以下、ユヴェントス対アタランタ、セリエA2026-27シーズン第5節のビッグマッチでプレーした主役たちの採点をお届けする。
ユヴェントス対アタランタ、CM採点：ブレーメルは圧巻、コロ・ムアニはゴールだけが足りない。カルネセッキがサッリにとって唯一の喜びだ
ユヴェントス採点
ヴィカーリオ 6：アタランタはほとんど脅威を与えられず、彼にとっては通常業務のような一日となった。後半のロウの右足シュートによく対応し、ペナルティーエリア内に入ってくるボールを管理。ハイボールにも飛び出し、守備陣にも的確な指示を送った。
カルル 5.5：ロウはインテルの中盤のライン間で最もアクティブな存在で、その斜めの動きとポジショニングによって何度も対応を強いられた。さらに31分には、ペナルティーエリア内での明白なホールディングをズッフェルリが見逃し、助けられた。
ブレーメル 7：クルストヴィッチを完封し、相手に見せ場を作らせなかった。守備ラインを統率し、実際のところほとんどピンチを招かなかった。前半終了間際にはロウへの危険なファウルでイエローカード相当のプレーもあったが、ズッフェルリに救われた。2-0のゴールはまさにお手のものだった。
ルクミ 6：アタランタは右サイドでのオーバーラップをうまく使い、彼は多くの対応を迫られた。ビルドアップではミスが目立ったが、デ・ケテラエルへのマークでは最終的に常に上回った。
チェリク 6.5：スパレッティお気に入りのジョーカーは、今回は攻撃面で決定的な働きを見せた。そう珍しくない攻め上がりのひとつでベッラノーヴァより先に動き、エリア中央へ送ったボールをコンセイソンがゴールに変えた。
マッケニー 6.5：どこにでも現れる存在であり、このチームの真のバランサー。攻守をつなぎ、前に出て、カバーにも入る。ロカテッリが長く不在でも、彼がピッチにいる限り問題は少ない。
（86分 ヴォルテマーデ 採点なし）
ドウグラス・ルイス 5.5：サマルジッチに消されがちで、縦への展開を探る場面ではしばしば苦しみ、あまりに平板なボール回しを選ぶことが多かった。後半は持ち直したが、ユヴェントスでのこの「第二の人生」において、彼自身が示してきたより大きなインパクトには届かなかった。
コンセイソン 7：NEC戦の5-0でも、曖昧で試合への関与が薄いとして批判されていたが、今回はチコが誰もが期待するパフォーマンスを披露した。常に仕掛けを狙い、縦への突破を試み、そして今回はついに、チェリクのアシストから最初の枠内シュートをゴールにつなげた。
（72分 ジェグロヴァ 6.5：好調ぶりを改めて示し、今回はセットプレーからのアシストで再び結果を残した。）
アライベゴヴィッチ 5.5：最後までスイッチが入らず、ペナルティーエリア外から放った数少ないシュートもいずれも教科書どおりで、守備陣に簡単にはね返された。スタッツ好きのために言えば、xGは0.02。彼のような選手としてはあまりに少ない。
（45分 サール 6：ピッチ上での動きを見ていると、トリノ時代のマテュイディを思い出させる。とにかくよく走り、チャンスがあればシュートも狙ったが、カルネセッキに阻まれた。）
ニコ・ゴンサレス 5.5：NEC戦の鮮やかな出来からは一歩後退。ただし、スパレッティがまたしても役割を変え、ウイングバック気味の幅広い位置に置き、大きな守備タスクを与えたことは言っておくべきだ。
（72分 コープマイネルス 6：ドウグラス・ルイスの隣でゲームメーク役に入り、今回はよりスムーズに最終ラインからボールを前進させるうえで貴重な助けとなった）
コロ・ムアニ 6.5：立ち上がりから飛ばし、試合最初のシュートも開始数分で彼が放ったものだった（その後オフサイドで取り消されたが）。ただ、この試合のハイライト2つは彼にとって最高のものではない。ひとつ目は守備面で、ヴィカーリオの代わりにゴールライン上でクリステンセンのヘディングをかき出した場面。ふたつ目はカルネセッキとの1対1を止められた場面だ。明らかに調子を上げており、交代時にはスタジアムもそれを認めた。
（89分 ケリー 採点なし）
