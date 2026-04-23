ユヴェントスはベルナルド・シルバへのオファー準備が整った。一方、バルセロナもマンチェスター・シティのスターのフリー移籍を狙う。

ユヴェントスは、元モナコ所属選手への関心が自分たちだけではないと理解している。バルセロナもシルバ獲得を噂され、カンプ・ノウの魅力は依然として彼の決断に影響している。ベンフィカやガラタサライも名乗りを上げたが、争奪戦はバルサとユヴェントスに絞られつつある。

来シーズンも最高峰でプレーし、クラブと代表で存在感を保ちたいシルバの希望が、この2クラブに絞られた理由だ。