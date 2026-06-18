ユヴェントスはUEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）基準を満たすため、6月30日までに約1200万～1300万ユーロの売却益が必要だ。そのため、育成組織出身の有望選手を放出する可能性もある。
最有力候補とされるのは、2003年生まれのMFファビオ・ミレッティだ。トップチームで106試合3得点をマークしており、売却益を迅速に得る手段として注目される。ユース出身のため、移籍金はほぼ全額が利益となる。 また、2027年6月30日までに1億ユーロ相当の選手売却も必要だ。
ユヴェントスはUEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）基準を満たすため、6月30日までに約1200万～1300万ユーロの売却益が必要だ。そのため、育成組織出身の有望選手を放出する可能性もある。
最有力候補とされるのは、2003年生まれのMFファビオ・ミレッティだ。トップチームで106試合3得点をマークしており、売却益を迅速に得る手段として注目される。ユース出身のため、移籍金はほぼ全額が利益となる。 また、2027年6月30日までに1億ユーロ相当の選手売却も必要だ。
ボローニャとフィオレンティーナが具体的な関心を示している。両クラブはすでにユヴェントスと接触し、移籍の可能性を模索。市場での争奪戦が予想される。
ユヴェントスは完全移籍のみ容認し、移籍金を1500万ユーロ以上と設定。レンタルは売却益が出ないため拒否する。両クラブの競争が激化すれば、移籍金さらに上昇の可能性もある。
財政面と移籍戦略の兼ね合いから、ミレッティの去就はユヴェントスにとって依然として重要な課題だ。