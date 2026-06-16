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ユヴェントスは、アルゼンチン代表でアストン・ヴィラ所属のGKエミ・マルティネス獲得を目指している。クラブのレジェンド、ディノ・ゾフも期待を寄せている。
ディブへの象徴的な支援
ユヴェントスで成功する要素を知り尽くすゾフは、アストン・ヴィラの正GKマルティネスを高く評価している。奇行や激しい気性でも知られるマルティネスだが、ゾフは名門にとって最も重要なのは彼の生来のゴールキーパー能力だと考える。
1982年W杯優勝経験者は『トゥットスポルト』の取材に答え、アルゼンチン代表との関連についてこう語った。 「ユヴェントスでは結果がすべてだ。チームに貢献する限り、ピッチ上で選手は自由に振る舞える。ゴールキーパーがどんな性格でも構わない。神が命じるようにセーブできればいい。このアルゼンチン人はプレミアリーグでも代表でもその力を示している。彼は私をワクワクさせる」とゾフは語った。
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マルティネス、トリノ移籍へ前進
33歳のベテランGKは、ユヴェントス加入で口頭合意と報じられている。イングランドでの成功を受け、セリエAで力を試したいと強い意欲を示している。
移籍実現のため、マルティネスは年俸減も辞さない構えだ。ビアンコネリの給与体系に合わせて減俸を受け入れ、アストン・ヴィラでのヨーロッパリーグでの活躍を経て、このイタリアの名門をキャリアの次の舞台と位置づけている。
アルゼンチン、開幕戦にマルティネスが加わる
イタリア移籍が噂されるマルティネスだが、今は代表戦に集中している。骨折した薬指のため2026年W杯アルジェリア戦の出場が懸念されていた。
しかしリオネル・スカローニ監督は「エミリアーノは大丈夫だ。明日も出場可能だ。昨日や一昨日と同じ調子であれば、彼は出場するだろう」と状態に問題がないことを確認した。
この知らせは、予選でつかんだ勢いを維持したいアルビセレステに安堵をもたらした。
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ヴラホヴィッチをめぐる難題
ゾフはGK問題に加え、ドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就にも言及した。セルビア人FWはコンディション不良で起用が不安定で、財政再建中のユベントスは彼の将来について判断を迫られている。
「昨季の試合から今回の負傷まで、出場時間が少ないので総合的に評価するのは難しい。私は彼を高く評価している。優れたセンターフォワードだ。残留するかは、彼の出場可能状況を見てユヴェントスが判断することになる」とゾフは元フィオレンティーナ所属の選手について語った。