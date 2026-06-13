ユヴェントス対ヴラホヴィッチ：再交渉の可能性。クラブの方針、カルネヴァリという変数、スパレッティの後押し。

ユヴェントスCEO交代で、退任するコモリと後任カルネヴァリの下、ヴラホヴィッチの去就に変化があるか注目されている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「Yes」と答える。新旧CEO交代が、セルビア人ストライカーとユヴェントスの関係を思わぬ形で修復する可能性があると伝える。





移籍金の問題でクラブが苦慮しても、彼は常にユヴェントスを最優先してきた。しかし父親と前会長との交渉は平行線だった。それが今、状況は一変する。



