2023年7月、トリノにはクリスティアーノ・ジュントーリが着任。彼はファビオ・パラティチと同様、広範な権限を持つ「現場派」幹部だ。 ナポリから移籍した彼の報酬は、23-24シーズンが290万ユーロ、24-25シーズンが230万ユーロ。契約早期解除の退職金85万ユーロを合わせ、2シーズンで約600万ユーロとなる。 ジュントーリ退任後、元トゥールーズのコモリが後任に就いた。契約ボーナス95万ユーロ、2025-26シーズン推定年俸約300万ユーロ。当初はゼネラルディレクター、11月からはCEOとして就任する。





アリヴァベーネ、スカナヴィーノ、ジュントーリ、コモッリの4人で5シーズン約1,500万ユーロ。同じ期間、コッパ・イタリア優勝を目指し、移籍市場に約3億5,000万ユーロを投入した（売却益除く）。







