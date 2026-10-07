ユヴェントスの関心が事実であることは、代理人フェデリコ・パストレッロがSportmediasetのインタビューで語った言葉からも確認された。「パルミザーニはユヴェントスの候補なのかって？ ユーヴェはすでにこの夏に接触していましたし、海外の多くのクラブやプレミアリーグのクラブからもアプローチがありました。ユヴェントスには、ビカーリオの後ろに置く第2GKとして獲得するかどうかを決められるタイミングがあり、それは一つのチャンスだったでしょう。ただ、これほど若く、これほど優れた選手はプレーしなければならない……。ユヴェントスは、いわば可能性のある候補の一つですし、あとは何が起こるか見ていきましょう」



