ルチアーノ・スパレッティ率いるユベントスが今日、コンティナッサでクレモネーゼとトレーニングマッチを行った。今回、スパレッティは各国代表選手を欠いたものの、負傷から復帰した選手、アンドレア・カンビアーゾを起用することができた。一方で新戦力のノルベルト・ネトは、まだリコンディショニング段階のため不在だった。スパレッティの招集メンバーには多くの若手も含まれており、その中には“レジェンドの息子”2人もいる。2009年生まれのダビデ・マルキジオと、2007年生まれのアルフォンソ・モンテーロで、それぞれクラウディオとパオロの息子だ。いずれもユベントスのレジェンドである。 ファビオ・ペッキア率いるクレモネーゼでは、ユベントス保有の2007年生まれで、レンタルでクレモネーゼに所属するアディン・リチナに注目が集まった。リチナは今季序盤、セリエBとコッパ・イタリアで存在感を示している。前半終了時、この試合でゴールをアシストしていたリチナは、試合中に右手を打撲したためJ|Medicalへ向かった。





試合を決めたのは、前半のボナッツォーリのゴールだった。 リチナのアシストから生まれた得点だ。ユベントスは前半、PKを要求。 ルペルトとコロ・ムアニの接触が疑わしい場面があり、その後、試合終盤にはポスト直撃（ドゥルミシ）とクロスバー直撃（グエッラ）もあった。ユベントスでは後半、マルキジオJr.やモンテーロJr.らもピッチに立った。スパレッティにとっての好材料は、カンビアーゾの復帰（セントラルMFとして起用）であり、一方で気がかりもある。 コロ・ムアニはこの日もボックス内で大きく苦しみ、最後まで枠内シュートに持ち込めなかった。









ユベントス 0-1 クレモネーゼ

得点者: 12分 ボナッツォーリ（C）



