ユヴェントスの元DFマーク・イウリアーノは、Stile TVのインタビューで、1997-98シーズンのユヴェントス対インテル戦で、ブラジル出身の「フェノメノ」ロナウドと共に主役となったあの悪名高いVAR判定の場面を、直近のユヴェントス対インテル戦（ 「私とロナウドの件は別の話だ。今回の件は、シミュレーション後のアレッサンドロ・バストーニの反応によって、あの出来事を上回るかもしれない。審判を欺いた上に、健全でフェアなスポーツの価値観に反して、さらに喜びを露わにしたからだ。その反応には多くの人が憤慨した。」
Getty Images
翻訳者：
ユヴェントス対インテル、イウリアーノ：「バストーニとカルルルの件で、ロナウドとの件は帳消しになった」
TuttoJuve.comの報道によると、イウリアーノは次のように付け加えている。「素晴らしい試合だったのに、台無しにされてしまった。副審は自分の意見を述べることさえできなければ無意味だ。主審はVARに左右され、我々は皆、VARがリクエスト制になり、主導権を握らないこと、そして主審が自らプレーを再確認し、独自の判断を下すことを求めている。 主審が任命され、報酬を受け取っている以上、他の4人に何をすべきか指示されることなく、自ら責任を負い、必要に応じて判定を修正すべきだ。私の時代には、シミュレーションなど考えもしないほど『男気』があったものだ」。
広告