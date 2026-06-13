ユヴェントスCEO交代で、退任するコモリと後任のカルネヴァリの下、ヴラホヴィッチの去就に変化があるか注目されている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「Yes」と断言する。新旧CEO交代は、セルビア人ストライカーとユヴェントスの関係を思わぬ形で修復する可能性がある。





ヴラホヴィッチは金銭的条件が厳しくともユヴェントスを最優先にしてきたが、父親と前会長との交渉は平行線だった。今回の体制変更で状況は一変する。



