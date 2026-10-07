移籍市場で注目を集め、ビッグクラブが獲得を争っている。フロジノーネ、そしてU-21イタリア代表でのロレンツォ・パルミザーニの見事なシーズンは誰の目にも明らかで、同代表は同年代の欧州選手権本大会出場権も獲得。2004年生まれの守護神はビッグクラブのターゲットとなっており、とりわけ将来を見据えて関心を寄せるユヴェントスが熱視線を送っている。ユヴェントスのCEOジョヴァンニ・カルネヴァーリによる「はい、気に入っています」という言葉は、ユーヴェの関心を裏付けるものだ。クラブはよりイタリア人色の強いチーム作りを目指しており、ライバルを出し抜くための戦略もある。今のうちに確保し、来年6月より低い金額でまとめる可能性もある。そして6月まではフロジノーネに残し、2027年夏にその将来を決める考えだ。
ユヴェントスはフロジノーネのパルミザーニを選んだ。その戦略とは。ミランをめぐる噂も。
パルミザーニのユベントス移籍、代理人が確認
ユヴェントスの関心が事実であることは、代理人フェデリコ・パストレッロがSportmediasetのインタビューで語った言葉からも確認された。「パルミザーニはユヴェントスの候補なのかって？ ユーヴェはすでにこの夏に接触していましたし、海外の多くのクラブやプレミアリーグのクラブからもアプローチがありました。ユヴェントスには、ビカーリオの後ろに置く第2GKとして獲得するかどうかを決められるタイミングがあり、それは一つのチャンスだったでしょう。ただ、これほど若く、これほど優れた選手はプレーしなければならない……。ユヴェントスは、いわば可能性のある候補の一つですし、あとは何が起こるか見ていきましょう」
パルミザーニのコスト
フロジノーネのマウリツィオ・スティルペ会長は「いろいろな噂は耳にしているが、試合を見に来るスカウト以外で、実際のオファーは何もない。具体的な話はない」と否定しているものの、何らかの動きはある。 2031年まで契約を結ぶパルミザーニの評価額は約1500万ユーロ。年俸は約28万ユーロだ。 これらの数字はユヴェントスの財政条件に収まる。現時点でユヴェントスは2027年に向けてGK陣に確実な見通しを持てていない。ヴィカーリオとグラバラ（膝の重傷でシーズン全休）はレンタル中で、ネトは6月までの契約を結んでいる。保有する唯一のGKで、現在ボーンマスにいるディ・グレゴリオは構想に入っていない。
ミランに関する噂
ここ数時間で、パルミザーニにはミランの名前が浮上している。現時点でACミランはマイク・メニャンを信頼しており、同選手は今年1月に2031年まで契約を更新した。パルミザーニは評価されているものの、優先事項とは見なされていない。その理由の一つは、フランス人GKの後ろにトッリアーニがおり、ACミランが将来に向けて彼に期待を寄せているからだ。
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