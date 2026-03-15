TuttoJuve.comの報道によると、イウリアーノは次のように付け加えている。「素晴らしい試合だったのに、台無しにされてしまった。副審は自分の意見を述べることさえできなければ無意味だ。主審はVARに左右され、我々は皆、VARがリクエスト制になり、主導権を握らないこと、そして主審が自らプレーを再確認し、独自の判断を下すことを求めている。 主審が任命され、報酬を受け取っている以上、他の4人に何をすべきか指示されることなく、自ら責任を負い、必要に応じて判定を修正すべきだ。私の時代には、シミュレーションなど考えもしないほど『男気』があったものだ」。