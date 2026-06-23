ニコ・ゴンサレスは、アトレティコ・マドリードでの好調なシーズンに続き、ワールドカップでの活躍でユヴェントスの注目を集めている。 1998年生まれの彼はアルゼンチン代表として2試合に途中出場。アルジェリア戦は55分から、オーストリア戦は65分からピッチに立ち、いずれもチームに好影響を与え、リオネル・スカローニ監督率いる代表チームのハイレベルなプレーを維持した。
リーガと米国での活躍は、特にルチアーノ・スパレッティ監督の心を掴んでいる。
ニコ・ゴンサレスは、アトレティコ・マドリードでの好調なシーズンに続き、ワールドカップでの活躍でユヴェントスの注目を集めている。 1998年生まれの彼はアルゼンチン代表として2試合に途中出場。アルジェリア戦は55分から、オーストリア戦は65分からピッチに立ち、いずれもチームに好影響を与え、リオネル・スカローニ監督率いる代表チームのハイレベルなプレーを維持した。
リーガと米国での活躍は、特にルチアーノ・スパレッティ監督の心を掴んでいる。
2025-26シーズン、ニコ・ゴンサレスは36試合に出場し5得点を挙げた。だが、アトレティコ・マドリードの義務買い取り条件は満たせなかった。 昨夏、ユヴェントスとアトレティコが交わした契約条項をおさらいしよう。 「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、クラブ・アトレティコ・デ・マドリードと、ニコラス・イヴァン・ゴンサレスの競技権を2026年6月30日までの期限付きで100万ユーロで譲渡することで合意した。 契約期間中に特定のスポーツ目標を達成した場合、最大100万ユーロが追加される。また、2025/2026シーズンに定められた条件を満たすと、アトレティコ・マドリードはニコの権利を完全移籍で取得する義務が生じる。 完全移籍時の移籍金は3,200万ユーロで、3年間で分割払いとなる。」
アトレティコは強制買い取り条項を満たせなかったが、ユヴェントスとの交渉を続け、予定価格3200万ユーロを下回る金額でニコを獲得したいと考えている。現時点でのオファーは2500万ユーロにとどまり、ユヴェントスが関心を持つノルウェー代表FWアレクサンダー・ソルロートの交渉と並行していた。しかしワールドカップ開幕と双方の値下げ拒否で交渉は停滞している。
W杯の活躍で、ジョヴァンニ・カルネヴァリ率いるユヴェントスはさらに慎重になっている。ニコの好調を受け、3000万ユーロを下回るつもりはない。ニコはカルネヴァリとスパレッティの両方から評価されており、残留の可能性も残る。
ただし、放出状況次第では残留の可能性も高い。オペンダ、ゼグロヴァ、デイヴィッドより、スパレッティはニコを高く評価している。他の3人は市場価値が低く、交渉の難航が予想される。