ユヴェントスは9期連続赤字で、次期も約6300万ユーロの赤字が見込まれる。 原因は2025-26シーズン。CLプレーオフでガラタサライに敗れ、リーグ6位で欧州大会出場を逃した。 収入は5億3000万から4億7100万へ減ったが、原因は欧州での早期敗退だけではない。最低限の目標だったベスト16進出も果たせなかった。トゥットスポルト紙によると、移籍収入も大幅に減少した。