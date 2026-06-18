『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、新たに候補に挙がったのは、アル・ヒラルMFで元ラツィオ所属選手（兄）のヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチだ。PKに強くビルドアップも得意な29歳セルビア人GKで、ナポリから移籍すると噂される。同紙は、コンティナーサ（ユヴェントス本拠地）も情報を集めていると伝える。





トリノで5シーズン過ごした彼にとって、ユベントスのユニフォームでピエモンテに戻るのは大きな挑戦だ。



