一方、ユヴェントスがパルマへ放出したジョヴァンニ・ダッファラは今回の移籍に関与しない。2004年生まれの同選手は午後にメディカルチェックのためコレッキオに到着し、加入が決定した。 ユヴェントスとパルマは、2004年生まれのGKタルディーニの移籍で合意した。同選手は昨年、アヴェッリーノでセリエBのプレーオフに進出した。 ビエッレーゼとユヴェントス下部で育った彼は、500万ユーロの完全移籍でクエスタ監督率いるパルマへ。買い戻し条項はなし。数週間の交渉の末、合意に達し、黄と青のユニフォームでセリエAに挑戦する。







