エミリアーノ・“ディブ”・ アストン・ヴィラはマルティネスに1000万～1500万ユーロ以上の移籍金を要求。ユヴェントス新CEOカルネヴァリは33歳のマルティネスのデータを精査する一方、SDオットリーニとより低コストな候補も探している。
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ユヴェントスは突飛にもミリンコヴィッチ＝サヴィッチをGKで起用する案を検討。ナポリはヴィカリオに注目。
イデア・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、新たに候補に挙がったのは、アル・ヒラルMFで元ラツィオ所属選手（兄）のヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチだ。PKに強くビルドアップも得意な29歳セルビア人GKで、ナポリから移籍すると噂される。同紙は、コンティナーサ（ユヴェントス本拠地）も情報を集めていると伝える。
トリノで5シーズン過ごした彼にとって、ユベントスのユニフォームでピエモンテに戻るのは大きな挑戦だ。
ナポリもヴィカリオ獲得に名乗りを上げる
ルチアーノ・スパレッティ監督はGKを最優先とし、ユヴェントスは数カ月間アリソンと合意していた。 しかしリヴァプールが方針を変え、放出しないことを決定。これによりユヴェントスは再び動き出した。候補には「ディブ」ことマルティネス、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチに加え、アトレティコのオブラクやトッテナムのヴィカリオも残っている。 ヴィカリオにはナポリも興味を示しているという。