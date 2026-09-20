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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gervasio
翻訳者：

ユヴェントス対アタランタは2-0。コンセイソンとブレーメルが得点し、スパレッティはセリエAでも勝利に復帰。サッリ率いるチームは3連敗となった

ユヴェントス 対 アタランタ
ユヴェントス
アタランタ
セリエ A

説得力のあるユベントスが、セリエA第5節でアタランタを2-0で下した。コンセイソンの左足弾とブレーメルのヘディング弾で、ユベントスはNEC相手にヨーロッパリーグで快勝した試合に続き、2連勝を飾った。 スパレッティはサッスオーロ戦での大敗後、再び継続性を取り戻し、試合を通して関与し続けたコロ・ムアニからも好材料を得た。


サッリ率いるチームにとっては、またしても期待外れの一戦となった。ローマ戦、さらにホームでのカリアリ戦に敗れた後、トリノでも黒星を喫し、チャンスらしい場面はわずか数回にとどまった。中断期間はアタランタにとって、この流れを変え、低速で始まったシーズンにひねりを加える時間としなければならない。

  • ゴールと主なプレー

    ユヴェントス-アタランタ 2-0


    得点者 - コンセイソン、ブレーメル


    ゴールと主なプレー -


    88分 - ヴォルテマーデとコロ・ムアニの連係から、今日は非常にキレのあるフランス人FWのゴールをカルネセッキだけが阻止した


    77分 - ブレーメルが試合を決める！ 右CKからブラジル人DFが打点の高いヘディング。2-0


    75分 - ジェグロヴァからサールへ、ダイレクトで放ったシュートにカルネセッキが隅へ飛んでセーブ


    70分 - ニコ・ゴンサレスが力強い突破を見せるも、シュートの瞬間にスリップ


    64分 - クリステンセンの決定的なヘディングを、コロ・ムアニがゴールライン上でクリア！


    59分 - ニコ・ゴンサレスのクロスにマッケニーがヘディング、カルネセッキがはじき返す


    55分 - ユヴェントスの素晴らしい攻撃。コロ・ムアニがコンセイソンへ送るが、ベッラノーヴァがポルトガル人FWより先に触る


    50分 - ヴィカーリオがロウのクロス気味のシュートをセーブ。ここまででアタランタ最大のチャンスだ


    47分 - 後半最初のチャンス。CKからニコ・ゴンサレスがヘディングを放つも、ボールはわずかに外れる


    30分 - アウェーのアタランタが猛抗議。ロウに対するカルルのペナルティーエリア内での引っ張りがあった。インテルの選手のユニフォームは目に見えて引っ張られていたが、主審とVARはPKを与える要件を満たしていないと判断した。


    28分 - 再びチェリクが左から折り返し、完璧なマイナスのボールを受けたコンセイソンがカルネセッキを破って1-0！


    14分 - チェリクのクロスに、コロ・ムアニは合わせられない


    4分 - コンセイソンからゴンサレスへ、スカルヴィーニがすべてを防ぐ


    2分 - コロ・ムアニの個人技から狙い澄ました右足シュート。カルネセッキが最初のセーブを見せる

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  • 試合記録


    ユヴェントス（4-2-3-1）: ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ルクミ、チェリク；マッケニー、ドウグラス・ルイス；コンセイソン（72分 ジェグロヴァ）、アラジベゴヴィッチ（46分 サール）、ニコ・ゴンサレス（72分 コープマイネルス）；コロ・ムアニ（88分 ケリー）。監督：ルチアーノ・スパレッティ


    アタランタ（4-3-3）: カルネセッキ；ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、クリステンセン、ベルナスコーニ；サマルジッチ（64分 ラスパドーリ）、ケシエ（72分 ガエターノ）、エデルソン；デ・ケテラエル、クルストヴィッチ（72分 スカマッカ）、ロウ（84分 エルマス）。監督：マウリツィオ・サッリ


    警告 - クリステンセン、コンセイソンケシエ


    退場 -

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