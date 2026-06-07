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Kolo Muani Sorloth JuventusGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

ユヴェントスは、PSGのランダル・コロ・ムアニ獲得へ「総力戦」に打って出る前に、アレクサンダー・ソルロスの移籍目前。

移籍情報
アレクサンデル・セルロート
ランダル・コロ・ムアニ
ユヴェントス
パリ・サンジェルマン
セリエ A
アトレティコ・マドリー
トッテナム
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ

ユヴェントスは新シーズンに向け、攻撃陣の刷新を目指し、移籍市場で大規模な補強に備えている。まずはアトレティコ・マドリードのFWアレクサンダー・ソルロスを最優先で獲得し、その後パリ・サンジェルマンのランダル・コロ・ムアニを狙う。

  • ソルロス協定の締結が目前に迫っている

    『トゥットメルカート』によると、ユヴェントスはソルロスとの交渉で最終段階に入り、本人とは4年契約で合意済み。

    ただし、アトレティコ・マドリードが3000万ユーロ超の移籍金を要求しており、合意が最後のハードルとなっている。両クラブの関係は良好で、ユヴェントスは昨季レンタル移籍していたニコ・ゴンサレスの状況を踏まえ、移籍金を調整したい考えだ。

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  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    コロ・ムアニ獲得への総力戦

    ソルロットだけではない。ユヴェントスはパリ・サンジェルマンのコロ・ムアニ獲得も狙う。 フランス代表のムアニは、以前からユベントスの首脳陣が注目する“夢のターゲット”で、2024-25シーズン後半に同クラブへレンタル移籍し22試合10得点をマーク。今もトリノを理想的な移籍先と考えている。

    2025-26シーズンはトッテナムへレンタルされたが、イタリアへの完全移籍が現実味を帯びている。PSGは売却に前向きながら、4000万ユーロの評価額では妥協しない。ただし、報道によると支払い方法には柔軟に対応する姿勢を示している。

  • 退団するヴラホヴィッチの後任

    エースのドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約交渉が決裂し、フリー移籍での退団が確定。そのため、即戦力フォワード2人の獲得が急務となった。年俸800万ユーロを求めるヴラホヴィッチと、600万ユーロを提示したクラブの隔たりは埋まらなかった。


  • Luciano SpallettiGetty Images

    チーム全体の再編成

    ユヴェントスは攻撃だけでなく守備の要も再構築している。リヴァプールのGKアリソン獲得を断念し、アストン・ヴィラのエミリアーノ・マルティネスにターゲットを切り替えた。プレシーズンまでにルチアーノ・スパレッティ監督に戦力を整え、来季セリエAでの支配を取り戻す狙いだ。