カール＝ハインツ・リードレが、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍する同胞ニック・ヴォルテマーデについて語った。ラツィオ、ドイツ代表、ボルシア・ドルトムントでプレーした元FWは、「彼は伝統的なセンターフォワードというより、9番半のタイプだ。とても長身なのは確かだが、繊細な足元の技術を持っている。ゴールがどこにあるかは、しっかり分かっている選手だよ。かなりユニークな特徴を備えている。ドイツの9番タイプと比べるのは難しいね。むしろ、もちろん単純比較はできないけれど、いくつかの動きは若い頃のイブラヒモヴィッチを思い出させる。ただ、イブラはイブラだけどね…」