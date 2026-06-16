イタリア移籍が噂されるマルティネスだが、今は代表戦に集中している。骨折した薬指のため2026年W杯アルジェリア戦の出場が懸念されていた。

しかしリオネル・スカローニ監督は「エミリアーノは大丈夫だ。明日も出場可能だ。昨日や一昨日と同じ調子であれば、彼は出場するだろう」と状態に問題がないことを確認した。

この知らせは、予選でつかんだ勢いを維持したいアルビセレステに安堵をもたらした。