監督：ルチアーノ・スパレッティ 6.5：試合の読みが非常に的確で、先発に多くのジョーカーを抱えていたことで、試合中でもアタランタの出方にうまく適応した。交代策のマネジメントも良く、彼のチームは実際のところほとんど何もリスクを負わなかった。
アタランタ採点
カルネセッキ 6.5：コロ・ムアニに対する2本の対応は、このポジションで最高級と言える出来。1本目は反射神経、2本目は飛び出しのタイミングが見事だった。マッケニーのヘディングへの対応、そして終盤のコロ・ムアニとの1対1を止めた場面はまさに神がかり的だったが、コンセイソンとブレーメルのゴールについては本当にどうすることもできなかった。
ベッラノーバ 5.5：前半序盤に何度か力強い持ち上がりを見せたが、その後は彼も失速し、前に出ていけなくなった。コンセイソンのゴールの場面では、チェリクに簡単にクロスを上げさせてしまい、失点に関与した。
スカルヴィーニ 5：コンセイソンへの対応ではベルナスコーニを助けて挟み込む場面もあり、その点は良かった。ただ、何度も最終ラインを崩してしまい、その背後に大きなスペースを空け、味方に余計な負担を強いた。アタランタはゾーンで守っていたが、ブレーメルの2-0の場面ではその動きを感じ取れず、先に入られてしまった。
クリステンセン 6：今季初めて先発に復帰し、コロ・ムアニへのマークでは好パフォーマンスを見せた。前半序盤にもらったイエローカードにも動じず、ビルドアップ局面では常に味方にシンプルなパスコースを提供していた。同点ゴールになりかけた場面では、まさにそのコロ・ムアニにゴールライン上で阻まれた。
ベルナスコーニ 5：失点場面では背後に抜けたコンセイソンを完全に見失っており、厳しく責められるべきミスだった。1対1では踏ん張ったが、攻撃面での押し上げは非常に少なかった。
サマルジッチ 5.5： 止まったボールのキック精度は研究対象に値するほどで、アタランタの大半の決定機はすべてCKやセットプレーから生まれていた。一方で、FWの背後でプレーする局面では、いまだに波が大きすぎる。
（63分 ラスパドーリ 5.5： サッリは30分の出場で彼を4つの異なるポジションに配置したが、当然ながらうまく試合に入れなかった）
ケシエ 5： ダイナミズムをもたらせる中盤の選手として期待されたが、コンディション面の遅れはまだ大きく、最終的にはチームメートが彼の分まで走らされることになった。
（73分 ガエターノ 5.5： サッリはこのケシエを優先したが、彼自身もピッチに入ってから、あまりに教科書的なゲームメークしかできず、その判断が間違っていたとは示せなかった）。
エデルソン 6： いつもよりシンプルで横方向の配球が多かったが、相変わらずミスは非常に少なく、味方からの信頼も100％だった。
デ・ケテラーレ 5.5：良い入りを見せ、スペースを探し、足元でボールを引き出し、チェリクやルクミに仕掛けようとしていたが、その輝きは長く続かず、徐々に自ら試合から遠ざかってしまった。
クルストヴィッチ 5：ブレーメルとルクミに封じられたうえ、アタランタの後方からのビルドアップも助けられなかった。自分のところに入ってくる数少ないボールを、うまく収めることができなかったからだ。
（73分 スカマッカ 6：少なくとも交代した選手よりは動きがあり、前向きだった。数回の落としに加え、ボックス内でのポジショニングもより奥行きをもたらした）
ロウ 6.5：ボールを持っていない時の動きが最も活発で、ユヴェントスの選手たちにルールの限界を超えてでも止めに行かせるほどだった。唯一うまくフリーになれた場面では、ビカーリオに阻まれた。
（84分 エルマス 採点なし）
監督、マウリツィオ・サッリ 5：アタランタは、まだ土台すら据えられていないほどの未完成な建設現場、そんな印象だ。まだ彼のチームではなく、おそらく現時点では誰を起用するのがベストなのかも、まだ見極め切れていない。
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