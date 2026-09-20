ユヴェントス-アタランタ 2-0





得点者 - コンセイソン、ブレーメル





ゴールと主なプレー -





88分 - ヴォルテマーデとコロ・ムアニの連係から、今日は非常にキレのあるフランス人FWのゴールをカルネセッキだけが阻止した





77分 - ブレーメルが試合を決める！ 右CKからブラジル人DFが打点の高いヘディング。2-0





75分 - ジェグロヴァからサールへ、ダイレクトで放ったシュートにカルネセッキが隅へ飛んでセーブ





70分 - ニコ・ゴンサレスが力強い突破を見せるも、シュートの瞬間にスリップ





64分 - クリステンセンの決定的なヘディングを、コロ・ムアニがゴールライン上でクリア！





59分 - ニコ・ゴンサレスのクロスにマッケニーがヘディング、カルネセッキがはじき返す





55分 - ユヴェントスの素晴らしい攻撃。コロ・ムアニがコンセイソンへ送るが、ベッラノーヴァがポルトガル人FWより先に触る





50分 - ヴィカーリオがロウのクロス気味のシュートをセーブ。ここまででアタランタ最大のチャンスだ





47分 - 後半最初のチャンス。CKからニコ・ゴンサレスがヘディングを放つも、ボールはわずかに外れる





30分 - アウェーのアタランタが猛抗議。ロウに対するカルルのペナルティーエリア内での引っ張りがあった。インテルの選手のユニフォームは目に見えて引っ張られていたが、主審とVARはPKを与える要件を満たしていないと判断した。





28分 - 再びチェリクが左から折り返し、完璧なマイナスのボールを受けたコンセイソンがカルネセッキを破って1-0！





14分 - チェリクのクロスに、コロ・ムアニは合わせられない





4分 - コンセイソンからゴンサレスへ、スカルヴィーニがすべてを防ぐ





2分 - コロ・ムアニの個人技から狙い澄ました右足シュート。カルネセッキが最初のセーブを見せる