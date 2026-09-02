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Goal.com
ライブ
cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントスよ、リドルの言葉を聞け。「ヴォルテマーデは9番と10番の中間のような選手で、若き日のイブラヒモビッチを思い出させる。15ゴールは決められる」

ユヴェントス
ニック・ヴォルテマーデ

元ドイツ人FWが、ユヴェントスの新戦力となった同胞について語った。

カール＝ハインツ・リードレが、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍する同胞ニック・ヴォルテマーデについて語った。ラツィオ、ドイツ代表、ボルシア・ドルトムントでプレーした元FWは、「彼は伝統的なセンターフォワードというより、9番半のタイプだ。とても長身なのは確かだが、繊細な足元の技術を持っている。ゴールがどこにあるかは、しっかり分かっている選手だよ。かなりユニークな特徴を備えている。ドイツの9番タイプと比べるのは難しいね。むしろ、もちろん単純比較はできないけれど、いくつかの動きは若い頃のイブラヒモヴィッチを思い出させる。ただ、イブラはイブラだけどね…」

  • 「ヴォルテマーデは流動的で多才なアタッカーだ。セカンドトップとして入ることもできるし、4-4-2のような形でコロ・ムアニと2トップを組むこともできる」とリドルは続けた。「スパレッティの信頼を感じられれば、2桁得点に乗せるだろう。できれば15点前後までいくかもしれない」





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