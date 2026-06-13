ユヴェントスCEO交代で、退任するコモリと後任のカルネヴァリの下、ヴラホヴィッチの去就に変化があるか注目されている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「Yes」と断言する。新旧CEO交代は、セルビア人ストライカーとユヴェントスの関係を思わぬ形で修復する可能性がある。
ヴラホヴィッチは金銭的条件が厳しくともユヴェントスを最優先にしてきたが、父親と前会長との交渉は平行線だった。今回の体制変更で状況は一変する。
ユヴェントスCEO交代で、退任するコモリと後任のカルネヴァリの下、ヴラホヴィッチの去就に変化があるか注目されている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「Yes」と断言する。新旧CEO交代は、セルビア人ストライカーとユヴェントスの関係を思わぬ形で修復する可能性がある。
ヴラホヴィッチは金銭的条件が厳しくともユヴェントスを最優先にしてきたが、父親と前会長との交渉は平行線だった。今回の体制変更で状況は一変する。
コモッリはヴラホヴィッチに、前契約最終年の報酬より低い年俸を提示。基本給800万ユーロ＋忠誠ボーナス400万ユーロだった。 セルビア人選手は現状維持を要求したが、クラブは大幅減額を提示。これは背番号10イルディズ（年俸600万ユーロ）を下回る額だった。 『ガゼッタ』によると、提示額500万ユーロと要求額800万ユーロの差は、個人・チーム目標連動ボーナスで大きく縮まる見込みだ。 交渉の行方は、予算を考慮する新CEOの判断次第だ。カルネヴァリ新CEOはクラブの方針を維持しつつも、前CEOとは異なる配慮を示す余地がある。
交渉決裂からわずか10日。その背景にはコモリの頑な姿勢だけでなく、クラブ側の態度もあった。なぜなら、決裂翌日にコメントしたのはコモリではなく、ジャンルーカ・フェレーロ会長とフットボール戦略ディレクターのジョルジョ・キエッリーニだったからだ。 フェレーロ会長は「要求は正当だが過剰だ。この金額なら選択肢は広がる」と述べ、キエッリーニは「残念だ。彼は残留尽力し、真面目な人物だ。この額ではヴラホヴィッチはイタリアに残らないだろう。だが、好条件を求めるのは当然だ」と語った。
経済的な問題を別として、ヴラホヴィッチの獲得交渉再開を強く望んでいるのはルチアーノ・スパレッティ監督だ。彼はこのストライカーを自身の戦術に最適な選手だと考えている。ヴラホヴィッチもスパレッティを高く評価し、共にプレーすることで技術と戦術を磨けると認識している。重要なポジションだからこそ、スパレッティにとって信頼できる戦力を確保して再出発することは極めて重要だ。