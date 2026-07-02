ユヴェントスはトゥラムの売却益でケシエとロボトカの獲得を狙う。





UEFAとの和解合意と予算制約により、ケシエとロボトカのどちらか1人しか獲得できない状況だ。





『トゥットスポルト』によると、放出候補の筆頭はケフレン・トゥラムで、リヴァプール、PSG、ガラタサライが興味を示している。ユヴェントスは彼を4000万ユーロ超と評価しており、同程度のオファーがあれば売却を決断する見込みだ。この資金があれば、ケシエとロボトカの両獲りが可能になる。



