ユヴェントスはUEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）基準を満たすため、6月30日までに約1200万～1300万ユーロの売却益が必要だ。そのため、育成組織出身の有望選手を放出する可能性もある。





最有力候補とされるのは、2003年生まれのMFファビオ・ミレッティだ。トップチームで106試合3得点をマークしており、売却益を迅速に得る手段として注目される。ユース出身のため、移籍金はほぼ全額が利益となる。 また、2027年6月30日までに1億ユーロ相当の選手売却も必要だ。