ユヴェントスはトゥラムの売却益でケシエとロボトカの獲得を狙う。
UEFAとの和解合意と予算制約により、ケシエとロボトカのどちらか1人しか獲得できない状況だ。
『トゥットスポルト』によると、放出候補の筆頭はケフレン・トゥラムで、リヴァプール、PSG、ガラタサライが興味を示している。ユヴェントスは彼を4000万ユーロ超と評価しており、同程度のオファーがあれば売却を決断する見込みだ。この資金があれば、ケシエとロボトカの両獲りが可能になる。
ユヴェントスはトゥラムの売却益でケシエとロボトカの獲得を狙う。
UEFAとの和解合意と予算制約により、ケシエとロボトカのどちらか1人しか獲得できない状況だ。
『トゥットスポルト』によると、放出候補の筆頭はケフレン・トゥラムで、リヴァプール、PSG、ガラタサライが興味を示している。ユヴェントスは彼を4000万ユーロ超と評価しており、同程度のオファーがあれば売却を決断する見込みだ。この資金があれば、ケシエとロボトカの両獲りが可能になる。
スロバキア人選手を巡る交渉は最も複雑だ。ナポリは2027年満了の契約延長を望んでおり、海外移籍のみ2500万ユーロの解除条項が付く。仮に退団しても、3000万～3500万ユーロ未満で直接のライバルへ放出することは考えにくい。 一方、ケッシーは別の可能性を秘める。争点は年俸だが、元ミランのコートジボワール代表はサウジアラビアの高額契約からセリエA復帰のため大幅減俸も容認している。
一方、ユヴェントスはアンドレア・カンビアソの放出を避けたい考えで、ブレマーも残留を希望。そのため、トゥラムが移籍資金の柱となり、ルチアーノ・スパレッティ監督に高水準の中盤を構築させる最有力候補となっている。