ユヴェントスとジェノアは、ジェフ・エカトールをユヴェントスへ移籍させるため交渉を続けている。ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、移籍が成立した場合、ジェノアは昨季ユヴェントス・ネクスト・ジェンで10得点を挙げたサイドバック、デビッド・プツカを獲得する見込みだ。 エカトールは、ユヴェントスSDで元ジェノア所属のマルコ・オットリーニ氏、新CEOジョヴァンニ・カルネヴァーリ氏、ルチアーノ・スパレッティ監督から高く評価されている。 2006年生まれの彼はジェノアで57試合5得点を記録。ユヴェントスは今後数年間で飛躍すると期待しており、チーム内の「イタリア人軸」の一人とも見込んでいる。
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ユヴェントスは、ナポリも興味を示すエカトールとの交渉を続けている。
ジェノア、勝ち点なし
一方、ユヴェントスがパルマへ放出したジョヴァンニ・ダッファラは今回の移籍に関与しない。2004年生まれの同選手は午後にメディカルチェックのためコレッキオに到着し、加入が決定した。 ユヴェントスとパルマは、2004年生まれのGKタルディーニの移籍で合意した。同選手は昨年、アヴェッリーノでセリエBのプレーオフに進出した。 ビエッレーゼとユヴェントス下部で育った彼は、500万ユーロの完全移籍でクエスタ監督率いるパルマへ。買い戻し条項はなし。数週間の交渉の末、合意に達し、黄と青のユニフォームでセリエAに挑戦する。
ナポリも気に入っている
しかし、ユヴェントスだけではない。ナポリもエカトールに興味を示しており、ナポリのスポーツディレクター、ジョヴァンニ・マンナはジェノアのスポーツディレクター、ディエゴ・ロペスと交渉した。