昨日の騒動を受け、本日ユヴェントスは臨時取締役会でダミアン・コモリ氏の退任とジョヴァンニ・カルネヴァリ氏の就任を発表する。





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12:00 コモリ退任

クラブは「2025年6月に加入したコモリは本日退任した」と発表。

クラブは彼の献身を感謝し、今後の活躍を祈念します。



Comolliはファミリー全員に別れを告げました。「私は即時でCEOを辞任します。 この名門クラブで働く機会を与えてくださったジョン・エルカン氏とエクソール社に感謝します。また、同僚の献身とプロフェッショナリズムに感謝し、新シーズンを迎える男女チームの大成功を祈念します。 最後に、並外れた支援を寄せてくれたビアンコネリのサポーターの皆さんに心からの感謝を捧げます。皆さんこそが、このクラブを唯一無二のものにしています」。





11:45 公式発表：ジョヴァンニ・カルネヴァリ氏が新CEO兼GMに就任

イタリアサッカー界で最も権威と評価のあるマネージャーの一人であるジョヴァンニ・カルネヴァリが新CEO兼GMに就任し、クラブの発展を牽引します。ダミアン・コモリはクラブとの合意により任期を終えました。

トリノ、2026年6月12日—ユヴェントスFCは本日、ジョヴァンニ・カルネヴァリを代表取締役兼ゼネラルマネージャーに任命し、クラブの経営を委ねた。

サッカー界で高く評価される経営者の一人である彼は、卓越したリーダーシップでユヴェントスを導く。キャリアをサッカーに捧げ、経験と責任を重ねてきたジョヴァンニは、現代サッカーの力学と将来展望について幅広い知見を持つ。 特にサッスオーロ・カルチョの成長と確立に大きく貢献し、同クラブはサステナビリティ、イノベーション、人材育成、価値創造の面で模範となりました。また、セリエA理事としてイタリアサッカーの進化にも寄与しました。

「歴史とアイデンティティに満ちたこのクラブの一員となれて光栄です」とカルネヴァリ氏は語った。「クラブ、筆頭株主、ジョン・エルカン氏の信頼に感謝します。責任感を持ち、日々の努力で持続的な成長と成功を築きます。 「クラブの歴史とビアンコネリのサポーターの期待を尊重しつつ、ユヴェントスが国内および国際舞台でますます主役となるよう、クラブのすべての関係者と協力して取り組んでいきます」と、ユヴェントスの新CEOは語った。

ジョヴァンニ氏には、ビアンコネロ・ファミリー全員から温かい歓迎と今後のご活躍をお祈りいたします。





11時45分、サッスオーロもカルネヴァリ氏に別れを告げた。

「U.S.サッスオーロ・カルチョは、ジョヴァンニ・カルネヴァリ氏のクラブ代表取締役兼ゼネラルマネージャー職からの辞任を受け入れたことを発表します。 これにより、ネロヴェルデ（サッスオーロ）の歴史に深く刻まれた道のりは幕を閉じました。クラブを率いた13年間、カルネヴァリはサッスオーロを着実に成長させ、イタリア屈指のクラブとしての地位を確立しました。近年はスポーツでの野心と持続可能性を両立させ、若手育成と堅実な経営で高い評価を得ました。









11.10 書類に署名

コモリとカルネヴァリは書類に署名済みで、正式発表間近とマッテオ・モレットがツイートした。





10:45 取締役会終了

ユヴェントス臨時取締役会が終了。ダミアン・コモリ氏の退任とジョヴァンニ・カルネヴァリ氏の新CEO就任発表を待っている。





10:00 カルネヴァリとスパレッティが接触

10時、ロメオ・アグレスティのツイートで、ジョヴァンニ・カルネヴァリがユヴェントス新CEOに就任することが事実上決まったと伝えられた。トゥットスポルト紙によると、午前中にカルネヴァリとルチアーノ・スパレッティ監督が電話で初接触したという。



