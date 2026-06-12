ユヴェントスは経営陣を再編し、ダミアン・コモリ前CEOに代わりジョヴァンニ・カルネヴァリが就任した。これを受け『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、マウリツィオ・アリヴァベーネからコモリまで過去6年の経営陣報酬を検証した。 フェラーリ出身のアリヴァベーネは2021年6月から2023年1月まで在任し、1年半で総額200万ユーロの報酬を得た。 後任のマウリツィオ・スカナヴィーノ氏（エルカン氏のもう一人の側近）は財務再建とCEO権限を任され、22-23後半期に60万ユーロ、 2023-24年度は120万ユーロ、2024-25年度は80万ユーロで、合計260万ユーロとなる、と同紙は報じている。
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ユヴェントスは過去5年間、幹部4人（アリヴァベーネ、スカナヴィーノ、ジュントーリ、コモッリ）に約1500万ユーロを支払った。
2023年7月、トリノにはクリスティアーノ・ジュントーリが着任。彼はファビオ・パラティチと同様、広範な権限を持つ「現場派」幹部だ。 ナポリから移籍した彼の報酬は、23-24シーズンが290万ユーロ、24-25シーズンが230万ユーロ。契約早期解除の退職金85万ユーロを合わせ、2シーズンで約600万ユーロとなる。 ジュントーリ退任後、元トゥールーズのコモリが後任に就いた。契約ボーナス95万ユーロ、2025-26シーズン推定年俸約300万ユーロ。当初はゼネラルディレクター、11月からはCEOとして就任する。
アリヴァベーネ、スカナヴィーノ、ジュントーリ、コモッリの4人で5シーズン約1,500万ユーロ。同じ期間、コッパ・イタリア優勝を目指し、移籍市場に約3億5,000万ユーロを投入した（売却益除く）。