ユヴェントスは9期連続赤字で、次期も約6300万ユーロの赤字が見込まれる。 原因は2025-26シーズン。CLプレーオフでガラタサライに敗れ、リーグ6位で欧州大会出場を逃した。 収入は5億3000万から4億7100万へ減ったが、原因は欧州での早期敗退だけではない。最低限の目標だったベスト16進出も果たせなかった。トゥットスポルト紙によると、移籍収入も大幅に減少した。
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翻訳者：
ユヴェントスは依然赤字で、コストを10％削減する目標を立てる。カルネヴァリは「奇跡」を起こす必要がある。
商業部門の成長
『トゥットスポルト』紙によると、商業部門の伸びで損失は最小限に留まった。ジープのスポンサー復帰と「ビジット・デトロイト」の収入が貢献した。それでも収支は改善せず、2026-27シーズンも過去1年以上に経費削減が必要だ。 給与総額は微減、減価償却費や有償ローン・手数料も削減されたが、前年度比で約5000万の減少にとどまり、収支均衡には至らなかった。
カーニバルの使命
財務諸表には、ファイナンシャル・フェアプレー違反に対するUEFAの制裁がのしかかる。600万はすでに計上済みだが、残る1400万は今後数年の経済指標達成が条件だ。 チャンピオンズリーグの収入がなければ、カルネヴァリ氏はコストを10％削減するため、移籍市場で奇跡を起こす必要がある。選手を高く売却し、適正価格で補強し、チーム力を高めるのだ。
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