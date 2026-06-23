アトレティコは強制買い取り条項を満たせなかったが、ユヴェントスとの交渉を続け、予定価格3200万ユーロを下回る金額でニコを獲得したいと考えている。現時点でのオファーは2500万ユーロにとどまり、ユヴェントスが関心を持つノルウェー代表FWアレクサンダー・ソルロートの交渉と並行していた。しかしワールドカップ開幕と双方の値下げ拒否で交渉は停滞している。





W杯の活躍で、ジョヴァンニ・カルネヴァリ率いるユヴェントスはさらに慎重になっている。ニコの好調を受け、3000万ユーロを下回るつもりはない。ニコはカルネヴァリとスパレッティの両方から評価されており、残留の可能性も残る。





ただし、放出状況次第では残留の可能性も高い。オペンダ、ゼグロヴァ、デイヴィッドより、スパレッティはニコを高く評価している。他の3人は市場価値が低く、交渉の難航が予想される。