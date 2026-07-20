イタリアの若手FWディエゴ・プーニョ（2006年生まれ）が、ユヴェントス・ネクスト・ジェンからアヤックスへレンタル移籍することが決まった。
Getty Images
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ユヴェントスは2006年生まれのディエゴ・プーニョのアヤックスへの移籍を発表した。ロレンツォ・ルッカ、ダニエレ・ルガーニに続き、アムステルダムへ移籍する3人目のイタリア人選手となる。
ユヴェントスのプレスリリース
ユヴェントスは声明で、FWディエゴ・プーニョが来シーズン、アヤックスへ期限付き移籍すると発表した。2006年生まれの彼は2021年に加入し、ユースで成長。2024年12月にはレッチェでのセリエAアウェー戦でトップチームデビュー。昨季は『ネクスト・ジェン』で9試合2得点を記録しました」。
アヤックスの3人目のイタリア人選手
ディエゴ・プニョは、アヤックス史上3人目のイタリア人選手となる。 彼に先立ち、2023/2024シーズンにピサからレンタル移籍したFWロレンツォ・ルッカ（16試合2得点）と、2024/2025シーズンにユヴェントスから加入したDFダニエレ・ルガーニ（26試合1得点）が同チームでプレーしている。
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