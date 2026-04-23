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ユヴェントスはベルナルド・シルバへのオファー準備が整った。一方、バルセロナもマンチェスター・シティのスターのフリー移籍を狙う。
ユヴェントスがマンチェスター・シティの攻撃の要を巡る争いで優位に立つ
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスはシルバを最優先ターゲットとし、マンチェスター・シティに正式オファーを出す準備が整った。アリアンツ・スタジアムでは議論が活発化しているが、本人は移籍報道に距離を置いている。 シルバはユヴェントス移籍に前向きながら、シーズン終盤のタイトル争いに集中するため今は騒ぎを避けたい。それでも、31歳の彼はルチアーノ・スパレッティ監督の戦術に最適な中心選手とされ、ユヴェントスの熱意は冷めていない。
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バルセロナとベンフィカは手強い相手だ
ユヴェントスは、元モナコ所属選手への関心が自分たちだけではないと理解している。バルセロナもシルバ獲得を噂され、カンプ・ノウの魅力は依然として彼の決断に影響している。ベンフィカやガラタサライも名乗りを上げたが、争奪戦はバルサとユヴェントスに絞られつつある。
来シーズンも最高峰でプレーし、クラブと代表で存在感を保ちたいシルバの希望が、この2クラブに絞られた理由だ。
ホルヘ・メンデスの影響
シルバの移籍交渉では、代理人のホルヘ・メンデスが要となる。ユヴェントスは最有力候補の座を維持するため、彼と継続的に実りある話し合いを続けている。目的は、移籍金の調整だけでなく、選手本人のスポーツ面での野心と個人的な要望を満たすプロジェクトを示すことだ。
- AFP
先手を打つ
シルバは今シーズン限りでマンチェスター・シティを退団すると表明済み。ユヴェントスは近々正式オファーを出す方針で、これは計算されたリスクだ。2017年にモナコから加入したポルトガル代表MFは、19のタイトル獲得など伝説的な功績を残して去る。
しかし、夏の移籍市場が開幕するまで待てば、欧州の他クラブが好条件を提示して争奪戦に加わる恐れもある。