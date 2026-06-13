ユヴェントス対ヴラホヴィッチ：再交渉の可能性。クラブの方針、カルネヴァリという変数、スパレッティの後押し。

ユヴェントスCEO交代で、退任するコモリと後任カルネヴァリの下、ヴラホヴィッチの去就に変化があるか注目されている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「Yes」と答える。新旧CEO交代が、セルビア人ストライカーとユヴェントスの関係を思わぬ形で修復する可能性があると伝える。
移籍金の問題でクラブが苦慮しても、彼は常にユヴェントスを最優先してきた。しかし父親と前会長との交渉は平行線だった。それが今、状況は一変する。
ユヴェントスCEO交代で、退任するコモリと後任カルネヴァリの下、ヴラホヴィッチの去就に変化があるか注目されている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は「Yes」と答える。新旧CEO交代が、セルビア人ストライカーとユヴェントスの関係を思わぬ形で修復する可能性があると伝える。
移籍金の問題でクラブが苦慮しても、彼は常にユヴェントスを最優先してきた。しかし父親と前会長との交渉は平行線だった。それが今、状況は一変する。
コモッリはヴラホヴィッチに、前契約最終年の報酬を大幅に下回る年俸を提示。基本給800万ユーロ＋忠誠ボーナス400万ユーロだった。 セルビア人選手は過去の給与水準に沿った金額を要求したが、クラブは大幅減額を提示。その額は、背番号10のイルディズが直近で600万ユーロで契約更新した額を下回る。 『ガゼッタ』によると、提示額500万ユーロと要求額800万ユーロの差は、個人・チーム目標連動ボーナスで大きく縮まる見込みだ。 交渉の行方は、財政状況を踏まえる新CEOの判断に委ねられる。カルネヴァリ新CEOは、クラブの方針から大きく逸脱できないものの、前任者とは異なる感性を交渉に持ち込む余地がある。
交渉決裂からわずか10日。その背景にはコモリの頑な姿勢だけでなく、クラブ側の態度もあった。なぜなら、決裂翌日にコメントしたのはコモリではなく、ジャンルーカ・フェレーロ会長とフットボール戦略ディレクターのジョルジョ・キエッリーニだったからだ。 フェレーロ会長は「要求は正当だが過剰だ。この金額では選択肢が増える」と述べ、キエッリーニは「残念だ。彼は最後まで残留を希望していた。真面目な選手だ。この金額ではイタリアに残れないだろうが、条件を求めるのは当然だ」と語った。
経済的な問題を別として、ヴラホヴィッチの獲得交渉再開を強く望んでいるのはルチアーノ・スパレッティ監督だ。彼はこのストライカーを自身の戦術に最適だと考え、獲得を熱望している。ヴラホヴィッチもスパレッティを高く評価し、彼の下でプレーすれば技術と戦術が向上すると認識している。重要なポジションだからこそ、スパレッティにとって信頼できる戦力を確保して再出発することは極めて重要だ。