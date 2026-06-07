ユヴェントスは、PSGのランダル・コロ・ムアニ獲得へ「総力戦」に打って出る前に、アレクサンダー・ソルロスの移籍目前。

ソルロットだけではない。ユヴェントスはパリ・サンジェルマンのコロ・ムアニ獲得も狙う。 フランス代表のムアニは、以前からユベントスの首脳陣が注目する“夢のターゲット”で、2024-25シーズン後半に同クラブへレンタル移籍し22試合10得点をマーク。今もトリノを理想的な移籍先と考えている。

2025-26シーズンはトッテナムへレンタルされたが、イタリアへの完全移籍が現実味を帯びている。PSGは売却に前向きながら、4000万ユーロの評価額では妥協しない。ただし、報道によると支払い方法には柔軟に対応する姿勢を示している。