クレモネーゼ

    得点者12分 ボナッツォーリ（クレモネーゼ）


    ユヴェントス（4-2-3-1）：ピンソーリオ（66分 ラドゥ）；ガッティ（66分 サヴィオ）、ブレーメル（46分 リッツォ）、ルガーニ（66分 モンテーロ）、ケリー（66分 ドゥルミシ）；マッケニー（66分 コリリアーノ）、マキオボ（66分 マルキージオ）；カンビアーゾ（66分 コッラーディ）、アマラディオ（82分 ブランカート）、グレロー（46分 リパーニ）；コロ・ムアニ（66分 ゲッラ）

    控え：マンジャポーコ、ブランカート

    監督：ルチアーノ・スパレッティ


    クレモネーゼ（4-2-3-1）：アガッツィ（46分 フリニャーティ）；バルビエーリ（46分 ヴォリアッコ）、ルペルト（58分 マルシ）、バスキロット（58分 ビニャミーニ）、ペッツェッラ（46分 ロッケッティ）；ジェルリ（58分 バロス）、グラッシ（58分 ヴィッラ）；コッロコロ（58分 ヘルズア）；リチーナ（46分 トールスビー）、エリア（46分 ファンデプッテ）；ボナッツォーリ（58分 ジュリッチ）

    控え：フェスタ、ストゥックラー、ビアンケッティ

    監督：ファビオ・ペッキア


    主審：ガブリエレ・レスタルド。副審はニコラ・ディ・メオ、ウンベルト・ガラッソ。

    警告：92分 バロス（クレモネーゼ）

    退場：-



  • ユヴェントスの招集メンバー

    3 ブレーメル

    4 ガッティ

    6 ケリー

    9 コロ・ムアニ

    20 カンビアーゾ

    22 マッケニー

    23 ピンソーリオ

    24 ルガーニ

    40 ラドゥ

    44 リッツォ

    47 ドゥルミシ

    49 マキオボ

    51 アマラディオ

    52 コリリアーノ

    53 モンテーロ

    54 グルロー

    55 ブランカート

    56 リパーニ

    57 マルキージオ

    58 サヴィオ

    59 コッラーディ

    60 グエッラ

    61 マンジャポーコ




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