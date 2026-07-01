ユヴェントスは売却を迫られていない。カルネヴァリが方針を示す――キャピタルゲインと和解合意の行方。

6月30日、ユヴェントスとUEFAは和解合意（Settlement Agreement）を締結した。本合意は2027/28会計年度末まで有効で、2022/23～2024/25のUEFAフットボール収益規則違反に関連する。主な内容は以下のとおり：





・無条件支払い600万ユーロ。2025/26年度に全額費用計上。

・最大1,400万ユーロの条件付き支払い。ただし、今期および今後2年間の会計年度でUEFAが定める経済基準を満たせなかった場合のみ発生します。同社は現時点で基準を十分に満たすと見込んでおり、追加費用が発生する可能性は低いと考えています。

また、UEFA規定に基づく標準的なスポーツ制限として「リストA」選手総コストの一定上限遵守が求められ、経済・スポーツ基準に重大違反があった場合の追加制裁も定められています。





ユヴェントスは、これらの条件が当初の想定およびUEFAが他クラブに適用するものと実質的に一致すると説明している。 ～2026/27の3会計年度で経済基準を満たせば、同制度から早期卒業できる見込みです。また、2024年12月31日時点と同様に、2025年12月31日時点でもUEFAの「スクワッド・コスト・レシオ」基準を遵守していると報告しています。







