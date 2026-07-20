ユヴェントスは声明で、FWディエゴ・プーニョが来シーズン、アヤックスへ期限付き移籍すると発表した。2006年生まれの彼は2021年に加入し、ユースで成長。2024年12月にはレッチェでのセリエAアウェー戦でトップチームデビュー。昨季は『ネクスト・ジェン』で9試合2得点を記録しました」。