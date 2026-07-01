「現時点で選手を放出する必要はない」。ユヴェントスのジョヴァンニ・カルネヴァリCEOは月曜日、ファビオ・ミレッティを例に挙げつつ、全選手に言及して明確な姿勢を示した。結果としてミレッティは6月30日までに移籍せず、トップチームの他の選手も残留した。 6月30日締めの決算では、2004年生まれのGKジョヴァンニ・ダッファラが売却選手として計上された。彼は昨年アヴェッリーノでセリエBで活躍し、買い戻し条項なしで500万ユーロでパルマへ移籍した。 一方、ユヴェントスはジェフ・エカトールをボーナス込み1800万ユーロ（1600万＋200万）で獲得し、ジェノアから500万ユーロと評価されたダヴィド・プツカの移籍権も得た。
翻訳者：
ユヴェントスは売却を迫られていない。カルネヴァリが方針を示す――キャピタルゲインと和解合意の行方。
和解合意書
6月30日、ユヴェントスとUEFAは和解合意（Settlement Agreement）を締結した。本合意は2027/28会計年度末まで有効で、2022/23～2024/25のUEFAフットボール収益規則違反に関連する。主な内容は以下のとおり：
・無条件支払い600万ユーロ。2025/26年度に全額費用計上。
・最大1,400万ユーロの条件付き支払い。ただし、今期および今後2年間の会計年度でUEFAが定める経済基準を満たせなかった場合のみ発生します。同社は現時点で基準を十分に満たすと見込んでおり、追加費用が発生する可能性は低いと考えています。
また、UEFA規定に基づく標準的なスポーツ制限として「リストA」選手総コストの一定上限遵守が求められ、経済・スポーツ基準に重大違反があった場合の追加制裁も定められています。
ユヴェントスは、これらの条件が当初の想定およびUEFAが他クラブに適用するものと実質的に一致すると説明している。 ～2026/27の3会計年度で経済基準を満たせば、同制度から早期卒業できる見込みです。また、2024年12月31日時点と同様に、2025年12月31日時点でもUEFAの「スクワッド・コスト・レシオ」基準を遵守していると報告しています。
クラブの方針
財政難でも安売りはしない。好条件での売却を優先する。 有利な条件で売れないなら、安売りしてUEFAの制裁金を払うリスクを選ぶほうがましだ。だからこそカルネヴァリはミレッティを放さず、ユヴェントスが要求する1500万から一歩も譲らなかった。これはボローニャの1200万のオファーより300万高い。 ニコ・ゴンサレスの完全移籍でも、ユヴェントスはアトレティコ・マドリードに対し3000万ユーロを要求し、一歩も譲らない。アトレティコの提示は最大2500万ユーロだ。 カルネヴァリが市場に示したメッセージは明確だ。 どの選手にもオファーは受け付けるが、巨額か、一部選手には絶対譲れない金額でのみ放出する。しかも、先週1200万まで跳ね上がったヴラホヴィッチの年俸負担から本日解放されたため、その方針はさらに強まっている。