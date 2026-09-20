ヴィカーリオ 6：アタランタはほとんど脅威を与えられず、彼にとっては通常業務のような一日となった。後半のロウの右足シュートによく対応し、ペナルティーエリア内に入ってくるボールを管理。ハイボールにも飛び出し、守備陣にも的確な指示を送った。





カルル 5.5：ロウはインテルの中盤のライン間で最もアクティブな存在で、その斜めの動きとポジショニングによって何度も対応を強いられた。さらに31分には、ペナルティーエリア内での明白なホールディングをズッフェルリが見逃し、助けられた。





ブレーメル 7：クルストヴィッチを完封し、相手に見せ場を作らせなかった。守備ラインを統率し、実際のところほとんどピンチを招かなかった。前半終了間際にはロウへの危険なファウルでイエローカード相当のプレーもあったが、ズッフェルリに救われた。2-0のゴールはまさにお手のものだった。





ルクミ 6：アタランタは右サイドでのオーバーラップをうまく使い、彼は多くの対応を迫られた。ビルドアップではミスが目立ったが、デ・ケテラエルへのマークでは最終的に常に上回った。





チェリク 6.5：スパレッティお気に入りのジョーカーは、今回は攻撃面で決定的な働きを見せた。そう珍しくない攻め上がりのひとつでベッラノーヴァより先に動き、エリア中央へ送ったボールをコンセイソンがゴールに変えた。





マッケニー 6.5：どこにでも現れる存在であり、このチームの真のバランサー。攻守をつなぎ、前に出て、カバーにも入る。ロカテッリが長く不在でも、彼がピッチにいる限り問題は少ない。

（86分 ヴォルテマーデ 採点なし）





ドウグラス・ルイス 5.5：サマルジッチに消されがちで、縦への展開を探る場面ではしばしば苦しみ、あまりに平板なボール回しを選ぶことが多かった。後半は持ち直したが、ユヴェントスでのこの「第二の人生」において、彼自身が示してきたより大きなインパクトには届かなかった。





コンセイソン 7：NEC戦の5-0でも、曖昧で試合への関与が薄いとして批判されていたが、今回はチコが誰もが期待するパフォーマンスを披露した。常に仕掛けを狙い、縦への突破を試み、そして今回はついに、チェリクのアシストから最初の枠内シュートをゴールにつなげた。

（72分 ジェグロヴァ 6.5：好調ぶりを改めて示し、今回はセットプレーからのアシストで再び結果を残した。）





アライベゴヴィッチ 5.5：最後までスイッチが入らず、ペナルティーエリア外から放った数少ないシュートもいずれも教科書どおりで、守備陣に簡単にはね返された。スタッツ好きのために言えば、xGは0.02。彼のような選手としてはあまりに少ない。

（45分 サール 6：ピッチ上での動きを見ていると、トリノ時代のマテュイディを思い出させる。とにかくよく走り、チャンスがあればシュートも狙ったが、カルネセッキに阻まれた。）





ニコ・ゴンサレス 5.5：NEC戦の鮮やかな出来からは一歩後退。ただし、スパレッティがまたしても役割を変え、ウイングバック気味の幅広い位置に置き、大きな守備タスクを与えたことは言っておくべきだ。

（72分 コープマイネルス 6：ドウグラス・ルイスの隣でゲームメーク役に入り、今回はよりスムーズに最終ラインからボールを前進させるうえで貴重な助けとなった）





コロ・ムアニ 6.5：立ち上がりから飛ばし、試合最初のシュートも開始数分で彼が放ったものだった（その後オフサイドで取り消されたが）。ただ、この試合のハイライト2つは彼にとって最高のものではない。ひとつ目は守備面で、ヴィカーリオの代わりにゴールライン上でクリステンセンのヘディングをかき出した場面。ふたつ目はカルネセッキとの1対1を止められた場面だ。明らかに調子を上げており、交代時にはスタジアムもそれを認めた。

（89分 ケリー 採点なし）





監督：ルチアーノ・スパレッティ 6.5：試合の読みが非常に的確で、先発に多くのジョーカーを抱えていたことで、試合中でもアタランタの出方にうまく適応した。交代策のマネジメントも良く、彼のチームは実際のところほとんど何もリスクを負わなかった。



